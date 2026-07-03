L'incendi de l'Empordà no atura la Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell

L'incendi forestal que crema des d'aquest divendres a l'Empordà i que ja ha afectat més de 1.200 hectàrees no alterarà, de moment, la celebració de la 59a Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell, segons ha pogut saber Nació. Els organitzadors mantenen tota la programació prevista per al cap de setmana i asseguren que el foc no ha condicionat l'assistència de públic al primer dels actes. Per la seva banda, Salvador Illa ha fet una crida a la ciutadania a no desplaçar-se a l'Empordà mentre el foc continuï descontrolat.
La programació s'ha estrenat aquest divendres a la tarda amb la projecció del documental Calella de Palafrugell i les havaneres, de Pol Álvaro, al local de l'Associació de Veïns i Amics de Calella (AVAC). Des de l'entitat expliquen que "l'incendi no s'ha notat en el nivell d'afluència" i asseguren que "la sala estava plena, hi havia gent dreta i tot".
Aquest vespre, a les 20 hores, se celebrarà la tradicional "Cantadeta d'havaneres", al passeig del Canadell, amb la participació d'alumnes de diverses escoles de Palafrugell i Esclanyà. L'acte servirà d'avantsala de la gran cita de dissabte a la nit.
No s'anul·len els actes
L'incendi, a priori, tampoc evitarà la 59a Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell, que se celebrarà aquest dissabte a les 22.15 hores la plaça del Port Bo, amb les actuacions dels grups Els Cremats, Ultramar, Port-Bo i Arjau, en un dels esdeveniments culturals més emblemàtics de l'estiu català. Fonts de l'Ajuntament asseguren a Nació que, "a hores d'ara", la Cantada continua endavant, però que "tot depèn de l'evolució de l'incendi". TV3 emetrà la Cantada en prime time, després d'una última edició marcada per la polèmica sobre «El meu avi», havanera que es recuperarà en el repertori d'aquest 2026. Un cop finalitzi l'acte, diversos locals de Calella acolliran els tradicionals concerts de proximitat amb els mateixos grups participants.
Pendents de l'evolució de l'incendi
Els Mossos d'Esquadra han detingut l'operari de l'empresa que feia els treballs amb una radial que haurien provocat l'incendi de la Bisbal d'Empordà, que crema sense control al massís de les Gavarres. Segons ha pogut saber l'ACN, els Mossos l'han arrestat després de prendre-li declaració a la comissaria de la Bisbal. L'home utilitzava l'eina en una zona on estava específicament prohibit fer-ho, perquè es troba sota el nivell tres del Pla Alfa.
Després de la investigació inicial dels Agents Rurals, els Mossos han anat fins al domicili de l'operari -fora de la comarca- per portar-lo fins a la comissaria de la Bisbal d'Empordà. S'espera que en les pròximes hores passi a disposició judicial. El foc ja ha cremat més de 1.000 hectàrees, segons les dades provisionals dels Agents Rurals, i ha obligat a confinar diversos municipis de l'Empordà.