Aquest és el millor aliment per protegir el cor, segons una cardiòloga

Sovint, no cal anar a buscar els aliments més exòtics als racons dels supermercats ni gastar-se una fortuna per cuidar la salut cardiovascular. El millor aliat, de vegades, ja el tenim a la cuina. Així ho assegura la doctora Magdalena Perelló, cardiòloga, que ha revelat quin és l'ingredient estrella que hauries de començar a incloure més sovint als plats per protegir el cor. "La tens a la cuina i no és ni exòtica ni cara", assegura la cardiòloga. Es tracta de la ceba.
El secret amagat de la ceba
La podem incloure en moltes de les nostres receptes de tota la vida. Perelló assenyala que la ceba amaga un "superpoder": la quercetina. Aquest antioxidant natural és el responsable principal dels seus grans beneficis per a la circulació i el cor. En concret, la cardiòloga explica que la quercetina actua en tres aspectes clau. D'una banda, baixa la pressió arterial, un dels principals factors de risc fonamental en malalties cardíaques. En segon lloc, també contribueix a reduir el colesterol LDL -el dolent- i, finalment, perquè combat la inflamació de l'organisme.
A banda d'aquests efectes, la ceba també és rica en potassi, fibra i vitamines essencials, fet que la converteixen en un aliment molt complet nutricionalment.
Què en diu la ciència?
Perelló sosté que la ceba és el millor aliment per al cor d'acord amb els resultats de diversos estudis científics. D'una banda, un estudi publicat al British Journal of Nutrition va demostrar que l'extracte de ceba pot reduir la pressió arterial sistòlica fins a 6 mmHg. D'altra, segons una investigació de l'Iranian Journal of Reproductive Medicine, el consum de ceba roja crua aconsegueix baixar el colesterol LDL en dones amb la síndrome de l'ovari poliquístic (SOP).
Per tot plegat, la cardiòloga suggereix incorporar la ceba als plats diaris per protegir el cor i cuidar la salut cardiovascular.
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