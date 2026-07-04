El Meteocat amplia els avisos per calor: 28 comarques en alerta

Catalunya s'enfronta a la segona onada de calor de l'estiu, una situació que pot agreujar l'episodi d'incendis que afecta les comarques gironines. El Meteocat ha ampliat i intensificat els avisos. En aquest sentit, ja hi ha un total de 28 comarques en alerta, tres de les quals de nivell taronja.
Diumenge: inici de l'onada de calor
Aquest dissabte les temperatures començaran a pujar. A Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre ja es poden assolir els 36 o 37 graus. A les comarques gironines, les màximes es poden situar entre els 35 i els 37 graus, fet que pot dificultar l'intent d'estabilitzar l'incendi de les Gavarres.
Ara bé, oficialment l'onada de calor comença aquest diumenge. El Meteocat ha emès un avís en set comarques de la costa: l'Empordà, la regió metropolitana de Barcelona així com el delta de l'Ebre. A l'Alt Empordà, de fet, no es descarten màximes de fins a 39 graus i caldrà veure si cau algun valor de 40.
Dilluns: punt àlgid
L'onada de calor s'allargarà, com a mínim, fins dijous. Inicialment, el punt àlgid se situa entre dilluns i dimarts, però caldrà veure com evolucionen les previsions.
De cara al dia 6 de juliol, el Servei Meteorològic ha ampliat i intensificat els avisos. Concretament, són un total de 28 comarques de tota la meitat oest, però també del litoral nord, central i sud. En tres casos -Segrià, Pla d'Urgell i Ribera d'Ebre- són de nivell taronja: no es descarten temperatures de 41 o 42 graus.
Avisos en 28 comarques
El Meteocat ha emès avisos en 28 comarques per una onada de calor que s'allargarà, com a mínim, fins dijous.
Avís per diumenge 5 de juliol
- Alt Empordà (avís groc)
- Baix Empordà (avís groc)
- Maresme (avís groc)
- Barcelonès (avís groc)
- Vallès Occidental (avís groc)
- Baix Llobregat (avís groc)
- Baix Ebre (avís groc)
- Montsià (avís groc)
Avís per dilluns 6 de juliol
- Anoia (avís groc)
- Alt Empordà (avís groc)
- Alt Urgell (avís groc)
- Alta Ribagorça (avís groc)
- Anoia (avís groc)
- Bages (avís groc)
- Baix Ebre (avís groc)
- Baix Empordà (avís groc)
- Baix Llobregat (avís groc)
- Barcelonès (avís groc)
- Berguedà (avís groc)
- Cerdanya (avís groc)
- Conca de Barberà (avís groc)
- Garrigues (avís groc)
- Maresme (avís groc)
- Montsià (avís groc)
- Noguera (avís groc)
- Pallars Jussà (avís groc)
- Pallars Sobirà (avís groc)
- Pla d'Urgell (avís taronja)
- Priorat (avís groc)
- Ribera d'Ebre (avís taronja)
- Segarra (avís groc)
- Segrià (avís taronja)
- Solsonès (avís groc)
- Terra Alta (avís groc)
- Urgell (avís groc)
- Vallès Occidental (avís groc)
El Meteocat adverteix que, com a mínim, l'onada de calor serà de cinc dies, però almenys fins a mitjans de juliol les temperatures quedaran per sobre de la mitjana climàtica.