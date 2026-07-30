Un arquitecte desmunta un dels grans mites sobre l'aire condicionat: «No genera fred»

Catalunya viu una nova onada de calor des d'aquest dimecres. Serà la quarta de l'estiu i, segons les previsions, la més llarga de les que s'ha produït fins ara. I quines són les recomanacions de les autoritats i els experts? Els consells bàsics davant les temperatures extremes són, entre d'altres, no passar moltes estones al carrer per protegir-se de l'impacte directe de la radiació solar o utilitzar els refugis climàtics. És per això que, sovint, sigui òptim quedar-se a casa amb l'aire condicionat o el ventilador i, així, refugiar-se de la calor.
Ara bé, malgrat que l'aire condicionat ja forma part del dia a dia dels habitants de la costa mediterrània, encara hi ha idees equivocades sobre el seu funcionament. En aquest sentit, l'arquitecte Sergio Baher adverteix que un dels errors més estesos és creure que aquest aparell "genera fred". No és així. Segons l'especialista, el que realment fa l'aire condicionat és "traslladar la calor d'un lloc a un altre".
El seu funcionament és més senzill del que sembla. Durant els mesos de calor, la unitat interior de l'aparell absorbeix la calor de l'aire que hi ha dintre l'habitatge. Aquesta energia es transfereix al refrigerant R32, un fluid que circula per l'interior del sistema. Després, continua Baher, el compressor l'impulsa fins a la unitat exterior, on la calor s'allibera a l'ambient. Un cop s'ha refredat, el refrigerant torna a l'interior per repetir així el procés una vegada i una altra. És aquest intercanvi constant el que permet reduir, doncs, la temperatura de la llar i fer-la més confortable durant l'estiu.
Per què l'aire condicionat deixa anar aigua?
Un altre dels dubtes més habituals és entendre per què goteja aigua de l'aire condicionat. Per explicar-ho, l'arquitecte fa servir un exemple molt gràfic: quan es treu una cervesa de la nevera, al cap de pocs segons apareixen gotes d'aigua a la superfície. "Això és el que assa a la bateria interior de l'aire condicionat", explica Baher. Aquesta aigua, en realitat, surt de la humitat que hi ha a l'aire, que es condensa "quan entra en contacte amb una sueprfície molt freda" explica l'aire condicionat.
L'arquitecte conclou així que l'aire condicionat no produeix ni fred ni aigua. El que fa, per contra, és traslladar la calor cap a l'exterior i eliminar part de la humitat de l'aire interior. Dos processos que expliquen com funciona aquest aparell tan útil i agradable, sobretot, en plena onada de calor.