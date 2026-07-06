Aquest és el tipus de persona amb més risc durant una onada de calor, segons una infermera d'emergències

El perfil biològic més vulnerable davant una onada de calor té edat i sexe. Així ho ha destacat la infermera d'Emergències i coordinadora de la iniciativa Divulga SEMES de la Societat Espanyola de Medicina d'Urgències i Emergències (SEMES), Rosa Pérez Losa. En una entrevista a Infosalus, la sanitària ha fet una crida a protegir aquest sector de població i ha compartit diversos consells per combatre la calor.
Concretament, fa referència a les dones grans amb patologies de base."Veurem com les persones de més edat, que ja tenen unes patologies cròniques, es descompensen amb la calor", ha indicat. Així, ha avisat que hi haurà moltes dones grans que es posaran malaltes per les altes temperatures, alhora que ha assenyalat que la persona "vulnerable" per sobre de totes és "una dona de més de 75 anys que visqui en una ciutat i que visqui sola", amb "patologies cròniques" i "que prengui polimedicació.
Segons ha exposat Pérez Losa, el seu habitatge acostuma a no estar aclimatat i, per això, és "de màxima vulnerabilitat" per sobre de l'home "per molts aspectes", sent el primer el gènere. I és que ha assegurat que elles "tenen fisiològicament menys capacitat de regular la temperatura" i les glàndules sudorípares "són menys efectives".
"Les dones ens deshidratem amb més freqüència i també una menor reserva hídrica al cos, amb menys quantitat d'aigua que els homes", ha continuat, per afegir que pateixen "més insuficiències cardíaques". A més, generalment, les rendes són més baixes que les dels homes i tenen més vulnerabilitat socioeconòmica, així com "menys entorn que els homes de la seva mateixa edat", ha completat.
On hi ha més urgències mèdiques a l'estiu?
L'especialista, que ha advertit que a l'estiu s'incrementen les urgències, tot assenyalant que aquest augment podria ser d'entre un 10 i un 20 per cent de mitjana i fins a un 50 per cent en un hospital de costa. "Serà molt diferent un Servei d'Urgències que estigui, per exemple, en una ciutat o petit poble de costa, que un Servei d'Urgències d'una gran ciutat", ha explicat.
De fet, ha confirmat que als centres de salut de platja, se sol reforçar amb personal, ja que en aquests, les persones tindran més accidents, hi haurà més cops de calor, cremades solars, accidents a platges, o picades de peixos aranya o de meduses. A aquestes causes de visita a Urgències, de les quals els cops de calor són la principal, s'uneixen al·lèrgies, intoxicacions, afonies, otitis, cistitis, talls de digestió i ofegaments, entre d'altres.
A més, s'ha referit a una més: els accidents de trànsit. "Quan hi ha més mobilitat, hi ha més accidents", ha resumit, tot i que la suma de totes no fa a l'estiu la pitjor època de l'any a nivell de sobrecàrrega assistencial, que continua sent l'hivern. La patologia estiuenca "es pot solucionar una miqueta més ràpida que una patologia d'hivern", ha aclarit.