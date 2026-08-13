Existeix la creença popular que menjar molta pastanaga durant l'estiu ens ajuda a posar-nos morenos perquè accelera i potencia el bronzejat de la pell. Aquesta creença, però, és falsa. Així ho afirma la professora titular de farmacologia de la Universitat Europea d'Andalusia, Laura Redondo, que desmenteix el mite i assegura que menjar molta pastanaga no té un impacte directe en posar-se moreno.
De fet, l'especialista recorda que és fonamental fer servir protectors solars per evitar cremar-se i guanyar una mica de color de pell de forma segura: "Tot i que alguns aliments de temporada puguin alterar la tonalitat cutània, en cap cas substitueixen els protectors solars, que són molt necessaris", assevera Redondo en conversa amb Europa Press. En concret, l'experta assegura que el pigment natural que conté la pastanaga s'acumula a la capa exterior de l'epidermis, motiu pel qual se sol confondre amb bronzejat.
Ara bé, no són el mateix. Ni de bon tros. L'experta recorda que el color de pell depèn només de la melanina i apareix amb l'exposició a la llum ultraviolada, "no d'una ingesta nutritiva concreta". És a dir, menjar pastanaga pot alterar lleugerament el color de la teva pell, però això no vol dir que s'estigui més moreno. Per tant, continua sent fonamental fer servir els protectors solars per evitar cremar-se. A més, l'experta també assegura que no hi ha prou evidència científica que constati un impacte directe i significatiu entre certs aliments i el color de pell.
Els millors aliments per sobreviure a la calor
Davant la calor persistent, els especialistes recorden que és important mantenir una bona hidratació, però això no depèn només de l'aigua. Fruites com la síndria o el meló, o verdures com el cogombre i el tomàquet, de la mateixa manera que elaboracions fredes, juguen un paper molt important per garantir una bona hidratació.
De fet, aquests aliments, tal com recorden els experts, poden ser grans aliats per fer front a les persistents altes temperatures, que cada vegada poden anar a més. Els nutricionistes, però, també apunten que alguns aliments que s'associen a passar la calor poden ocasionar l'efecte contrari, com els refrescos, les begudes alcohòliques o, fins i tot, els gelats. Aquestes begudes, per exemple, no hidraten prou, sinó que, en alguns casos, contribueixen a deshidratar -com l'alcohol.