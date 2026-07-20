Ni ventilador ni aire condicionat: el truc «mil·lenari» que recomana un metge per dormir sense calor

Les altes temperatures poden convertir les nits d'estiu en un autèntic malson per a moltes persones. Les nits caloroses dificulten el descans perquè el cos necessita reduir la seva temperatura interna per iniciar i mantenir el son. Quan l'ambient és massa càlid, aquest procés natural es veu alterat, fet que pot provocar més dificultats per adormir-se, despertars freqüents durant la nit i una sensació de cansament en llevar-se.
Per combatre aquests efectes, els experts recomanen mantenir l'habitació tan fresca com sigui possible, ventilar-la durant les hores de menys calor, utilitzar roba de llit lleugera i transpirable i evitar sopars abundants, alcohol o exercici intens poc abans d'anar a dormir. Tot i que, quan tot això no funciona, hi ha un gest que podria permetre't passar una nit més fresc i dormir bé fins al matí.
El truc "mil·lenari" de l'estrella de mar
El doctor Jose Manuel Felices Farias revela al seu vídeo de TikTok quina és la millor postura per dormir sense tenir calor durant una nit d'estiu. Més enllà dels ventiladors o l'aire condicionat, el metge assegura que la manera de dormir també pot marcar la diferència a l'hora de suportar la calor.
Es tracta del conegut com el "truc de l'estrella de mar", una postura que consisteix a dormir amb els braços i les cames separats del cos, imitant la forma d'una estrella de mar. Segons l'especialista, aquesta posició permet que una major superfície de la pell estigui en contacte amb l'aire i amb els llençols, fet que facilita la pèrdua de calor corporal.
A més, mantenir les extremitats separades afavoreix l'evaporació de la suor i evita que la calor s'acumuli en zones com les aixelles o els engonals, on el contacte entre la pell dificulta la refrigeració natural del cos.
D'acord amb el metge, aquest senzill canvi de postura pot contribuir a dormir amb més confort durant les nits caloroses, especialment quan les temperatures es mantenen elevades i costa agafar el son. Tot i que no substitueix altres mesures per refrescar l'habitació, pot ser un recurs útil per reduir la sensació d'escalfor mentre es descansa.