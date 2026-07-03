El Meteocat concreta els avisos de la segona onada de calor: 20 comarques en alerta

Ja la tenim aquí. La segona onada de calor de l'estiu arribarà aquest diumenge i s'allargarà, com a mínim, fins dimecres. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ha concretat els primers avisos per l'arribada d'una massa d'aire càlid del nord d'Àfrica.
Els dos dies àlgids i amb calor generalitzada seran dilluns i dimarts, explica Santi Segalà, cap de Predicció del Meteocat. Ara bé, de cara a diumenge ja hi ha avisos a l'Empordà mentre que dilluns afecten tota la meitat oest del país. De moment, són de nivell groc, però es podrien intensificar a mesura que s'acosti l'episodi.
Tornen les temperatures de 40 graus
Segons el Meteocat, s’espera que la temperatura màxima superi els 40 ºC a punts de la plana de Lleida -enguany ja ha passat en quatre jornades-, i que estigui per sobre de 35 ºC a la resta de la depressió Central i Prepirineu.
A més, les nits també seran caloroses, amb mínimes que no baixaran dels 20 °C en molts sectors de Catalunya (nits tropicals), i, fins i tot, tornaran a quedar per sobre dels 25 °C en alguns punts del litoral i prelitoral (nits tòrrides).
“Cal destacar la persistència d'aquest nou episodi calorós, ja que, encara que acabem traient l'etiqueta d'onada de calor a partir de dimecres, els models indiquen que la temperatura es mantindrà per sobre de la mitjana climàtica fins a mitjan juliol”, apunta Segalà.
Quan es declara una onada de calor?
Segons el criteri del Servei Meteorològic de Catalunya, es preveu una onada de calor quan la predicció indica que se superaran els llindars de temperatura màxima establerta als diversos punts de Catalunya durant tres dies consecutius o més.
Aquest llindar -que es pot consultar en aquest interactiu- no és únic per tot el país, sinó que es calcula estadísticament en cada punt per assegurar que s’emeten avisos en situacions de calor que representen l’excepcionalitat de cada zona.
Enguany, com a novetat, s'ha marcat els 40 graus com a topall: si la previsió indica la possible superació de la quarantena, s'emet avís encara que no s'arribi al percentil 98.
Avisos en 20 comarques
El Meteocat ha emès avisos en 20 comarques, dos per diumenge i 18 per dilluns.
Avís per diumenge 5 de juliol
- Alt Empordà (avís groc)
- Baix Empordà (avís groc)
Avís per dilluns 6 de juliol
- Alt Urgell (avís groc)
- Alta Ribagorça (avís groc)
- Anoia (avís groc)
- Bages (avís groc)
- Berguedà (avís groc)
- Cerdanya (avís groc)
- Conca de Barberà (avís groc)
- Garrigues (avís groc)
- Noguera (avís groc)
- Pallars Jussà (avís groc)
- Pla d'Urgell (avís groc)
- Priorat (avís groc)
- Ribera d'Ebre (avís groc)
- Segarra (avís groc)
- Segrià (avís groc)
- Solsonès (avís groc)
- Terra Alta (avís groc)
- Urgell (avís groc)