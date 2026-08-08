El sorprenent vincle entre nervis que podria evitar el càncer de boca, segons un estudi

Potenciar la recerca científica és clau per millorar la vida de les persones que pateixen malalties greus -i lleus. Un nou estudi elaborat per la Universitat de Pittsburgh ha aconseguit posar negre sobre blanc les complexes vies interconnectades als teixits nerviosos, els quals generen un dolor molt agut a les persones que pateixen càncer de boca. Tenint en compte que aquestes connexions nervioses són un dels grans focus de dolor, també són motiu d'estudi per intentar millorar la vida -tot el que es pugui- dels malalts d'aquesta tipologia de càncer.
Aquest estudi posa èmfasi en aquestes terminacions nervioses perquè el càncer de boca provoca dolors intensos en aquesta zona de forma intermitent i esporàdica. Els investigadors, liderats per Andre Martel, han analitzat les dades de 88 pacients d'aquesta tipologia de malaltia i han descobert que els alts nivells de norepinefrina entre les terminacions nervioses es tradueixen en un dolor més agut. A més, el càncer de boca, per composició, també conté molta norepinefrina.
D'aquesta manera, doncs, actuar sobre aquest neurotransmissor permet reduir l'evolució del tumor. En concret, en aquest estudi recent, els investigadors plantegen interrompre la comunicació creuada entre el neurotransmissor i el tumor per frenar el creixement del tumor. A més, també permet reduir el dolor en aquesta zona i les àrees més pròximes. És a dir, interrompre la comunicació no només és positiu per combatre el càncer, sinó que també ajuda a alleugerir la vida de les persones que el pateixen.
La dieta que augmenta el càncer intestinal
Hi ha un tipus de dieta molt estesa entre la societat que s'associa a la pèrdua de pes i a una millora de la salut metabòlica. Si bé aquests són alguns dels beneficis que se'n coneixen fins ara, un nou estudi publicat a la prestigiosa revista Nature apunta ara que també pot afavorir l'aparició de tumors a l'intestí prim. La investigació de l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) sí que conclou que els animals que es van alimentar amb aquest tipus de dieta van desenvolupar càncer intestinal en més freqüència que els que s'alimentaven amb una pauta convencional.
Es tracta de la dieta cetogènica, més popularment coneguda com a dieta "keto", caracteritzada per un consum molt baix d'hidrats de carboni i una elevada aportació de greixos, amb una quantitat moderada de proteïnes. L'objectiu d'aquest tipus de dieta és induir la cetosi, un estat metabòlic en què l'organisme utilitza els greixos com a principal font d'energia en lloc de la glucosa. Tot i que aquesta dieta s'ha popularitzat per la seva eficàcia en la pèrdua de pes, els experts recorden que no és adequada per a tothom i que cal seguir-la sota supervisió professional, especialment si es manté durant períodes prolongats.