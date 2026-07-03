Els Bombers alerten que l'incendi de l'Empordà encara afronta «hores de patiment»

David Borrell, inspector en cap dels Bombers, ha explicat que el principal objectiu continua sent "estabilitzar el flanc dret de l'incendi", el punt que genera més preocupació atiat per la marinada, el règim de vents que bufa del migdia al vespre. "Si aquest vent acaba empenyent les flames, el foc podria eixamplar-se ràpidament", explica Borrell. El cap dels Bombers ha reconegut que aquest flanc dret "és l'obsessió" amb la qual treballen, i ha recordat que aquest flanc té un potencial de propagació de fins a 30.000 hectàrees si no s'aconsegueix controlar.
Els Bombers també miren més enllà d'aquest dissabte i, segons Borrell, l'onada de calor prevista mantindrà un escenari molt complicat durant almenys quatre o cinc dies, amb temperatures elevades que afavoriran novament la marinada i incrementaran el risc de propagació. El responsable del cos ha admès que la previsió inicial que feien aquest divendres "era més optimista del que finalment ha estat" i ha explicat que aquest migdia també s'ha registrat activitat al flanc esquerre, tot i que la situació continua sota monitoratge constant.