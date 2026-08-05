El «truc de l'espelma» per comprovar si les finestres de casa aïllen bé: estalvia diners a la factura

Les reiterades onades de calor d'aquest estiu han fet escalar la refrigeració de la llar i la seva eficiència energètica a la llista de prioritats dels catalans. Preocupa com sobreviure a les altes temperatures sense perdre tots els estalvis amb la factura de la llum i, en aquest sentit, les finestres tenen un paper fonamental.
Una finestra mal segellada o que no aïlli correctament la temperatura pot fer que, tot i tenir l'aire encès durant hores, la calor trobi la manera d'entrar a casa. Per això, moltes llars es plantegen canviar les finestres per millorar la protecció tèrmica i estalviar a llarg termini. Si bé, abans d'incórrer en un projecte costós, cal comprovar quin tipus de finestres hi ha i si un mal segellat pot ser el responsable que l'habitatge no es mantingui fresc.
Les finestres són com els abrics: com més capes tenen, millor aïllen de la calor (i del fred). Les d'un sol panell són les més econòmiques, però ofereixen molt poc aïllament contra la temperatura externa i el soroll. Les de dos panells, en canvi, tenen una càmera entre els vidres, la qual cosa ajuda considerablement a millorar l'aïllament. Tot i que són més cares, els avantatges fan que siguin una de les opcions més comunes als habitatges.
La màxima protecció l'ofereixen les finestres amb tres vidres, ja que compten amb dues càmeres molt aïllants. Tot i això, són l'opció més cara i pesada, per la qual cosa solen veure's en zones amb climes extrems. Sigui com sigui, cal comprovar si l'entrada d'aire calent és degut a un mal segellat. Això es pot fer de manera ràpida i senzilla amb una espelma, encara que és recomanable consultar amb un especialista.
Com funciona el truc de l'espelma?
El primer que cal fer és apropar una espelma encesa al marc de la finestra, preferiblement durant la nit per veure millors resultats. Aleshores, convé mirar la flama a una certa distància per no distorsionar-la amb la mateixa respiració. Si es produeix un parpelleig o una oscil·lació de la flama, pot indicar que, efectivament, hi ha una fuita d'aire o un mal segellat.
L'espelma també es pot fer servir per comprovar el nombre de panells que té una finestra. Si s'observen diversos reflexos de la flama al vidre, normalment vol dir que hi ha més d'un panell. Això també es pot comprovar cercant una separació entre els vidres al perfil de la finestra.