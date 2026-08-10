Mor ofegat un home de 83 anys en una platja de Roses

Un home de 83 anys ha mort ofegat aquest dilluns mentre es banyada a la platja Nova de Roses, a l'Alt Empordà. Tal com indica Protecció Civil a través d'un comunicat, l'avís al telèfon d'emergències 112 s'ha rebut a un quart de dotze del matí on s'alertava que hi havia una persona inconscient a l'aigua. Els socorristes de la platja l'han tret del mar i l'han dut fins a la platja per intentar reanimar-lo.\r\n\r\nFins al lloc dels fets s'han desplaçat quatre dotacions del Servei d'Emergències Mèdiques, que no han aconseguit reanimar-lo i salvar-li la vida. També s’ha alertat a Salvament Marítim, a la Policia Local i als Mossos d'Esquadra, que han activat tres dotacions. En el moment de l’incident hi havia servei de vigilància i bandera verda en aquesta platja.\r\n\r\nDes de Protecció Civil de la Generalitat es recorda la importància d'extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors aquest estiu. Si s'observa que algú es troba malament o té dificultats dins l'aigua cal avisar urgentment el servei de socorrisme o al telèfon 112 per facilitar una actuació ràpida.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSuccessos\r\nMor ofegat un home de 61 anys a la platja de l’Estartit Pau Espí Solé\r\n\r\n