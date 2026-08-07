Marc Puigtió deixa ERC i tots els càrrecs després de l'escàndol per l'àudio filtrat

Marc Puigtió ha anunciat que deixa la militància d'Esquerra Republicana de Catalunya i també plega com a regidor de l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis (Gironès) i vicepresident del Consell Comarcal del Gironès. L'anunci l'ha fet l'endemà de renunciar a ser cap de llista dels republicans a la ciutat de Girona per la filtració d'uns àudios compromesos a les xarxes socials, en què conspirava amb un influencer ultra. En un comunicat, Puigtió ha anunciat que sempre ha vist la política "com una vocació de servei" i que després de reflexionar "amb més perspectiva" ha decidit deixar tots els càrrecs públics i la militància. A partir d'ara exercirà d'arquitecte tècnic, una professió que no havia deixat mai de banda.
Marc Puigtió havia estat alcalde de Sant Julià de Ramis durant una dècada i, de fet, va deixar l'alcaldia l'1 d'octubre del 2024. Poc després anunciava la creació de Moviment Gironí i la intenció de presentar-se a l'alcaldia de Girona el 2027. El setembre del 2025 va aconseguir l'aval de la militància per tan sols un vot de diferència per ser el candidat d'ERC a la ciutat de Girona. Una votació que va estar envoltada de polèmica per les tensions dins del mateix partit.
La carrera cap a les municipals, però, s'ha acabat set mesos abans d'arribar a la meta per la filtració d'uns àudios a les xarxes socials. En una conversa amb un influencer d'extrema dreta, l'excandidat d'ERC anunciava que volia "fotre fora" els actuals regidors i que incloïa el logotip d'ERC en els actes de Moviment Gironí perquè era "qui paga la festa".
Finalment, el dijous Marc Puigtió anunciava que deixava la candidatura i el partit aprofitava per agrair el pas al costat i comunicava l'inici d'una "nova etapa". Aquest divendres, Puigtió ha decidit anar un pas més enllà i anunciar que també deixa la militància d'Esquerra Republicana, conjuntament amb els càrrecs institucionals que mantenia.
D'aquesta manera, Marc Puigtió deixarà de ser regidor d'Hisenda, Transparència i Participació en l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis, càrrec que mantenia mentre preparava la seva carrera electoral a Girona. Assegura que la seva etapa a l'ajuntament de Sant Julià ha estat "molt important" i que s'emporta "l'estima pel municipi i per tots els veïns". A conseqüència d'aquesta renúncia al consistori de Sant Julià, Puigtió també abandona la vicepresidència del Consell Comarcal del Gironès i deixar de ser el portaveu del partit en aquest organisme comarcal.