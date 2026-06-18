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Coses de casa

Tres trucs per dormir fresc sense aire condicionat: «Ajuden a refredar el cos i dormir més ràpidament»

Quan l’ambient és massa càlid a casa costa més poder descansar bé a la nit, però aquests tres trucs ajuden a refredar el cos per poder dormir abans durant les nits de més calor

  • Aquests tres originals trucs t'ajuden a dormir en menys de quaranta minuts -

ARA A PORTADA

Publicat el 18 de juny de 2026 a les 13:21

Les temperatures extremes i les onades de calor han arribat, com cada any, més aviat del que esperàvem i dormir bé a les nits s'ha convertit un tot un repte si no tens aire condicionat o ventilador a casa. Donar voltes al llit, suar constantment o despertar-se diverses vegades durant la nit són situacions habituals.

El cos necessita refredar-se lleugerament per iniciar i mantenir un son reparador, però quan l’ambient és massa càlid aquest procés es dificulta, fet que provoca un descans més lleuger i interromput. Per aquest motiu, el doctor Jose Manuel Felices Farias comparteix tres trucs per refredar el cos i dormir bé sense necessitat d'aire condicionat.

La funda del coixí

El primer truc que recomana el doctor és posar la funda del coixí al frigorífic abans de dormir i treure-la just abans d'anar al llit. "T'ajuda a dormir més fresc i ràpid", explica Felices Farias. 

Crema hidratant pel cos

Després de tot el dia de calor i suor, una dutxa d'aigua freda abans d'anar a dormir ajuda a regular la circulació i la temperatura del cos per descansar millor. Però, el truc no és aquest, sinó "posar-te crema hidratant per tot el cos", destaca el doctor, just abans d'anar a dormir i, molt recomanable, després de la dutxa nocturna. La crema tarda uns minuts a absorbir-se i produeix una sensació de frescor en tot el cos. 

Una posició molt concreta: l'estrella de mar

Aquest és, segons el doctor, el "truc mil·lenari de l'estrella de mar", ja que fa referència a la postura en què es recomana dormir per "multiplicar la superfície de pell exposada a la frescor dels llençols del llit". Amb aquesta postura també s'accelera l'evaporació de la suor i s'evita que la calor quedi "atrapada en les axil·les i els engonals".  

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