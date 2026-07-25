Compte amb la fruita a l'estiu: els errors que poden acabar en una intoxicació alimentària

La fruita és un dels aliments estrella de l'estiu. Refresca, hidrata i és una opció saludable per emportar-se a la platja o a la piscina. Ara bé, quan les temperatures superen els 30 graus, conservar-la correctament és clau per evitar riscos per a la salut. Tot i que menjar fruita tallada no és perillós per si mateix, els especialistes alerten que una mala conservació pot afavorir la proliferació de bacteris i provocar una intoxicació alimentària.
Segons explica el dietista-nutricionista Felipe del Valle Pascual, de l'Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla, el principal problema apareix quan la fruita passa moltes hores sense refrigeració. En tallar-la o pelar-la, perd la seva protecció natural i la polpa queda exposada, fet que facilita el creixement de microorganismes, especialment en ambients càlids.
Quant de temps pot estar fora de la nevera?
Els experts recomanen que la fruita tallada no romangui més de dues hores sense refrigeració. Si es vol portar a la platja o a la piscina, el més aconsellable és conservar-la en una nevera portàtil amb acumuladors de fred i mantenir-la per sota dels 10 graus fins al moment de consumir-la. L'opció més segura, però, continua sent emportar-se la fruita sencera, prèviament rentada. La pell actua com una barrera natural davant la contaminació i redueix considerablement el risc que es deteriori.
Quines fruites requereixen més precaucions?
No totes les fruites presenten el mateix risc. Les més àcides, com els cítrics o la pinya, dificulten més el creixement de bacteris. En canvi, fruites amb un alt contingut d'aigua i un pH més neutre, com la síndria o el meló, són més sensibles i convé extremar les precaucions, sobretot perquè acostumen a manipular-se més i a tallar-se en grans porcions. La poma també és una bona opció, tot i que s'oxida amb facilitat quan es talla.
Com saber si la fruita s'ha fet malbé?
Hi ha alguns senyals que indiquen que és millor no consumir-la, com una olor de fermentació, una textura viscosa o excessivament tova, canvis de color molt evidents, taques fosques o un excés de líquid al recipient. Ara bé, els experts recorden que l'absència d'aquests símptomes no garanteix que la fruita estigui en bon estat, ja que alguns bacteris capaços de provocar intoxicacions no alteren ni el gust, ni l'olor ni l'aspecte de l'aliment.
Quins símptomes provoca una intoxicació?
Si la fruita està contaminada, el més habitual és patir una gastroenteritis aguda. Els símptomes més freqüents són diarrea, nàusees, vòmits, dolor abdominal i, en alguns casos, febre. Els primers signes poden aparèixer entre sis i 72 hores després d'haver ingerit l'aliment, en funció del microorganisme responsable. Per evitar riscos, els especialistes també recomanen utilitzar recipients hermètics nets, rentar-se bé les mans abans de manipular la fruita i evitar la contaminació creuada amb aliments crus o utensilis que no s'hagin netejat correctament.