La temperatura a partir de la qual els ventiladors de sostre deixen de ser efectius, segons un biòleg

Catalunya viu, per segona vegada en els darrers deu dies, una forta onada de calor que ha disparat els termòmetres per sobre dels 40 graus en bona part del territori. Fins i tot Barcelona ha arribat a esmicolar el que, fins ara, era el rècord històric. La calor es nota amb força al carrer, però inevitablement també es cola a les llars. Davant d'aquesta situació, la solució que empra bona part de la població és baixar les temperatures dels aires condicionats. Ara bé, això no tothom té aquesta eina i, en molts casos, moltes famílies aposten per fer servir ventiladors de sostre.
Davant d'aquesta situació, el biòleg Pere Renom ha explicat en una entrevista a TV3 que els ventiladors de sostre deixen de ser efectius un cop s'ha superat la barrera dels 37 graus amb una humitat superior al 60%: "La gràcia dels ventiladors és que contínuament estan evaporant la capa límit d'aigua", apunta l'expert, que ho compara amb el procés natural que es genera als càntirs per evaporar l'aigua més calenta i refrescar-la. Amb els ventiladors, segons explica, es pot eliminar la temperatura per conducció o, en cas d'estar suats, evaporar-la.
Ara bé, aquest procés natural es complica quan hi ha molta temperatura dins de casa: "L'aire que ens arriba és molt calent, per tant, no podem aprofitar aquest mecanisme de conducció perquè l'aire ja és a la mateixa temperatura que el cos. I, si a més aquest aire té molta concentració d'aigua [a causa de la humitat], la calor se'ns va acumulant", argumenta el biòleg. Així doncs, quan la temperatura supera els 37 graus i la humitat registrada està per sobre el 60%, el ventilador deixa de ser eficaç: "Hem de fer servir altres mecanismes, com l'aire condicionat o un bon bany dins la piscina", sentencia.
L'error per combatre la calor
El farmacèutic Álvaro Fernández explica que una dutxa amb l'aigua massa freda obliga l'organisme a reaccionar davant del canvi brusc de temperatura. Inicialment, el cos es refreda, però al cap de pocs minuts activa diversos mecanismes per recuperar la seva temperatura habitual, fet que pot provocar una sensació de calor encara més intensa.
"És contraproduent i al cap d'una estona tindràs més calor", alerta el farmacèutic. Aquesta resposta es produeix perquè els vasos sanguinis de la pell es contrauen, un procés conegut com a vasoconstricció, cosa que dificulta l'alliberament de la calor acumulada. Alhora, el cos redueix mecanismes naturals de refrigeració, com la sudoració i l'augment del flux sanguini cap a la pell. Per aquest motiu, el benestar inicial desapareix ràpidament i el cos tendeix a escalfar-se de nou.