L'error que moltes persones cometen amb el ventilador a l'estiu: «No serveix de res»

Fer front a les temperatures extremes sense ventilador ni aire condicionat és gairebé impossible. Aquests aparells, però, també poden disparar el consum elèctric durant els mesos d'estiu. Tot i que el ventilador es considera una de les solucions més habituals per fer més suportable la calor a casa, sovint no s'utilitza de la manera més eficient.
L'error més habitual és pensar que un ventilador serveix per refredar l'aire d'una habitació. Per exemple, moltes persones el deixen encès en habitacions buides convençudes que, quan hi tornin, la temperatura haurà baixat. La realitat, però, és ben diferent: la sensació de calor continua pràcticament igual. Per què passa això?
Segons el físic austríac Werner Gruber, "en les habitacions tancades els ventiladors no tenen cap efecte". Així ho explicava en una entrevista al diari alemany Heut, en què assenyalava que el ventilador és, en realitat, un complement de l'aire condicionat durant els dies de més calor, però no pas un substitut. En aquest sentit, Gruber assenyala que la seva funció principal és posar l'aire en moviment, no pas refredar-lo.
Quan la temperatura és molt elevada, aquest moviment d'aire pot no ser suficient per generar una sensació de frescor, ja que l'aire que impulsa també és calent. A més, si hi ha una finestra oberta, el ventilador fins i tot pot afavorir l'entrada d'aire calent, segons el lloc on estigui col·locat, en lloc de refrescar l'ambient.
És realment eficaç el ventilador?
Els experts conclouen que els ventiladors sí que són útils a l'hora de proporcionar una sensació d'alleujament quan fa calor, això sí, sempre que hi hagi algú a l'habitació i l'aire li arribi directament. Encara que no redueixin la temperatura ambiental, poden fer que la calor sigui molt més suportable. Això és perquè el moviment de l'aire accelera l'evaporació de la suor, un procés que ajuda el cos a dissipar la calor i genera una sensació de frescor.
D'altra banda, en espais amplis, els ventiladors de sostre solen ser una bona opció, ja que les aspes mouen un volum d'aire més gran i distribueixen aquesta sensació de manera més homogènia. En canvi, els ventiladors de torre o els models més petits concentren l'efecte en una zona més reduïda. El seu impacte és més intens a poca distància, motiu pel qual són especialment útils quan es fan servir de prop.