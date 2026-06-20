Dormir onze minuts més cada dia pot millorar la salut cardiovascular, segons un nou estudi

Existeix un bombardeig constant sobre recomanacions mèdiques per millorar la salut cardiovascular: exercicis, alimentacions, dietes, rutines o maneres de descansar, relaxar-te o dormir. Aconseguir tots aquests objectius és molt difícil per a moltíssimes persones, que no poden assumir canvis molt estrictes per falta de temps o recursos. Moltes persones ho deixen estar i acaben perjudicant-se a si mateixes, creant una espiral negativa que no millora ni tan sols amb recomanacions de metges, amics o familiars.
Ara, però, hi ha bones notícies per a aquells que volen intentar-ho. Tal com ha publicat Infobae, una nova investigació de la Universitat de Sidney, al centre Charles Perkins, ha determinat que fent petits gestos poden marcar grans diferències per al nostre benestar i salut cardiovascular. A llarg termini. Us ho expliquem.
L'estudi publicat a la revista European Journal of Preventive Cardiology assegura que dormir onze minuts més cada nit pot marcar una diferència abismal. L'estudi, amb dades de 53.242 persones adultes, va monitoritzar durant vuit anys el temps real de son i l'activitat física de tots els participants. Tots ells procedien de l'UK Biobank del Regne Unit i van gaudir d'una monitorització al detall. Per això mateix les dades són esperançadores i no un estudi fet en pocs mesos. L'equip científic el van liderar els doctors Nicholas A. Koemel i Emmanuel Stamakis.
Per què onze minuts?
Els investigadors, a través de l'estudi, han demostrat que augmentar onze minuts addicionals de son cada dia sumat a 4,5 minuts extra d'activitat física moderada o vigorosa, a més d'una millora gairebé imperceptible en la dieta (és a dir, que no cal desfer tot el que ja s'estava fent si es mantenien certs valors nutricionals bàsics i cap excés), tot plegat, s'associa directament a una reducció del 10% en el risc de patir Esdeveniments Cardiovasculars Adversos Majors.
És un terme mèdic conegut com a MACE, que inclou atacs al cor, insuficiències cardíaques, accidents cerebrovasculars i altres problemes de caràcter greu. L'estudi, llavors, determina que aquests 11 minuts de son, 4,5 minuts d'exercici i la millora de la dieta (especifiquen a que ha de ser una millora equivalent a tres punts en un índex de qualitat nutricional), com per exemple ingerir un quart de tassa més de verdures al dia, té uns beneficis a llarg termini demostrables.
Ara bé, els científics també han posat alternatives. Intentar aconseguir aquesta reducció del 10% de riscos cardiovasculars a través de només un sol hàbit (fos el del descans, el de l'alimentació o el de l'exercici), caldria elevar els minutatges. Si només volguéssim millorar el nostre descans, els investigadors determinen que els 11 minuts passarien a ser 30 minuts extres, cada nit. La gran qüestió de l'estudi és combinar les tres petites metes, però la més significativa és poder millorar el son amb "només" onze minuts. A més, fent-ho a la vegada, la perspectiva "és més realista i assumible", destaquen.