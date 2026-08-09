La clau per viure fins a 13 anys menys sense demència, segons un nou estudi

Mantenir una pressió arterial normal, no tenir diabetis i no fumar podria estar relacionat amb viure més anys sense demència. Així ho assenyala un estudi fet a partir de l'anàlisi de més de 12.000 persones, que ha detectat que aquests factors s'associen amb viure fins a 13 anys més sense desenvolupar demència.
La investigació, dirigida per científics de l'estudi de Risc d'Aterosclerosi en les Comunitats (ARIC) i publicada a Neurology Open Acces, ha analitzat 12.409 persones amb una edat mitjana de 56 anys que no tenien demència quan va començar l'estudi. Els investigadors en van fer seguiment durant un temps mitjà de 26 anys.
Els tres factors de risc
Per fer l'estudi, els científics es van fixar en tres factors vasculars que estan directament relacionats amb la demència: la hipertensió arterial, la diabetis i el tabaquisme. Durant els 26 anys de seguiment, 3.008 dels participants van desenvolupar demència i 5.238 van morir sense haver desenvolupat la malaltia.
Un cop va acabar l'estudi, els investigadors van observar que les persones que no havien presentat cap dels tres factors de risc van viure una mitjana de 30,1 anys sense demència -des de l'inici de la investigació. En canvi, entre les que presentaven els tres factors, aquesta xifra es reduïa fins als 17,5 anys. És a dir, una diferència de 12,6 anys, pràcticament 13.
Prevenir-los durant la mitjana edat
Els autors de l'estudi consideren que els resultats reforcen la importància de prevenir i controlar aquests factors durant la mitjana edat per protegir la salut cerebral i retardar l'aparició de la demència. "Trobar maneres de prevenir o retardar la demència és crucial a mesura que la població envelleix i els tractaments continuen sent limitats", assegura Josef Coresh, un dels investigadors.
Finalment, la investigació també va detectar diferències segons el sexe: les dones van viure més anys sense demència que els homes independentment del nombre de factors de risc.
Tot i els resultats, els investigadors remarquen que l’estudi mostra una associació, però no demostra que evitar aquests tres factors provoqui directament un retard de la demència.