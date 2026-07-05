Més de 2.200 hectàrees calcinades, 16 cases cremades totalment o parcialment així com hores crítiques per la possibilitat que l'incendi de l'Empordà hagués afectat la totalitat de les Gavarres. Aquest és el balanç provisional del pitjor incendi de l'estiu, que també ha reobert el debat sobre la gestió forestal i com s'enfronta un escenari marcat per un excés de combustible als boscos i l'impacte de la crisi climàtica.
L'incendi de les Gavarres, en 15 imatges
Societat
ARA A PORTADA
- Arnau Urgell i Vidal
- Responsable d'Impacte
Publicat el 05 de juliol de 2026 a les 09:43
- L'incendi ha afectat una quinzena de cases totalment o parcialment -
- Berta Artigàs / ACN
- El foc s'ha donat per estabilitzat després de cremar unes 2.200 hectàrees -
- Jordi Borràs / ACN
- Un motorista a tocar d'una columna de fum de l'incendi de les Gavarres -
- Lorena Sopena / Europa Press
- Un helicòpter tirant aigua a l'incendi -
- Jordi Borràs / ACN
- Reunió informativa al centre de control -
- Berta Artigàs / ACN
- Un bomber treballant a l'incendi de les Gavarres -
- Jordi Borràs / ACN
- L'incendi ha afectat una quinzena de cases totalment o parcialment -
- Berta Artigàs / ACN
- L'incendi ha afectat una quinzena de cases totalment o parcialment -
- Jordi Borràs / ACN
- Flames a tocar de les urbanitzacions a Calonge -
- Jordi Borràs / ACN
- Flames aquest dissabte al migdia -
- Jordi Borràs / ACN
- Nit molt crítica a tocar de les urbanitzacions de Calonge -
- Cedida per Méteo Palamós
- Un helicòpter actuant en les hores més crítiques de l'incendi -
- Lorena Sopena / Europa Press
- Gran columna de fum de l'incendi divendres a la tarda -
- Lorena Sopena / Europa Press
- La columna de fum vista des de Palamós -
- Cedida per Pere Collell
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