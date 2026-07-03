L'incendi de l'Empordà continua descontrolat i ja afecta 2.300 hectàrees

"És importantíssim tancar el flanc dret, no perquè sigui el més actiu, però sí perquè preveiem que els propers dies hi hagi onada de calor i sí o sí hem de treure el potencial de 10.000 hectàrres que tenim", ha indicat David Borrell, inspector en cap Bombers de Generalitat. Segons ha explicat, ara se centren en "confinar" l'incendi entre la Bisbal, Palafrugell i Palamós, ja que hi ha un risc que amb el canvi de vent l'incendi s'obri cap a zones on no volen que s'obri.
L'escenari a evitar, ha reiterat, és l'afectació potencial de les 10.000 hectàrees de totes les Gavarres i bona part del Baix Empordà. Per això, a grans trets l'estratègia busca tenir el flanc dret "tancat" i la població "ben protegida", amb quatre ordres de confinament fetes fins ara i fent suport en cas que impacti en urbanitzacions de costa.