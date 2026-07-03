03 de juliol de 2026

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L'incendi de l'Empordà continua descontrolat i ja afecta 2.300 hectàrees

Ampli dispositiu per apagar el foc que està "fora de capacitat d'extinció" mentre dos incendis més cremen a la mateixa demarcació

  • Diverses persones observen l'incendi de l'Empordà -
  • Un helicòpter dels Bombers enmig del foc a l'Empordà -

ARA A PORTADA

Publicat el 03 de juliol de 2026 a les 16:05
Actualitzat el 03 de juliol de 2026 a les 23:55

Un incendi crema sense control a la Bisbal d'Empordà des de les nou d'aquest matí i ja afecta 2.300 hectàrees, segons les dades provisionals dels Agents Rurals. El foc ha entrat a les Gavarres i preocupa els Bombers, que admeten que està "fora de capacitat d'extinció". Segueix aquí el minut a minut.

  • Què sabem i què no de l'incendi que crema sense control a l'Empordà

  • Com s'ha d'actuar quan es decreta un confinament per incendi forestal?

23:55H

Les prioritats dels Bombers per aquesta nit

Durant la nit, la prioritat dels Bombers de la Generalitat és estabilitzar completament el flanc dret i els dos terços del flanc esquerre de l'incendi de les Gavarres. Per altra banda, s'ha obert al trànsit la carretera C-66 a Palafrugell, però es mantenen els talls a les carreteres GI-660 a la Bisbal d’Empordà-Calonge i GIV-6612 Llagostera-Calonge. Segons Protecció Civil, es mantenen els confinaments dels set municipis i les recomanacions d’evitar desplaçaments.



23:52H

El radar del Meteocat, se salva per poc de les flames

El radar del Meteocat no ha quedat afectat per les flames. El mapa dels Agents Rurals amb l'afectació que s'havia produït fins a les vuit del vespre -quan havien cremat 1.800 hectàrees- ensenya com el flanc dret de l'incendi, el que avança cap a Santa Cristina d'Aro, ha arribat a desenes metres del radar. Informa Arnau Urgell.



23:09H

Controlat l'incendi del Bages que ha obligat a confinar un barri i una residència

Els Bombers han donat per controlat poc després de les 9 del vespre l'incendi de vegetació declarat aquest divendres a la tarda al camí de les Roques Altes de Sant Vicenç de Castellet, al Bages. El foc ha obligat a confinar la urbanització la Balconada i, preventivament, també la residència L'Onada pel dens fum.D'altra banda, els Mossos d'Esquadra han detingut l'operari que presumptament ha originat el foc mentre treballava amb una radial en una zona on aquesta activitat estava prohibida pel nivell 3 del Pla Alfa. I, segons els Agents Rurals, el 95% de la superfície afectada és massa forestal i el 97% de l'àrea cremada es troba dins del massís de les Gavarres. Informa Pere Fontanals.



23:06H

L'incendi a l'Empordà ja afecta 2.300 hectàrees

L'incendi de la Bisbal d'Empordà continua fora de control i ja afecta 2.300 hectàrees, segons l'últim balanç. Els Bombers mantindran durant aquesta nit un ampli dispositiu amb prop de 400 efectius per intentar estabilitzar un foc que continua "fora de capacitat d'extinció", especialment davant l'arribada de la marinada d'aquest dissabte. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat als gairebé 10.000 veïns confinats que respectin les restriccions durant tota la nit.

D'altra banda, els Mossos d'Esquadra han detingut l'operari que presumptament ha originat el foc mentre treballava amb una radial en una zona on aquesta activitat estava prohibida pel nivell 3 del Pla Alfa. I, segons els Agents Rurals, el 95% de la superfície afectada és massa forestal i el 97% de l'àrea cremada es troba dins del massís de les Gavarres. 



22:12H

El Festival de Cap Roig manté la programació tot i l'incendi de l'Empordà

El Festival de Cap Roig ha informat que mantindrà la programació prevista tot i l'incendi de l'Empordà. Això sí, han advertit als assistents que poden patir afectacions en els accessos al recinte a causa de les conseqüències de l'incendi. 



22:02H

Parlon assegura que l'incendi de l'Empordà ja ha cremat «més de 2.000 hectàrees»

La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que l'incendi ja ha cremat "més de 2.000 hectàrees" i té un potencial de fins a 7.000 hectàrees. Parlon, també ha fet una crida a la "calma" i ha demanat als gairebé 10.000 veïns confinats que "respectin el confinament durant tota la nit". En aquest sentit, Parlon ha demanat a la població que "mantingui la prudència" i segueixi les recomanacions de l'administració. A més, la consellera ha explicat que, durant la nit, 400 Bombers continuaran treballant per controlar l'incendi, a més del suport de la Unitat Militar d'Emergències (UME).



22:05H

Crònica: El primer gran incendi de l'estiu impacta al polvorí de les Gavarres

“Se'ns cremen les Gavarres. Tenim un foc fora de capacitat d'extinció”. Un missatge de whatsapp a dos quarts d'una ens ha fet disparar totes les alarmes a la redacció. Feia estona que ja havíem publicat un teletip pel confinament d'un barri de la Bisbal i una casa de colònies, però la imatge distribuïda pels Bombers en cap cas feia pensar que aquest divendres viuríem el primer gran incendi forestal de l'estiu al Principat. Arriba dies després del de la Franja de Ponent i l'endemà del que va afectar el Rosselló. De moment, ha cremat 1.800 hectàrees, ha provocat el confinament de set municipis i ha suposat la detenció de l'operació que, presumptament, n'hauria provocat l'inici per una imprudència. Informa Arnau Urgell



21:30H

El 95% de la superfície afectada per l'incendi de l'Empordà és massa forestal

El 95% de la superfície afectada per l'incendi de la Bisbal d'Empordà correspon a massa forestal, mentre que el 5% restant és sòl agrícola, segons han informat els Agents Rurals. A més, el 97% de les 1.800 hectàrees afectades es troben dins del massís de les Gavarres. El foc s'estén pels termes municipals de la Bisbal d'Empordà, Calonge i Sant Antoni, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i Santa Cristina d'Aro, mentre els Bombers continuen treballant per estabilitzar l'incendi, especialment davant el canvi de vent previst.



21:01H

L'incendi ja crema 1.800 hectàrees

L'incendi de l'Empordà ja ha cremat 1.800 hectàrees, segons les últimes dades provisionals d'Agents Rurals. Els Bombers treballen amb l'escenari de canvi de vents, ja que la tramuntana comença a afluixar i guanya pes la marinada. Les autoritats insisteixen en la importància d'evitar desplaçaments.



20:33H

Els Bombers de la Generalitat continuen treballant per controlar l'incendi de l'Empordà

Els Bombers continuen treballant amb l'objectiu de controlar i extingir l'incendi de l'Empordà amb un ampli dispositiu. La prioritat encara és tancar el flanc dret en previsió a dissabte. 



20:19H

L'incendi de l'Empordà, des de l'aire

L'incendi que crema sense control a l'Empordà ha generat una gran columna de fum visible a gran part del territori. De fet, la fumerada s'observa des de més de 3 quilòmetres d'alçada, com es veu en aquest vídeo gravat des d'un avió que sobrevola Catalunya. 



19:46H

Tres vies tallades al Baix Empordà

L'incendi que crema a l'Empordà, originat a la Bisbal a causa de l'ús d'una radial tot i que avui estava prohibit, ha obligat les autoritats a tallar algunes carreteres. Aquestes són les tres vies que han quedat tallades a causa del foc: 

  • C-66 Palafrugell
  • GI-660 la Bisbal d’Empordà – Calonge
  • GIV-6612 Llagostera – Calonge


19:17H

Un incendi de vegetació a Sant Vicenç de Castellet obliga a confinar els 85 ancians de la residència

Un incendi de vegetació declarat aquest dijous al vespre al camí de les Roques Altes de Sant Vicenç de Castellet ha obligat a confinar preventivament la residència L'Onada, amb 85 usuaris, a causa del fum. Els Bombers hi treballen amb 12 dotacions per controlar un foc que el vent està complicant. Ho explica Pere Fontanals.



19:21H

L'incendi de l'Empordà no atura la Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell

L'incendi forestal que crema des d'aquest divendres a l'Empordà i que ja ha afectat més de 1.200 hectàrees no alterarà, de moment, la celebració de la 59a Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell, segons ha pogut saber Nació. Els organitzadors mantenen tota la programació prevista per al cap de setmana i asseguren que el foc no ha condicionat l'assistència de públic al primer dels actes, tot i que Salvador Illa ha fet una crida a la ciutadania a no desplaçar-se a l'Empordà mentre el foc continuï descontrolat. Informa Pau Espí en primícia.



19:12H

Llet Nostra, consternada per l'incendi a l'Empordà

L'incendi que crema de forma descontrolada a l'Empordà no ha deixat ningú indiferent. Llet Nostra ha emès un comunicat aquesta tarda per expressar la seva consternació: "Aquest incendi ens està tocant de molt a prop, algunes de les nostres granges són de la zona. Des d’aquí, volem donar les gràcies i tot el nostre suport als professionals i voluntaris que esteu fent pinya per acabar el més aviat possible amb aquest incendi. Gràcies, junts som imparables", han asseverat.



19:13H

Illa suspèn l’agenda de dissabte per seguir l’evolució de l’incendi de l’Empordà

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha suspès l’agenda prevista per aquest dissabte i es desplaçarà a primera hora al Centree de Comandament per seguir l’evolució de l’incendi que crema des d’aquest divendres al matí a la Bisbal d’Empordà. El president, en una compareixença fa unes hores, ha demanat a la població que respecti les recomanacions de confinar-se i que no es desplaci a la zona del foc, especialment qui pensava anar-hi a passar el cap de setmana des de Barcelona i l’àrea metropolitana. Informa Bernat Surroca.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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18:58H

Detingut l'operari de la radial que hauria provocat l'incendi de l'Empordà

Els Mossos d'Esquadra han detingut l'operari de l'empresa que feia els treballs amb una radial que haurien provocat l'incendi de la Bisbal d'Empordà, que crema sense control al massís de les Gavarres. Segons ha pogut saber l'ACN, els Mossos l'han arrestat després de prendre-li declaració a la comissaria de la Bisbal. L'home utilitzava l'eina en una zona on estava específicament prohibit fer-ho, perquè es troba sota el nivell tres del Pla Alfa.

Després de la investigació inicial dels Agents Rurals, els Mossos han anat fins al domicili de l'operari -fora de la comarca- per portar-lo fins a la comissaria de la Bisbal d'Empordà. S'espera que en les pròximes hores passi a disposició judicial.



18:42H

La Santa Market endarrereix l'estrena per l'incendi

La Santa Market, que havia d'encetar la temporada aquest divendres, s'ha vist obligada a refer els seus plans a causa de l'incendi descontrolat que crema a l'Empordà, el qual s'ha originat a la Bisbal i ja ha afectat, com a mínim, 750 hectàrees. A través d'un comunicat, els organitzadors de l'esdeveniment han informat que avui no podran obrir portes: "Esperem que demà les condicions permetin començar aquesta nova edició", argumenten des de la Santa, que mostren la seva solidaritat amb les persones afectades i el suport amb els cossos que treballen de valent per controlar les flames i evitar que l'incendi continui avançant sense aturador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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18:27H

Els Bombers centren els esforços en el flanc dret de l'incendi de l'Empordà abans que arribi la marinada aquest dissabte

La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha admès que l'escenari és "complicat" i hi ha més de 200 bombers i 12 mitjans aeris que treballen per estabilitzar el foc de la Bisbal d'Empordà, encara actiu. Parlon ha insistit en evitar la mobilitat cap a la zona de l'incendi, especialment des de Barcelona i l'àrea metropolitana. Ja s'ha activat l'UME, que es desplaça cap a Catalunya per si cal actuar en cas de "simultaneïtat" de focs. El que més preocupa als Bombers és el flanc dret, per si canvia el vent i arriba la marinada, i el cap, perquè impacta a zones urbanitzades. És prioritari, ara com ara, tancar el flanc dret en previsió a dissabte. Els professionals treballen en una àrea de 1.000 hectàrees, però el foc n'afecta menys, ara mateix. De moment hi ha set municipis confinats i es manté el confinament d'una casa de colònies. Els primers indicis dels investigadors, encara preliminars, apunten que el foc s'hauria produït per una "imprudència", segons els Mossos.



18:34H

Continuen treballant per controlar l'incendi davant el canvi de vents

Els Bombers continuen treballant per controlar l'incendi de l'Empordà davant el canvi de vents. L'incendi, de moment, ha cremat 750 hectàrees de superfície, però els cossos d'extinció treballen en una àrea superior, tal com ha explicat David Borrell. Segons assegura, de moment no es preveuen més confinaments de població ni evacuacions. Ara es treballa amb l'escenari de canvi de vents, ja que la tramuntana comença a afluixar i guanya pes la marinada. Això, però, també obre nous focus de preocupació. Les autoritats insisteixen en la importància d'evitar desplaçaments.



18:01H

Els Agents Rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa en 169 municipis del país

Els Agents Rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa en 17 comarques de Catalunya i 169 municipis aquest divendres. Aquest és el procediment operatiu de vigilància, prevenció i control de les activitats de risc de perill d'incendis forestals a Catalunya. Consulta aquí el llistat de tots els municipis afectats per aquestes restriccions.



17:50H

L'incendi originat al Pla de l'Estany ja ha cremat 35 hectàrees

L'incendi que s'ha originat a Fontcoberta, al Pla de l'Estany, com a focus secundari del macroincendi que crema a l'Empordà, ja ha cremat 35 hectàrees, segons les darreres dades -encara provisionals- facilitades pels Agents Rurals. 



17:46H

Consulta en directe tots els incendis que cremen a Catalunya

L'incendi que crema a l'Empordà és el que ocupa la major atenció dels Bombers de la Generalitat, ja que les condicions meterològiques i els eventuals canvis de vent poden provocar que el foc continuï creixent al polvorí de les Gavarres. Un espai que el mateix alcalde de Santa Cristina d'Aro ha definit com a "dinamita". Aquest, però, no és l'únic incendi que crema a Catalunya en aquests moments. En aquest mapa interactiu, creat amb el suport de l'àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació i el Servei de Difusió del Departament d'Interior, permet veure tots els incendis en actiu al país.



17:28H

El canvi de vent frena l'avanç del foc cap alguns municipis

El fet que el vent hagi girat de tramuntana a marinada ha frenat l'avanç del foc cap a poblacions com Platja d'Aro, confinades arran del fum, però pot tornar a complicar la situació cap a l'interior de les Gavarres. Informa Arnau Urgell.



17:23H

El foc ha enxampat alguns banyistes que es miren l'incendi amb expectació

L'incendi que s'ha originat a la Bisbal d'Empordà i ja ha cremat 750 hectàrees, d'acord amb les darreres dades provisionals d'Agents Rurals, ha enxampat alguns banyistes a alta mar i ara es miren l'evolució de les flames amb expectació. La columna de fum s'estén ràpidament a causa del vent.



17:12H

Gran desplegament dels Bombers per controlar l'incendi

L'inspector en cap dels Bombers, David Borrell, assenyala que, en aquests moments, tenen 225 bombers treballant o arribant a l'incendi i esperen poder-lo contenir. Preventivament, ha afegit, s'ha activat la mobilització de bombers fora de guàrdia per omplir els parcs buits i també s'ha demanat reforços a l'UME per tenir més capacitat de reacció davant d'una simultaneïtat de focs. "El que no volem són dos incendis grans", ha deixat clar.   



16:59H

Més d'un centenar de desallotjats, pendents de l'evolució de l'incendi

Més d'un centenar de desallotjats arran de l'incendi de la Bisbal d'Empordà segueixen l'evolució del foc des de l'Espai Ridaura de Santa Cristina d'Aro, un dels municipis confinats. Veïns de la urbanització Vall Repòs han explicat a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) que han hagut de marxar de pressa i agafant només "quatre coses". "Documentació, una muda i poc més", detalla Raül Martínez. Una altra veïna, Míriam Mel, concreta que està molt preocupada per si les flames arriben a toca casa seva i, sobretot, perquè ha deixat enrere dos gossos i no sap si estan bé.

A l'espai habilitat per l'Ajuntament també hi ha una vuitantena d'infants que estaven de colònies a Romanyà de la Selva. Els monitors els han explicat que avui tocava viure "una nova aventura" per garantir que estiguessin tranquils.



16:55H

L'incendi de l'Empordà ha obligat a tallar algunes carreteres

L'incendi que crema a l'Empordà, el qual s'ha originat a la Bisbal a causa de l'ús d'una radial -tot i que avui estava prohibit-, ha obligat les autoritats a tallar algunes carreteres. Mentrestant, un ampli dispositiu dels Bombers treballa per controlar les flames, malgrat que els canvis de vent que s'aproximen preocupen al cos d'extinció d'incendis. Aquestes són les carreteres que han quedat tallades a causa del foc: 

  • C-66 Palafrugell
  • GI-513 Cornellà del Terri – Vilademuls
  • GI-660 la Bisbal d’Empordà – Calonge
  • GIV-5132 Banyoles – Vilademuls
  • GIV-6612 Llagostera – Calonge


16:49H

L'escenari que volen evitar els Bombers

"És importantíssim tancar el flanc dret, no perquè sigui el més actiu, però sí perquè preveiem que els propers dies hi hagi onada de calor i sí o sí hem de treure el potencial de 10.000 hectàrres que tenim", ha indicat David Borrell, inspector en cap Bombers de Generalitat. Segons ha explicat, ara se centren en "confinar" l'incendi entre la Bisbal, Palafrugell i Palamós, ja que hi ha un risc que amb el canvi de vent l'incendi s'obri cap a zones on no volen que s'obri.  

L'escenari a evitar, ha reiterat, és l'afectació potencial de les 10.000 hectàrees de totes les Gavarres i bona part del Baix Empordà. Per això, a grans trets l'estratègia busca tenir el flanc dret "tancat" i la població "ben protegida", amb quatre ordres de confinament fetes fins ara i fent suport en cas que impacti en urbanitzacions de costa.   



16:38H

Els Bombers volen tancar el flanc dret de l'incendi de l'Empordà

Els Bombers alerten que és "importantíssim" tancar el flanc dret de l'incendi de la Bisbal d'Empordà per evitar l'afectació potencial de 10.000 hectàrees a la zona de les Gavarres. Així ho ha indicat als mitjans David Borrell, inspector en cap Bombers de Generalitat, que ha assegurat que volen prioritzar el flanc dret -la banda de Santa Cristina- perquè és el que els complicarà "moltíssim" les feines d'extinció dissabte quan entri la marinada. 



16:33H

L'incendi ja crema 750 hectàrees

Els Agents Rurals apunten que l'incendi que s'ha originat a la Bisbal d'Empordà ja afecta 750 hectàrees, d'acord amb les darreres dades provisionals. L'incendi afecta també el massís de Gavarres mentre els Bombers treballen per controlar el foc. El que preocupa més és el canvi de vent. 



16:22H

Catalunya demana ajuda a l'exèrcit per controlar el foc de l'Empordà

 

El Govern ha demanat ajuda a la Unitat Militar d'Emergències (UME) de l'exèrcit espanyol per controlar l'incendi que crema des d'aquest divendres al matí a la Bisbal d'Empordà atiat per la tramuntana. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ho ha anunciat des de Tremp, a l'espera de poder parlar amb la ministra de Defensa, Margarita Robles. El president ha fet una crida a la ciutadania a no desplaçar-se a l'Empordà mentre el foc continuï descontrolat. "L'incendi està actiu, no està controlat i és de dimensions importants", ha explicat, i ha demanat als ciutadans que viuen a la zona que facin cas de les recomanacions de Protecció Civil i els Bombers i respectin les ordres de confinament. Informa Bernat Surroca.



16:19H

Tots els municipis confinats per l'incendi a l'Emprodà

 

L'incendi declarat aquest divendres al matí a la Bisbal de l'Empordà ha obligat a confinar set municipis del Baix Empordà: 

  • Calonge i Sant Antoni
  • Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró
  • Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura
  • Forallac
  • La Bisbal d'Empordà
  • Llagostera
  • Santa Cristina d'Aro


16:18H

Es desconeix l'origen de l'incendi

 

Un dels punts clau que encara es desconeix és l'origen de l'incendi. Els Agents Rurals, però treballen amb la hipòtesi que la causa d'aquest foc hauria estat un treball mecànic al voral de la carretera de la Gabarra. Segons expliquen Agents Rurals, l'incendi s'hauria originat durant unes tasques de senyalització amb una radial elèctrica que incompliria la normativa vigent sota el Nivell 3 del Pla Alfa. Els Mossos d'Esquadra i Agents Rurals estan treballant conjuntament en la investigació i ja han identificat l'empresa en qüestió que seria la responsable de l'origen del foc.



16:12H

L'incendi a l'Empodrà ja afecta 250 hectàrees

 

Un incendi crema sense control a la Bisbal d'Empordà des de les nou d'aquest matí i ja afecta 250 hectàrees, segons les dades provisionals dels Agents Rurals. El foc ha entrat a les Gavarres i preocupa els Bombers, que admeten que està "fora de capacitat d'extinció". Paral·lelament, un altre incendi ha obligat a confinar dos nuclis de població al Pla de l'Estany i un tercer a Bescanó. Segueix aquí el minut a minut.



16:09H

Bona tarda i benvinguts

Bona tarda i benvinguts al directe sobre l'estat dels incendis que aquest divendres cremen a Catalunya. Set municipis de l'Empordà estan confinats per un foc que crema a la Bisbal d'Empordà des de les nou del matí. Un altre incendi crema a Vilademuls, al Pla de l'Estany, i un tercer a Bescanó. El de la Bisbal és el més gran fins al moment, que ja ha cremat 250 hectàrees i que avança sense control atiat per la tramuntana.



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