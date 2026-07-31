No freguis el terra quan fa més calor: els experts alerten que hi poden quedar marques

Netejar la casa durant els mesos d'estiu no sempre és tasca fàcil, i més amb les onades de calor que colpegen Catalunya. Fregar el terra, per exemple, ens obliga a obrir les finestres de casa per assegurar que s'assequi, cosa que també provoca que augmenti la temperatura -per l'evaporació de l'aigua. Ara bé, les altes temperatures també es poden convertir en aliades per garantir que el terra quedi sec més de pressa després de fregar-lo.
Tenint en compte aquesta situació, són molts els qui prefereixen fregar el terra durant les hores en què la calor és més accentuada. Això, però, també pot tenir un efecte advers. Els experts apunten que fregar el terra al migdia i deixar que s'assequi amb la calor pot deixar marques, augmentar la humitat i dificultar que la casa es torni a refrescar després d'obrir les finestres.
Aquestes taques apareixen perquè l'aigua s'evapora abans que els productes de neteja, cosa que deixa restes a la superfície sobre la qual s'ha actuat prèviament. És a dir, després de fregar el terra, aquest s'asseca de forma desigual i això queda reflectit a casa. Per aquest motiu, doncs, els experts recomanen fregar el pis a primera hora del matí o al vespre, quan el sol ja és més baix i la calor s'ha reduït moderadament.
Altres motius que provoquen taques a terra
Més enllà del procés d'assecat després de fregar, un dels motius que també influeix en l'aparició de taques és fer servir més detergent del necessari. Una solució que plantegen els experts és reduir les quantitats dels productes de neteja i garantir que l'aigua que es fa servir estigui neta.