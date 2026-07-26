El truc del paper d'alumini per refrescar la casa durant una onada de calor

Calor, calor i més calor. Aquesta és la definició per excel·lència de l'estiu, en general, i aquest any encara més. A les llars, mantenir les persianes i les cortines tancades durant tot el dia sovint no és suficient per impedir que la calor entri a l'interior. No és cap secret que els vidres de les finestres faciliten l'entrada de l'escalfor, especialment si les finestres són antigues. En aquest sentit, existeix un truc molt popular estès a Europa que ajuda a refrescar la casa sense haver de recórrer constantment a l'aire condicionat.
La calor és pitjor quan entra per la finestra
La calor pot entrar als habitatges a través dels àtics, les façanes i, fins i tot, del terra en el cas de les plantes baixes o els garatges. Ara bé, quan travessa els vidres de les finestres, es distribueix per tot arreu: escalfa el terra, les parets i els mobles, i això fa que la temperatura de l'habitatge augmenti de manera general.
En aquest sentit, un error que molta gent comet és obrir les finestres durant les hores centrals del dia, ja que afavoreix l'entrada d'aire calent i fa pujar la temperatura interior.
El truc del paper d'alumini
Una alternativa econòmica a l'aire condicionat és el conegut truc casolà del paper d'alumini. Consisteix simplement a col·locar paper d'alumini o mantes tèrmiques a les finestres, tot i que es recomana utilitzar-lo només de manera puntual. "El paper d'alumini pot ajudar a reflectir una part de la calor del sol, fet que pot ajudar a reduir la quantitat de calor que entra en una habitació. Tot i això, generalment es tracta d'una solució temporal i no a llarg termini", adverteix el fundador de The Window Film Company, Micky Calcott.
Les recurrents onades de calor que afecten Catalunya i bona part d'Europa obliguen la població a recórrer a trucs casolans per reduir l'entrada de l'escalfor a les llars. A França, per exemple, s'ha fet viral la imatge de finestres recobertes amb paper d'alumini. En aquest sentit, Calcott assegura que, tot i que és una solució temporal, pot servir com a mesura d'emergència durant un episodi de calor intens.