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L'incendi de les Gavarres, en 15 imatges

Societat

ARA A PORTADA

Publicat el 05 de juliol de 2026 a les 09:43

Més de 2.200 hectàrees calcinades, 16 cases cremades totalment o parcialment així com hores crítiques per la possibilitat que l'incendi de l'Empordà hagués afectat la totalitat de les Gavarres. Aquest és el balanç provisional del pitjor incendi de l'estiu, que també ha reobert el debat sobre la gestió forestal i com s'enfronta un escenari marcat per un excés de combustible als boscos i l'impacte de la crisi climàtica.

Berta Artigàs / ACN
  • L'incendi ha afectat una quinzena de cases totalment o parcialment -
Jordi Borràs / ACN
  • El foc s'ha donat per estabilitzat després de cremar unes 2.200 hectàrees -
Lorena Sopena / Europa Press
  • Un motorista a tocar d'una columna de fum de l'incendi de les Gavarres -
Jordi Borràs / ACN
  • Un helicòpter tirant aigua a l'incendi -
Berta Artigàs / ACN
  • Reunió informativa al centre de control -
Jordi Borràs / ACN
  • Un bomber treballant a l'incendi de les Gavarres -
Berta Artigàs / ACN
  • L'incendi ha afectat una quinzena de cases totalment o parcialment -
Jordi Borràs / ACN
  • L'incendi ha afectat una quinzena de cases totalment o parcialment -
Jordi Borràs / ACN
  • Flames a tocar de les urbanitzacions a Calonge -
Jordi Borràs / ACN
  • Flames aquest dissabte al migdia -
Cedida per Méteo Palamós
  • Nit molt crítica a tocar de les urbanitzacions de Calonge -
Lorena Sopena / Europa Press
  • Un helicòpter actuant en les hores més crítiques de l'incendi -
Lorena Sopena / Europa Press
  • Gran columna de fum de l'incendi divendres a la tarda -
Cedida per Pere Collell
  • La columna de fum vista des de Palamós -
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