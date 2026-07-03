04 de juliol de 2026

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10:30
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Els Bombers alerten que l'incendi de l'Empordà encara afronta «hores de patiment»

El flanc dret és la principal preocupació dels cossos d'emergència per la marinada: adverteixen que el foc podria afectar més habitatges

  • Un helicòpter dels Bombers treballen a tocar d'una urbanització -
  • Vista dels treballs d'extinció de l'incendi des de la urbanització les Cabanyes de Calonge -
  • Pla general de la zona amb una revifalla de l'incendi -
  • Tasques d'extinció a l'incendi de l'Empordà -
  • Una casa cremada a la urbanització de les Cabanyes de Calonge -
  • Una casa cremada a la urbanització de les Cabanyes de Calonge -
  • El foc ha arribat a les urbanitzacions de Calonge -
  • Les flames de l'incendi de les Gavarres a primera hora de la nit -
  • Diverses persones observen l'incendi de l'Empordà -
  • Un helicòpter dels Bombers enmig del foc a l'Empordà -

ARA A PORTADA

Publicat el 03 de juliol de 2026 a les 16:05
Actualitzat el 04 de juliol de 2026 a les 19:04

Un incendi crema des d'aquest divendres al matí a la Bisbal d'Empordà i ja afecta 2.200 hectàrees, segons les dades provisionals dels Agents Rurals. Després d'una nit complicada, els Bombers treballen amb un ampli dispositiu per apagar el foc, sobretot centrant-se en el flanc dret, que potencialment podria arribar a calcinar fins a 30.000 hectàrees. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i els cossos d'emergències fan una crida a la prudència i que la població dels municipis afectats es mantingui confinada. Segueix aquí el minut a minut.

19:04H

Els Bombers viuen «hores crítiques» per controlar l'incendi de l'Empordà

Els Bombers de la Generalitat continuen treballant amb l'objectiu de controlar i extingir l'incendi de l'Empordà amb un ampli dispositiu durant les "hores de patiment" d'aquesta tarda. El foc continua actiu i ja ha cremat 2.200 hectàrees. Situació de l'incendi a les 17 hores d'aquest dissabte. 



18:11H

Controlar el flanc dret, una "obsessió" pels Bombers

David Borrell, inspector en cap dels Bombers, ha explicat que el principal objectiu continua sent "estabilitzar el flanc dret de l'incendi", el punt que genera més preocupació atiat per la marinada, el règim de vents que bufa del migdia al vespre. "Si aquest vent acaba empenyent les flames, el foc podria eixamplar-se ràpidament", explica Borrell. El cap dels Bombers ha reconegut que aquest flanc dret "és l'obsessió" amb la qual treballen, i ha recordat que aquest flanc té un potencial de propagació de fins a 30.000 hectàrees si no s'aconsegueix controlar.

Els Bombers també miren més enllà d'aquest dissabte i, segons Borrell, l'onada de calor prevista mantindrà un escenari molt complicat durant almenys quatre o cinc dies, amb temperatures elevades que afavoriran novament la marinada i incrementaran el risc de propagació. El responsable del cos ha admès que la previsió inicial que feien aquest divendres "era més optimista del que finalment ha estat" i ha explicat que aquest migdia també s'ha registrat activitat al flanc esquerre, tot i que la situació continua sota monitoratge constant.



18:10H

Els Bombers alerten que l'incendi de l'Empordà encara afronta «hores de patiment»

El cap dels Bombers de la Generalitat, David Borrell, ha advertit que les pròximes hores seran decisives per a l'evolució de l'incendi de l'Empordà. "Estem relativament bé, estem aguantant, però queda molta feina per fer i ens esperen tres o quatre hores de patiment", ha afirmat aquest dissabte en una nova compareixença des del centre de comandament.



17:35H

Els veïns desallotjats per l'incendi denuncien que fa més d'un dia que no poden alimentar el bestiar

Una dotzena de veïns del disseminat de les Rabioses, a Cruïlles, al Baix Empordà, fa més d'un dia que no poden tornar a casa després de ser desallotjats per l'incendi de les Gavarres. "No se'ns ha cremat la casa perquè Déu no ha volgut", lamenta un dels afectats, que assegura que els animals que van deixar a les finques continuen sense poder rebre aigua ni aliment.

Diversos pagesos critiquen que els cossos d'emergència no els permeten accedir a les seves propietats, malgrat que en alguns casos el foc ja ha passat per la zona i denuncien que tenen gallines, cabres, cavalls i altres animals que podrien acabar morint no per les flames, sinó per la calor i la manca d'atenció. Els afectats també reclamen canvis en la gestió forestal iproposen fomentar "sistemes de trituració i reutilització de la fusta" per reduir la càrrega de combustible als boscos.



17:08H

Voluntaris rescaten més d'un centenar d'animals de les zones properes a l'incendi de l'Empordà

Desenes de voluntaris de Cruïlles i la Bisbal d'Empordà han rescatat més d'un centenar d'animals que es trobaven en zones pròximes a l'incendi de les Gavarres. Es tracta, principalment, de cavalls i burros que viuen "en un entorn de semillibertat", segons ha explicat un dels impulsors de la iniciativa, Narcís Jaques.

Els voluntaris localitzen els animals, els carreguen en remolcs i vehicles adaptats i els traslladen fins a espais segurs, com ara hípiques i altres instal·lacions allunyades del foc. L'operatiu s'ha organitzat de manera espontània davant l'avanç de les flames a través de les xarxes socials, on els impulsors han fet una crida perquè qualsevol persona amb disponibilitat i mitjans per al transport d'animals se sumés a les tasques de rescat.



16:53H

Un treballador detingut i una empresa subcontractada per la Generalitat sota sospita

Fonts del Departament de Territori han confirmat a Nació que s'ha obert un expedient informatiu per aclarir les responsabilitats en l'origen de l'incendi i per determinar si el treballador detingut, qu està a l'espera de passar a disposició policial, era conscient que tenia prohibit utilitzar la radial a causa del nivell 3 del Pla Alfa o si actuava seguint instruccions dels seus responsables. A més, Territori ha demanat a l'empresa adjudicatària una cronologia detallada dels fets i informació sobre les ordres que havia rebut l'operari abans d'iniciar els treballs de manteniment.



16:41H

Es manté el confinament per a set municipis i diversos nuclis disseminats

Protecció Civil manté l'ordre de confinament per a aquests set municipis:

  • Calonge i Sant Antoni
  • Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró
  • Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura
  • Forallac
  • La Bisbal d'Empordà
  • Llagostera
  • Santa Cristina d'Aro

D'altra banda, des d'aquest dissabte al migdia la mesura s'amplia també nuclis disseminats del sud de la C-66. En concret, es tracta dels nuclis d'aquests municpis:

  • Torrent
  • Mont-ras
  • Palafrugell
  • Palamós
  • Vall-llobrega


15:37H

Anul·len la Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell

L’organització de la Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell ha anunciat finalment que la cita queda anul·lada finalment seguint les indicacions de Protecció Civil i dels cossos d’emergències.



15:24H

El tancament de les Gavarres es mantindrà, com a mínim, fins divendres

El tancament del massís de les Gavarres arran de l'incendi de l'Empordà es mantindrà, com a mínim, fins divendres davant el "risc extrem" d'incendi. Els Agents Rurals han han activat el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst, a tot el massís i la mesura afectarà les 31.000 hectàrees de les Gavarres i una vintena de municipis del Gironès i el Baix Empordà.

Segons el cap d'Àrea Regional de Girona dels Agents Rurals, Jaume Bosch, la decisió respon a les altes temperatures previstes i al perill que es puguin reproduir nous incendis. Mentrestant, l'incendi de la Bisbal d'Empordà continua actiu i ja ha afectat unes 2.200 hectàrees dins d'un perímetre de 2.400, mentre els Bombers mantenen el dispositiu per estabilitzar el foc.



15:07H

Protecció Civil ordena nous confinaments per l'incendi de l'Empordà

Protecció Civil ha ordenat amb un ES-Alert el confinament dels nuclis disseminats al sud de la C-66, que queda tallada, des de la Bisbal d'Empordà fins a Mont-ras. Ja són 16.000 les persones confinades arran de l'incendi originat que encara crema sense control. 



14:14H

Tanquen el massís de les Gavarres

Agents Rurals han activat el Nivell 4 del Pla Alfa, que és el més alt, a 20 municipis de les comarques del Gironès i el Baix Empordà. A més, també s'ha restringit l'entrada al massís de les Gavarres. Aquests són els municipis en alerta màxima per perill extrem d'incendi:

Baix Empordà:

  • Calonge i Sant Antoni
  • Castell, Platja d'Aro i s’Agaró
  • Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura
  • Forallac la Bisbal d'Empordà
  • Mont-ras
  • Palafrugell
  • Palamós
  • Santa Cristina d'Aro
  • Torrent
  • Vall-llobrega

Gironès:

  • Cassà de la Selva
  • Celrà
  • Girona
  • Juià
  • Llagostera
  • Llambilles
  • Madremanya
  • Quart
  • Sant Martí Vell


13:54H

El perímetre de l'incendi és «molt irregular»

El cap dels Bombers, David Borrell, ha explicat que un dels motius que més els preocupa de l'incendi de l'Empordà és que el perímetre és "molt irregular" i "molt mal cremat". Precisament per això, el cos d'emergències pateix per aquesta tarda, perquè està "ple de focus secundaris i irregularitats". En aquest sentit, la prioritat màxima és l'estabilització del flanc dret.



13:43H

Es manté el confinament dels set municipis

Set municipis pròxims a la zona de l'incendi continuen en confinament, segons ha informat la consellera Parlon. Aquesta tarda, les autoritats valoraran la possibilitat de flexibilitzar aquesta mesura, en funció del seguiment de l'incendi. Alhora, Parlon ha recordat que cal reduir la mobilitat i ha demanat "ajut" i "corresponsabilitat" a la ciutadania. Aquests són els pobles amb ordre de confinament:

  • Calonge i Sant Antoni
  • Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró
  • Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura
  • Forallac
  • La Bisbal d'Empordà
  • Llagostera
  • Santa Cristina d'Aro


13:40H

Tots els esforços al flanc dret

La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha comparegut aquest migdia des de la Bisbal d'Empordà i ha puntualitzat com han sigut les revifades de l'incendi de l'Empordà d'aquest matí al flanc esquerre. "No ha anat a pitjor, sinó que ha tornat a córrer una mica", ha especificat. De cara a la tarda, els esforços dels Bombers se centraran a intentar estabilitzar el flanc dret, "que és el que té més potencial de cremar hectàrees", ha dit la consellera. De moment, la xifra de terreny afectat continua sent de 2.200 hectàrees, segons els Agents Rurals.



13:18H

Els Bombers preveuen una tarda complicada

Els Bombers treballaran aquesta tarda perquè el perímetre del flanc dret de l'incendi a l'Empordà no es desestabilitzi. El cap del cos, David Borrell, ha dit que estan "molt preocupats" per la marinada, que complicarà les tasques d'extinció. Després d'un matí en què el perill principal corresponia al flanc de Canonge, ara tots els esforços se centraran en el de Santa Cristina d'Aro. "Màxima prudència perquè tenir un incendi gran és un problema important, però tenir-ne dos és un problema de país", ha asseverat Borrell.



12:46H

Més de 400 efectius treballen en l'incendi de l'Empordà

Els Bombers continuen treballant per apagar el foc de l'Empordà amb un ampli dispositiu. A les 12 hores d'aquest dissabte, hi treballen amb 440 efectius. En concret, hi ha 110 dotacions, 60 de les quals amb aigua, i 16 mitjans aeris.



12:40H

Revifa el foc al terç del flanc esquerre

L'incendi de les Gavarres ha revifat al terç del flanc esquerre. Ho han confirmat els Bombers a través d'una piulada a X.



12:12H

El foc revifa en una urbanització de Calonge

El foc ha revifat a la urbanització Mas Ambrós de Calonge, segons informa TV3. Les flames i el fum s'han incrementat a causa de l'augment de la tramuntana. Els mitjans aeris intenten frenar aquest i altres focus del flanc dret que es mantenen actius.



11:55H

Els infants que quedaven a una casa de colònies de la Bisbal ja han pogut marxar

Els infants que quedaven a la casa de colònies Pou de Glaç de la Bisbal d’Empordà ja han pogut marxar als seus domicilis. Van ser els primers a confinar-se per l’incendi que afecta les Gavarres. Divendres ja va sortir un primer grup en autocars cap a Sant Cugat del Vallès i es van quedar a passar la nit menors d’Alcobendas, a Madrid, que han pogut marxar aquest dissabte al matí.

En paral·lel un grup de menors que s’estaven en una altra casa de colònies a Romanyà de la Selva han passat la nit al pavelló de Santa Cristina d’Aro. Des d’ahir a la tarda podien els seus pares venir-los a recollir. Ja han marxat tots als seus domicilis.



11:38H

El Consorci de les Gavarres reclama més recursos a la Generalitat

El Consorci de les Gavarres reclama més recursos a la Generalitat perquè l'incendi ha evidenciat que "s'ha anat tard". El seu president, Daniel Encinas, assegura que "no pot ser que mantenir la massa forestal" depengui de fundacions, associacions de defensa forestal (ADF), privats que tenen parcel·les o els ajuntaments.

Com a exemple, posa Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, municipi d'on és alcalde. "Destinem un 10% del nostre pressupost a arranjar camins, però no arribem a tot arreu", lamenta. Encinas assegura que la feina que s'ha fet fins ara ha permès als Bombers accedir a l'interior del massís, però que ja porten massa temps demanant "més recursos, més ajudes i menys paperassa per poder tenir unes Gavarres com Déu mana".



11:35H

Els Bombers treballen en un incendi d'un abocador a Granollers

Una dotzena de dotacions dels Bombers treballa en un incendi d’un abocador d’una planta de reciclatge a Granollers. L'avís del foc s'ha produït vora les cinc de la matinada, a les 4.57 hores, en concret. Es preveu que les tasques d'extinció puguin durar hores i, ara per ara, l’objectiu dels professionals és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema per evitar que es propaguin les flames.

 



11:33H

El Meteocat amplia els avisos per calor

Catalunya s'enfronta a la segona onada de calor de l'estiu, una situació que pot agreujar l'episodi d'incendis que afecta les comarques gironines. El Meteocat ha ampliat i intensificat els avisos. En aquest sentit, ja hi ha un total de 28 comarques en alerta, tres de les quals de nivell taronja. Informa Arnau Urgell.



11:13H

Veïns de les urbanitzacions de Calonge segueixen l'incendi «amb molta por»

Els veïns de les urbanitzacions de Calonge segueixen l'evolució de l'incendi "amb molta por" perquè veuen les flames molt a prop. Alguns expliquen que aquesta matinada veien com s'apropaven les flames i temien per si quedaven atrapats i han fugit. Unes 150 persones han passat la nit al pavelló municipal. D'altres, han optat per quedar-se "remullant els carrers".



10:58H

Quatre bombers han sigut atesos per lesions lleus

Segons ha informat el president de la Generalitat, Salvador Illa, quatre agents dels Bombers han hagut de ser atesos per lesions lleus, si bé ja s'han pogut reincorporar a les seves tasques. Pel que fa a la població general, però, l'incendi no ha provocat cap dany personal.



10:51H

Illa celebra que no hi hagi danys personals i insisteix a mantenir el confinament

En una compareixença des de la Bisbal d'Empordà, Illa també ha celebrat que no hi hagi danys personals a causa de l'incendi: "L'única cosa que no té solució és una afectació personal", ha dit. "Encara que sembli contraindicatiu, cal quedar-se a casa i no sortir", ha insistit el president de la Generalitat, que també ha fet una crida a la prudència i ha recordat que "no estem davant d'un foc estabilitzat".



10:32H

Evitar un incendi de 30.000 hectàrees

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat des del Centre de Comandament de la Bisbal d'Empordà que l'objectiu dels Bombers aquest matí és estabilitzar el flanc dret per evitar el creixement potencial de l'incendi, que podria arribar a cremar fins a 30.000 hectàrees si calcinés tot el massís de les Gavarres. Illa ha anunciat el tancament de tot l'espai de les Gavarres davant l'onada de calor que començarà aquest diumenge com a mesura de prevenció.



09:53H

L'incendi afecta una superfície de 2.200 hectàrees

Segons les dades provisionals dels Agents Rurals, la superfície cremada afecta unes 2.200 hectàrees una xifra lleugerament inferior a la comunicada divendres a la nit. El cap d'àrea regional dels Agents Rurals a Girona, Jaume Bosch, ha detallat que això es deu al fet que, malgrat l'abast de les flames, han quedat algunes "illes" sense afectació. El 97% de del terreny afectat es troba dins del massís de les Gavarres.



09:37H

Illa arriba a la Bisbal d'Empordà

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ja ha arribat a la Bisbal d'Empordà per seguir l'evolució de l'incendi que crema des d'aquest divendres al matí. Illa va informar ahir que suspenia l'agenda prevista per a aquest dissabte per poder desplaçar-se fins al Centre de Comandament de l'incendi i seguir de prop l'evolució del foc.



09:31H

«Si arribem a estar confinats, estaríem rostits a dintre»

Aquesta matinada, les flames han arribat fins a algunes urbanitzacions de Calonge. Alguns veïns, preocupats per la proximitat del foc, s'han autoevacuat. Una d'aquestes persones és en Jordi Roig, veí de la urbanització Mas Ambrós, que va decidir marxar de casa i, una estona després, aquesta es va cremar. Les ordres per part de les autoritats, però, van ser que no sortissin de casa en cap moment. "Si arribem a estar confinats, estaríem rostits a dintre", ha lamentat en una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio.



09:17H

Set municipis continuen confinats

Aquest dissabte al matí es manté el confinament per a set municipis del Baix Empordà a causa de l'incendi que crema a les Gavarres. Són aquests:

  • Calonge i Sant Antoni
  • Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró
  • Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura
  • Forallac
  • La Bisbal d'Empordà
  • Llagostera
  • Santa Cristina d'Aro


08:51H

Demanen a la població que es mantingui confinada

El cap dels Bombers, David Borrell, ha recordat que set municipis continuen confinats i ha demanat a la població d'aquests set municipis que es quedin a casa. Aquest divendres a la matinada algunes persones s'han autoevacuat en veure que les flames s'apropaven a les seves cases. En aquest sentit, ha advertit que les autoevacuacions són molt perilloses: “La vulnerabilitat d’estar fora és molt alta, és una temeritat”.



08:50H

Incendi a la planta de reciclatge de Granollers

Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Procicat per un incendi a la planta de reciclatge de Granollers, que es troba prop de la C-35. L'avís del foc s'ha rebut a les 4.57 hores d'aquesta matinada i hi treballen nou dotacions dels Bombers. El fum és molt visible a tota la zona i Protecció Civil recomana el confinament a les poblacions que els arribi el fum.



08:36H

Trànsit recomana evitar els desplaçaments cap a l'Empordà

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha fet una crida a evitar els desplaçaments cap a la zona de l'incendi per seguretat i per facilitar les tasques d'extinció. En aquests moments es mantenen tallades la GI-660 i la GIV-6612.



08:29H

Aturar el flanc dret abans que entri la marinada

L'objectiu principal dels Bombers aquest dissabte al matí, segons ha explicat el cap dels Bombers, David Borrell, és aturar el flanc dret abans que arribi el migdia, quan entrarà la marinada. La progressió de les tasques d'extinció, però, són "adequades", ha dit el cap del cos. Fins al moment ja s'ha aconseguit estabilitzar un 70% del flanc dret.



08:13H

Nit de preocupació a Calonge

Els Bombers han treballat durament durant tota la nit en l'incendi que crema a les Gavarres. El cap dels Bombers, David Borrell, ha explicat aquest dissabte a primera hora del matí que les tasques d'extinció "van bé", si bé "queda molta feina per fer". Aquesta nit les flames han arribat fins a diferents urbanitzacions de Calonge, fet que ha generat preocupació entre els veïns, alguns dels quals han decidit abandonar casa seva pel seu propi compte en veure la proximitat del foc. Borrell ha recordat, però, que on més segura estarà la població és dintre de casa i ha insistit que, en cas que sigui necessari fer evacuacions, el cos ho valorarà detingudament. Fins al moment, les dues afectacions materials més importants són una casa cremada a Calonge i una masia al flanc esquerre, a banda d'altres jardins.



00:38H

Nit molt complicada amb les flames a tocar d'urbanitzacions de Calonge

Nit molt complicada a l'incendi del Baix Empordà: el foc arriba a les portes d'algunes urbanitzacions de Calonge. Alguns veïns de Mas Ambrós han decidit marxar de casa, malgrat l'ordre de confinament. Vídeo cedit per Marc Gassó.



23:55H

Les prioritats dels Bombers per aquesta nit

Durant la nit, la prioritat dels Bombers de la Generalitat és estabilitzar completament el flanc dret i els dos terços del flanc esquerre de l'incendi de les Gavarres. Per altra banda, s'ha obert al trànsit la carretera C-66 a Palafrugell, però es mantenen els talls a les carreteres GI-660 a la Bisbal d’Empordà-Calonge i GIV-6612 Llagostera-Calonge. Segons Protecció Civil, es mantenen els confinaments dels set municipis i les recomanacions d’evitar desplaçaments.



23:52H

El radar del Meteocat, se salva per poc de les flames

El radar del Meteocat no ha quedat afectat per les flames. El mapa dels Agents Rurals amb l'afectació que s'havia produït fins a les vuit del vespre -quan havien cremat 1.800 hectàrees- ensenya com el flanc dret de l'incendi, el que avança cap a Santa Cristina d'Aro, ha arribat a desenes metres del radar. Informa Arnau Urgell.



23:09H

Controlat l'incendi del Bages que ha obligat a confinar un barri i una residència

Els Bombers han donat per controlat poc després de les 9 del vespre l'incendi de vegetació declarat aquest divendres a la tarda al camí de les Roques Altes de Sant Vicenç de Castellet, al Bages. El foc ha obligat a confinar la urbanització la Balconada i, preventivament, també la residència L'Onada pel dens fum.D'altra banda, els Mossos d'Esquadra han detingut l'operari que presumptament ha originat el foc mentre treballava amb una radial en una zona on aquesta activitat estava prohibida pel nivell 3 del Pla Alfa. I, segons els Agents Rurals, el 95% de la superfície afectada és massa forestal i el 97% de l'àrea cremada es troba dins del massís de les Gavarres. Informa Pere Fontanals.



23:06H

L'incendi a l'Empordà ja afecta 2.300 hectàrees

L'incendi de la Bisbal d'Empordà continua fora de control i ja afecta 2.300 hectàrees, segons l'últim balanç. Els Bombers mantindran durant aquesta nit un ampli dispositiu amb prop de 400 efectius per intentar estabilitzar un foc que continua "fora de capacitat d'extinció", especialment davant l'arribada de la marinada d'aquest dissabte. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat als gairebé 10.000 veïns confinats que respectin les restriccions durant tota la nit.

D'altra banda, els Mossos d'Esquadra han detingut l'operari que presumptament ha originat el foc mentre treballava amb una radial en una zona on aquesta activitat estava prohibida pel nivell 3 del Pla Alfa. I, segons els Agents Rurals, el 95% de la superfície afectada és massa forestal i el 97% de l'àrea cremada es troba dins del massís de les Gavarres. 



22:12H

El Festival de Cap Roig manté la programació tot i l'incendi de l'Empordà

El Festival de Cap Roig ha informat que mantindrà la programació prevista tot i l'incendi de l'Empordà. Això sí, han advertit als assistents que poden patir afectacions en els accessos al recinte a causa de les conseqüències de l'incendi. 



22:02H

Parlon assegura que l'incendi de l'Empordà ja ha cremat «més de 2.000 hectàrees»

La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que l'incendi ja ha cremat "més de 2.000 hectàrees" i té un potencial de fins a 7.000 hectàrees. Parlon, també ha fet una crida a la "calma" i ha demanat als gairebé 10.000 veïns confinats que "respectin el confinament durant tota la nit". En aquest sentit, Parlon ha demanat a la població que "mantingui la prudència" i segueixi les recomanacions de l'administració. A més, la consellera ha explicat que, durant la nit, 400 Bombers continuaran treballant per controlar l'incendi, a més del suport de la Unitat Militar d'Emergències (UME).



22:05H

Crònica: El primer gran incendi de l'estiu impacta al polvorí de les Gavarres

“Se'ns cremen les Gavarres. Tenim un foc fora de capacitat d'extinció”. Un missatge de whatsapp a dos quarts d'una ens ha fet disparar totes les alarmes a la redacció. Feia estona que ja havíem publicat un teletip pel confinament d'un barri de la Bisbal i una casa de colònies, però la imatge distribuïda pels Bombers en cap cas feia pensar que aquest divendres viuríem el primer gran incendi forestal de l'estiu al Principat. Arriba dies després del de la Franja de Ponent i l'endemà del que va afectar el Rosselló. De moment, ha cremat 1.800 hectàrees, ha provocat el confinament de set municipis i ha suposat la detenció de l'operació que, presumptament, n'hauria provocat l'inici per una imprudència. Informa Arnau Urgell



21:30H

El 95% de la superfície afectada per l'incendi de l'Empordà és massa forestal

El 95% de la superfície afectada per l'incendi de la Bisbal d'Empordà correspon a massa forestal, mentre que el 5% restant és sòl agrícola, segons han informat els Agents Rurals. A més, el 97% de les 1.800 hectàrees afectades es troben dins del massís de les Gavarres. El foc s'estén pels termes municipals de la Bisbal d'Empordà, Calonge i Sant Antoni, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i Santa Cristina d'Aro, mentre els Bombers continuen treballant per estabilitzar l'incendi, especialment davant el canvi de vent previst.



21:01H

L'incendi ja crema 1.800 hectàrees

L'incendi de l'Empordà ja ha cremat 1.800 hectàrees, segons les últimes dades provisionals d'Agents Rurals. Els Bombers treballen amb l'escenari de canvi de vents, ja que la tramuntana comença a afluixar i guanya pes la marinada. Les autoritats insisteixen en la importància d'evitar desplaçaments.



20:33H

Els Bombers de la Generalitat continuen treballant per controlar l'incendi de l'Empordà

Els Bombers continuen treballant amb l'objectiu de controlar i extingir l'incendi de l'Empordà amb un ampli dispositiu. La prioritat encara és tancar el flanc dret en previsió a dissabte. 



20:19H

L'incendi de l'Empordà, des de l'aire

L'incendi que crema sense control a l'Empordà ha generat una gran columna de fum visible a gran part del territori. De fet, la fumerada s'observa des de més de 3 quilòmetres d'alçada, com es veu en aquest vídeo gravat des d'un avió que sobrevola Catalunya. 



19:46H

Tres vies tallades al Baix Empordà

L'incendi que crema a l'Empordà, originat a la Bisbal a causa de l'ús d'una radial tot i que avui estava prohibit, ha obligat les autoritats a tallar algunes carreteres. Aquestes són les tres vies que han quedat tallades a causa del foc: 

  • C-66 Palafrugell
  • GI-660 la Bisbal d’Empordà – Calonge
  • GIV-6612 Llagostera – Calonge


19:17H

Un incendi de vegetació a Sant Vicenç de Castellet obliga a confinar els 85 ancians de la residència

Un incendi de vegetació declarat aquest dijous al vespre al camí de les Roques Altes de Sant Vicenç de Castellet ha obligat a confinar preventivament la residència L'Onada, amb 85 usuaris, a causa del fum. Els Bombers hi treballen amb 12 dotacions per controlar un foc que el vent està complicant. Ho explica Pere Fontanals.



19:21H

L'incendi de l'Empordà no atura la Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell

L'incendi forestal que crema des d'aquest divendres a l'Empordà i que ja ha afectat més de 1.200 hectàrees no alterarà, de moment, la celebració de la 59a Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell, segons ha pogut saber Nació. Els organitzadors mantenen tota la programació prevista per al cap de setmana i asseguren que el foc no ha condicionat l'assistència de públic al primer dels actes, tot i que Salvador Illa ha fet una crida a la ciutadania a no desplaçar-se a l'Empordà mentre el foc continuï descontrolat. Informa Pau Espí en primícia.



19:12H

Llet Nostra, consternada per l'incendi a l'Empordà

L'incendi que crema de forma descontrolada a l'Empordà no ha deixat ningú indiferent. Llet Nostra ha emès un comunicat aquesta tarda per expressar la seva consternació: "Aquest incendi ens està tocant de molt a prop, algunes de les nostres granges són de la zona. Des d’aquí, volem donar les gràcies i tot el nostre suport als professionals i voluntaris que esteu fent pinya per acabar el més aviat possible amb aquest incendi. Gràcies, junts som imparables", han asseverat.



19:13H

Illa suspèn l’agenda de dissabte per seguir l’evolució de l’incendi de l’Empordà

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha suspès l’agenda prevista per aquest dissabte i es desplaçarà a primera hora al Centree de Comandament per seguir l’evolució de l’incendi que crema des d’aquest divendres al matí a la Bisbal d’Empordà. El president, en una compareixença fa unes hores, ha demanat a la població que respecti les recomanacions de confinar-se i que no es desplaci a la zona del foc, especialment qui pensava anar-hi a passar el cap de setmana des de Barcelona i l’àrea metropolitana. Informa Bernat Surroca.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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18:58H

Detingut l'operari de la radial que hauria provocat l'incendi de l'Empordà

Els Mossos d'Esquadra han detingut l'operari de l'empresa que feia els treballs amb una radial que haurien provocat l'incendi de la Bisbal d'Empordà, que crema sense control al massís de les Gavarres. Segons ha pogut saber l'ACN, els Mossos l'han arrestat després de prendre-li declaració a la comissaria de la Bisbal. L'home utilitzava l'eina en una zona on estava específicament prohibit fer-ho, perquè es troba sota el nivell tres del Pla Alfa.

Després de la investigació inicial dels Agents Rurals, els Mossos han anat fins al domicili de l'operari -fora de la comarca- per portar-lo fins a la comissaria de la Bisbal d'Empordà. S'espera que en les pròximes hores passi a disposició judicial.



18:42H

La Santa Market endarrereix l'estrena per l'incendi

La Santa Market, que havia d'encetar la temporada aquest divendres, s'ha vist obligada a refer els seus plans a causa de l'incendi descontrolat que crema a l'Empordà, el qual s'ha originat a la Bisbal i ja ha afectat, com a mínim, 750 hectàrees. A través d'un comunicat, els organitzadors de l'esdeveniment han informat que avui no podran obrir portes: "Esperem que demà les condicions permetin començar aquesta nova edició", argumenten des de la Santa, que mostren la seva solidaritat amb les persones afectades i el suport amb els cossos que treballen de valent per controlar les flames i evitar que l'incendi continui avançant sense aturador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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18:27H

Els Bombers centren els esforços en el flanc dret de l'incendi de l'Empordà abans que arribi la marinada aquest dissabte

La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha admès que l'escenari és "complicat" i hi ha més de 200 bombers i 12 mitjans aeris que treballen per estabilitzar el foc de la Bisbal d'Empordà, encara actiu. Parlon ha insistit en evitar la mobilitat cap a la zona de l'incendi, especialment des de Barcelona i l'àrea metropolitana. Ja s'ha activat l'UME, que es desplaça cap a Catalunya per si cal actuar en cas de "simultaneïtat" de focs. El que més preocupa als Bombers és el flanc dret, per si canvia el vent i arriba la marinada, i el cap, perquè impacta a zones urbanitzades. És prioritari, ara com ara, tancar el flanc dret en previsió a dissabte. Els professionals treballen en una àrea de 1.000 hectàrees, però el foc n'afecta menys, ara mateix. De moment hi ha set municipis confinats i es manté el confinament d'una casa de colònies. Els primers indicis dels investigadors, encara preliminars, apunten que el foc s'hauria produït per una "imprudència", segons els Mossos.



18:34H

Continuen treballant per controlar l'incendi davant el canvi de vents

Els Bombers continuen treballant per controlar l'incendi de l'Empordà davant el canvi de vents. L'incendi, de moment, ha cremat 750 hectàrees de superfície, però els cossos d'extinció treballen en una àrea superior, tal com ha explicat David Borrell. Segons assegura, de moment no es preveuen més confinaments de població ni evacuacions. Ara es treballa amb l'escenari de canvi de vents, ja que la tramuntana comença a afluixar i guanya pes la marinada. Això, però, també obre nous focus de preocupació. Les autoritats insisteixen en la importància d'evitar desplaçaments.



18:01H

Els Agents Rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa en 169 municipis del país

Els Agents Rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa en 17 comarques de Catalunya i 169 municipis aquest divendres. Aquest és el procediment operatiu de vigilància, prevenció i control de les activitats de risc de perill d'incendis forestals a Catalunya. Consulta aquí el llistat de tots els municipis afectats per aquestes restriccions.



17:50H

L'incendi originat al Pla de l'Estany ja ha cremat 35 hectàrees

L'incendi que s'ha originat a Fontcoberta, al Pla de l'Estany, com a focus secundari del macroincendi que crema a l'Empordà, ja ha cremat 35 hectàrees, segons les darreres dades -encara provisionals- facilitades pels Agents Rurals. 



17:46H

Consulta en directe tots els incendis que cremen a Catalunya

L'incendi que crema a l'Empordà és el que ocupa la major atenció dels Bombers de la Generalitat, ja que les condicions meterològiques i els eventuals canvis de vent poden provocar que el foc continuï creixent al polvorí de les Gavarres. Un espai que el mateix alcalde de Santa Cristina d'Aro ha definit com a "dinamita". Aquest, però, no és l'únic incendi que crema a Catalunya en aquests moments. En aquest mapa interactiu, creat amb el suport de l'àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació i el Servei de Difusió del Departament d'Interior, permet veure tots els incendis en actiu al país.



17:28H

El canvi de vent frena l'avanç del foc cap alguns municipis

El fet que el vent hagi girat de tramuntana a marinada ha frenat l'avanç del foc cap a poblacions com Platja d'Aro, confinades arran del fum, però pot tornar a complicar la situació cap a l'interior de les Gavarres. Informa Arnau Urgell.



17:23H

El foc ha enxampat alguns banyistes que es miren l'incendi amb expectació

L'incendi que s'ha originat a la Bisbal d'Empordà i ja ha cremat 750 hectàrees, d'acord amb les darreres dades provisionals d'Agents Rurals, ha enxampat alguns banyistes a alta mar i ara es miren l'evolució de les flames amb expectació. La columna de fum s'estén ràpidament a causa del vent.



17:12H

Gran desplegament dels Bombers per controlar l'incendi

L'inspector en cap dels Bombers, David Borrell, assenyala que, en aquests moments, tenen 225 bombers treballant o arribant a l'incendi i esperen poder-lo contenir. Preventivament, ha afegit, s'ha activat la mobilització de bombers fora de guàrdia per omplir els parcs buits i també s'ha demanat reforços a l'UME per tenir més capacitat de reacció davant d'una simultaneïtat de focs. "El que no volem són dos incendis grans", ha deixat clar.   



16:59H

Més d'un centenar de desallotjats, pendents de l'evolució de l'incendi

Més d'un centenar de desallotjats arran de l'incendi de la Bisbal d'Empordà segueixen l'evolució del foc des de l'Espai Ridaura de Santa Cristina d'Aro, un dels municipis confinats. Veïns de la urbanització Vall Repòs han explicat a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) que han hagut de marxar de pressa i agafant només "quatre coses". "Documentació, una muda i poc més", detalla Raül Martínez. Una altra veïna, Míriam Mel, concreta que està molt preocupada per si les flames arriben a toca casa seva i, sobretot, perquè ha deixat enrere dos gossos i no sap si estan bé.

A l'espai habilitat per l'Ajuntament també hi ha una vuitantena d'infants que estaven de colònies a Romanyà de la Selva. Els monitors els han explicat que avui tocava viure "una nova aventura" per garantir que estiguessin tranquils.



16:55H

L'incendi de l'Empordà ha obligat a tallar algunes carreteres

L'incendi que crema a l'Empordà, el qual s'ha originat a la Bisbal a causa de l'ús d'una radial -tot i que avui estava prohibit-, ha obligat les autoritats a tallar algunes carreteres. Mentrestant, un ampli dispositiu dels Bombers treballa per controlar les flames, malgrat que els canvis de vent que s'aproximen preocupen al cos d'extinció d'incendis. Aquestes són les carreteres que han quedat tallades a causa del foc: 

  • C-66 Palafrugell
  • GI-513 Cornellà del Terri – Vilademuls
  • GI-660 la Bisbal d’Empordà – Calonge
  • GIV-5132 Banyoles – Vilademuls
  • GIV-6612 Llagostera – Calonge


16:49H

L'escenari que volen evitar els Bombers

"És importantíssim tancar el flanc dret, no perquè sigui el més actiu, però sí perquè preveiem que els propers dies hi hagi onada de calor i sí o sí hem de treure el potencial de 10.000 hectàrres que tenim", ha indicat David Borrell, inspector en cap Bombers de Generalitat. Segons ha explicat, ara se centren en "confinar" l'incendi entre la Bisbal, Palafrugell i Palamós, ja que hi ha un risc que amb el canvi de vent l'incendi s'obri cap a zones on no volen que s'obri.  

L'escenari a evitar, ha reiterat, és l'afectació potencial de les 10.000 hectàrees de totes les Gavarres i bona part del Baix Empordà. Per això, a grans trets l'estratègia busca tenir el flanc dret "tancat" i la població "ben protegida", amb quatre ordres de confinament fetes fins ara i fent suport en cas que impacti en urbanitzacions de costa.   



16:38H

Els Bombers volen tancar el flanc dret de l'incendi de l'Empordà

Els Bombers alerten que és "importantíssim" tancar el flanc dret de l'incendi de la Bisbal d'Empordà per evitar l'afectació potencial de 10.000 hectàrees a la zona de les Gavarres. Així ho ha indicat als mitjans David Borrell, inspector en cap Bombers de Generalitat, que ha assegurat que volen prioritzar el flanc dret -la banda de Santa Cristina- perquè és el que els complicarà "moltíssim" les feines d'extinció dissabte quan entri la marinada. 



16:33H

L'incendi ja crema 750 hectàrees

Els Agents Rurals apunten que l'incendi que s'ha originat a la Bisbal d'Empordà ja afecta 750 hectàrees, d'acord amb les darreres dades provisionals. L'incendi afecta també el massís de Gavarres mentre els Bombers treballen per controlar el foc. El que preocupa més és el canvi de vent. 



16:22H

Catalunya demana ajuda a l'exèrcit per controlar el foc de l'Empordà

 

El Govern ha demanat ajuda a la Unitat Militar d'Emergències (UME) de l'exèrcit espanyol per controlar l'incendi que crema des d'aquest divendres al matí a la Bisbal d'Empordà atiat per la tramuntana. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ho ha anunciat des de Tremp, a l'espera de poder parlar amb la ministra de Defensa, Margarita Robles. El president ha fet una crida a la ciutadania a no desplaçar-se a l'Empordà mentre el foc continuï descontrolat. "L'incendi està actiu, no està controlat i és de dimensions importants", ha explicat, i ha demanat als ciutadans que viuen a la zona que facin cas de les recomanacions de Protecció Civil i els Bombers i respectin les ordres de confinament. Informa Bernat Surroca.



16:19H

Tots els municipis confinats per l'incendi a l'Emprodà

 

L'incendi declarat aquest divendres al matí a la Bisbal de l'Empordà ha obligat a confinar set municipis del Baix Empordà: 

  • Calonge i Sant Antoni
  • Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró
  • Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura
  • Forallac
  • La Bisbal d'Empordà
  • Llagostera
  • Santa Cristina d'Aro


16:18H

Es desconeix l'origen de l'incendi

 

Un dels punts clau que encara es desconeix és l'origen de l'incendi. Els Agents Rurals, però treballen amb la hipòtesi que la causa d'aquest foc hauria estat un treball mecànic al voral de la carretera de la Gabarra. Segons expliquen Agents Rurals, l'incendi s'hauria originat durant unes tasques de senyalització amb una radial elèctrica que incompliria la normativa vigent sota el Nivell 3 del Pla Alfa. Els Mossos d'Esquadra i Agents Rurals estan treballant conjuntament en la investigació i ja han identificat l'empresa en qüestió que seria la responsable de l'origen del foc.



16:12H

L'incendi a l'Empodrà ja afecta 250 hectàrees

 

Un incendi crema sense control a la Bisbal d'Empordà des de les nou d'aquest matí i ja afecta 250 hectàrees, segons les dades provisionals dels Agents Rurals. El foc ha entrat a les Gavarres i preocupa els Bombers, que admeten que està "fora de capacitat d'extinció". Paral·lelament, un altre incendi ha obligat a confinar dos nuclis de població al Pla de l'Estany i un tercer a Bescanó. Segueix aquí el minut a minut.



16:09H

Bona tarda i benvinguts

Bona tarda i benvinguts al directe sobre l'estat dels incendis que aquest divendres cremen a Catalunya. Set municipis de l'Empordà estan confinats per un foc que crema a la Bisbal d'Empordà des de les nou del matí. Un altre incendi crema a Vilademuls, al Pla de l'Estany, i un tercer a Bescanó. El de la Bisbal és el més gran fins al moment, que ja ha cremat 250 hectàrees i que avança sense control atiat per la tramuntana.



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