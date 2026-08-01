Els aliments que mai hauries de barrejar amb aquests medicaments, segons un cardiòleg

Puc prendre'm un ibuprofèn i beure alcohol? Els aliments poden interferir en el funcionament dels fàrmacs? I quins? La resposta és sí, prendre un medicament de manera correcta no depèn només de seguir les pautes indicades pel metge. Així ho adverteix el cardiòleg Aurelio Rojas, que ha compartit les combinacions que convé evitar amb alguns dels fàrmacs més habituals. Segons assegura, algunes combinacions poden reduir o anul·lar l'eficàcia de determinats medicaments o, fins i tot, augmentar el risc de patir-ne efectes secundaris.
Medicaments per a la tensió arterial
En primer lloc, Rojas alerta que alguns antihipertensius, com l'enalapril, el ramipril, el losartan o l'olmesartan, augmenten els nivells de potassi a la sang. Per aquest motiu, el cardiòleg recomana vigilar el consum d'aliments especialment rics en aquest mineral. En concret, enumera els fruits secs, les patates, els plàtans, els espinacs, la tonyina en llauna, la remolatxa o les cols de Brussel·les.
Segons l'expert, un excés de potassi pot ser perillós per al cor. Per això, si es pren algun d'aquests medicaments, és convenient consultar amb el metge si cal moderar el consum d'algun d'aquests aliments.
Antiinflamatoris
Els antiinflamatoris, com l'ibuprofèn, tampoc s'han de prendre juntament amb begudes amb gas. Segons Rojas, els refrescos poden augmentar la concentració del fàrmac a l'organisme i incrementar el risc d'efectes adversos. A més, assenyala que aquest risc és especialment elevat quan s'està malalt, deshidratat i amb febre. En aquests casos, assegura, la combinació pot ser perjudicial tant per als ronyons com per al cor.
Antibiòtics
Els productes lactis també poden interferir en alguns tractaments. En concret, la llet i el iogurt dificulten l'absorció de determinats antibiòtics, fet que en pot reduir l'eficàcia. Per evitar-ho, el cardiòleg recomana deixar passar aproximadament dues hores entre el consum d'un làctic i la presa de l'antibiòtic, de manera que el fàrmac es pugui absorbir correctament i faci l'efecte esperat.
Medicació per al colesterol
Finalment, Rojas explica que els cítrics, com la taronja, la llimona, l'aranja o el kiwi, poden alterar l'efecte dels medicaments destinats a reduir el colesterol, com les estatines. Entre els efectes secundaris probables hi ha el dolor muscular o, en els casos més greus, possibles afectacions al fetge. Per aquest motiu, Rojas fa una recomanació senzilla: "evita prendre'ls just alhora".