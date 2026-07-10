Tres accions aparentment inofensives que incrementen el risc d'ictus, segons un cardiòleg

Fumar, beure alcohol en excés o seguir una dieta poc saludable. Aquests són, a grans trets, alguns dels hàbits que els experts aconsellen evitar si es vol evitar el risc de patir un ictus. Tanmateix, hi ha altres pràctiques aparentment inofensives que poden provocar un accident cerebrovascular. Així ho alerta el cardiòleg José Manuel Felices, que enumera tres accions que podrien originar un ictus.
Segons assenyala, "el cos humà té zones especialment sensibles". En concret, Felices explica que "les artèries que irriguen el cervell passen molt a prop de la superfície del coll, i algunes venes de la cara connecten directament amb l'interior del crani". Per això, adverteix que "petits impactes" o "mantenir males postures" durant molta estona poden provocar "un ensurt greu". Aquestes són tres accions que el cardiòleg "mai faria".
Aplicar una pistola de massatge al coll
En primer lloc, el cardiòleg recomana no utilitzar instruments com una pistola de massatge a la zona del coll. "L'utilitzaria en qualsevol altra part del cos, però al coll no", adverteix el cardiòleg, que puntualitza que "les artèries que porten la sang al cervell són molt superficials", sobretot, la caròtida. Felices explica que una perfusió agressiva podria perjudicar la paret de l'artèria, "especialment si s'és susceptible". Així, el risc de fer un massatge al coll amb una pistola podria causar una dissecció -és a dir, un trencament de la paret- o fer que un trombe vagi directament al cervell
Tenir el coll massa estès durant molta estona
D'altra banda, Felices alerta dels riscos de mantenir el coll massa estès durant una estona prolongada, com pot passar quan ens renten els cabells a la perruqueria. "Això pot comprimir les artèries vertebrals, que són les que porten la sang al cervell", explica. De fet, adverteix que "hi ha un tipus d'ictus associat als tractaments de bellesa", precisament perquè en aquests casos el cap es manté en aquesta posició durant força estoa. "Quan les artèries es comprimeixen, arriba menys sang al cervell i això pot provocar mareig, alteracions de la visió i, fins i tot, un ictus", assenyala. Per això, el cardiòleg subratlla que, si durant la visita a la perruqueria es nota algun símptoma estrany, és important avisar immediatament la persona que hi hagi més a prop.
Manipular grans del "triangle de la mort"
Finalment, Felices alerta dels risc de manipular els grans del conegut com a "triangle de la mort", la zona de la cara situada entre el nas i la boca. En aquest punt, afegeix que hi ha venes que connecten directament amb vasos sanguinis importants del cervell. "Una infecció aparentment banal en un gra de la cara es pot estendre cap a l'interior i provocar trombes, infeccions cerebrals o, fins i tot, un ictus", adverteix.
Tot i això, el doctor insisteix que es tracta de casos poc freqüents. "Com a metges veiem de tot i, un cop veus situacions així, no se t'obliden", conclou.