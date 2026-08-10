Un metge alerta sobre l’aliment relacionat amb el càncer de còlon: «Consumir-lo una vegada a la setmana n’augmenta el risc»

"34.000 morts anuals per càncer de còlon estan relacionades amb el consum d'aquest aliment", explica el famós cardiòleg Aurelio Rojas al seu perfil d'Instagram. El càncer de còlon es tracta d’un tumor que s’origina a partir del creixement anòmal de cèl·lules al còlon o al recte, sovint derivat de pòlips benignes. És una de les principals causes de mortalitat per càncer arreu del món, amb una afectació similar entre homes i dones.
Els factors de risc inclouen els antecedents familiars, una dieta baixa en fibra i el consum excessiu d'un tipus de carn que el cardiòleg Rojas recomana controlar. Embotits, salsitxes, bacó, fuet o salami formen part del grup de les carns processades, i alguns dels additius que s'hi incorporen durant l'elaboració poden ser un motiu per limitar-ne el consum.
Què diu la recerca sobre la carn processada?
Com explica Rojas, la carn processada un producte carcinogen per als humans, sobretot en relació amb el càncer colorectal, una dada sobre la qual també alerta l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Aquest fet s'explica arran de l'evidència científica disponible sobre l'associació entre el consum de carn processada i el risc de càncer. Com més quantitat se'n consumeix, més augmenta el risc.
Per al cardiòleg, una de les claus és mirar l'etiqueta i identificar els conservants E-249 (nitrit potàssic), E-250 (nitrit sòdic), E-251 (nitrat sòdic) i E-252 (nitrat potàssic), ja que poden contribuir a la formació de compostos N-nitrosos, alguns dels quals són potencialment cancerígens i són molt habituals en carns industrials com ara salsitxes, bacó, xoriço, salami, fuet, pepperoni i mortadel·la. Això no significa que calgui eliminar tots aquests aliments de manera absoluta, però sí que convé reduir-ne el consum i prioritzar aliments frescos i poc processats.
Una dada que ajuda a posar-ho en context: el consum de 50 grams de carn processada al dia s'ha associat amb un increment aproximat del 18% del risc de càncer colorectal. Aquesta xifra descriu un augment del risc relatiu, no significa que menjar 50 grams provoqui càncer ni que el risc individual augmenti exactament un 18%.
I la carn fresca?
Un bistec, un tros de vedella o una peça de porc sense processar no entren en la mateixa categoria que un embotit o una salsitxa. El World Cancer Research Fund (WCRF) recomana limitar-ne el consum a aproximadament 350-500 grams cuinats per setmana i consumir molt poca carn processada, si és possible. Per tant, més que fixar-se únicament en un aliment concret, la recomanació general és apostar per una dieta variada, amb més aliments d'origen vegetal i menys productes carnis processats. La pròxima vegada que vagis al supermercat, mira la llista d'ingredients: si hi trobes E-249, E-250, E-251 o E-252, saps que estàs davant d'un producte que conté nitrits o nitrats afegits.