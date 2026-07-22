L'error que comets cada nit: fa pujar la temperatura i dificulta el descans

Catalunya encadena onades de calor i nits tòrrides, i els catalans busquen trucs i mètodes per sobreviure a les altes temperatures de manera que descansar bé sense disparar la factura de la llum no sigui una quimera. Si bé, molts cometen errors que boicotegen els seus intents i contraresten els efectes dels trucs de tota mena.
Un error comú és cuinar menjars calents per sopar i fer servir electrodomèstics com el forn, que desprenen molta calor i fan pujar la temperatura de la llar just abans d'anar cap al llit. A més, si els electrodomèstics com el microones o la nevera són antics o no són eficients energèticament, poden desprendre calor pel simple fet d'estar endollats.
En aquest sentit, convé planificar bé els àpats i cuinar durant les primeres hores de la tarda. Sobretot, quan s'hagi de fer servir el forn. Una altra opció, si no es disposa de prou temps, és sopar plats freds, que venen molt de gust en aquesta època de l'any. I, com a última opció, vàlida per a les butxaques més plenes, es pot comprar o demanar menjar preparat.
Un error abans d'anar a dormir que augmenta el risc de càncer de còlon
Un altre error, aquest amb implicacions per a la salut, és anar a dormir menys de dues o tres hores després de sopar. La realitat és que els òrgans interns es regeixen pels ritmes circadiaris; és a dir, que tenen els seus propis "rellotges". Segons la doctora Sara Marín, coneguda a les xarxes com Uncafecontudoctora, quan es fa fosc, el cervell ho detecta i comença a produir melatonina.
D'aquesta manera, prepara l'organisme per al son i la reparació cel·lular. Però si just en aquell moment sopem o piquem alguna cosa, el procés "es trenca de cop". Els òrgans es veuen obligats a treballar en lloc de descansar, provocant un desajust metabòlic i inflamació.
Amb tot, el motiu pel qual anar a dormir dues hores després de menjar és tan perillós s'amaga en el funcionament del nostre sistema digestiu. La doctora utilitza una metàfora molt clara per explicar-ho: al nostre intestí hi ha una mena de "camió de neteja intestinal", que és l'encarregat de "recollir els residus".
El problema, apunta, és que aquest mecanisme de neteja només funciona en dejú. Per això, si sopem massa tard, fem el ressopó o, fins i tot, si senzillament bevem mig got de llet abans d'anar al llit, aquest "camió" s'atura completament. Llavors, la microbiota s'altera, el menjar fermenta i es genera inflamació.