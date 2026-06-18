Tres trucs per dormir fresc sense aire condicionat: «Ajuden a refredar el cos i dormir més ràpidament»

Les temperatures extremes i les onades de calor han arribat, com cada any, més aviat del que esperàvem i dormir bé a les nits s'ha convertit un tot un repte si no tens aire condicionat o ventilador a casa. Donar voltes al llit, suar constantment o despertar-se diverses vegades durant la nit són situacions habituals.
El cos necessita refredar-se lleugerament per iniciar i mantenir un son reparador, però quan l’ambient és massa càlid aquest procés es dificulta, fet que provoca un descans més lleuger i interromput. Per aquest motiu, el doctor Jose Manuel Felices Farias comparteix tres trucs per refredar el cos i dormir bé sense necessitat d'aire condicionat.
La funda del coixí
El primer truc que recomana el doctor és posar la funda del coixí al frigorífic abans de dormir i treure-la just abans d'anar al llit. "T'ajuda a dormir més fresc i ràpid", explica Felices Farias.
Crema hidratant pel cos
Després de tot el dia de calor i suor, una dutxa d'aigua freda abans d'anar a dormir ajuda a regular la circulació i la temperatura del cos per descansar millor. Però, el truc no és aquest, sinó "posar-te crema hidratant per tot el cos", destaca el doctor, just abans d'anar a dormir i, molt recomanable, després de la dutxa nocturna. La crema tarda uns minuts a absorbir-se i produeix una sensació de frescor en tot el cos.
Una posició molt concreta: l'estrella de mar
Aquest és, segons el doctor, el "truc mil·lenari de l'estrella de mar", ja que fa referència a la postura en què es recomana dormir per "multiplicar la superfície de pell exposada a la frescor dels llençols del llit". Amb aquesta postura també s'accelera l'evaporació de la suor i s'evita que la calor quedi "atrapada en les axil·les i els engonals".