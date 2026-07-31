Girona aprova el nou cartipàs amb l'abstenció del PSC i les crítiques de la resta de l'oposició

El govern municipal de Girona, integrat per Guanyem i Esquerra Republicana, ha aprovat aquest divendres el nou cartipàs gràcies a l'abstenció del PSC i després de la sortida de Junts de l'executiu. Ho ha fet en un ple extraordinari, tal com es va anunciar aquest dijous, amb un acord amb els socialistes que ha permès aprovar la nova proposta. Un cartipàs que ha rebut les crítiques de tots els grups de l'oposició, excepte dels vuit regidors socialistes. La portaveu de Junts, Gemma Geis, ha carregat contra Salellas per no haver valorat l'opció d'acordar el nou cartipàs amb el seu grup, a canvi de fer caure la moratòria de botigues de bicicletes i de mantenir la reforma del padró.
L'alcalde Lluc Salellas ha dit que no hauria volgut haver d'aprovar el cartipàs en un ple, que s'ha celebrat "no perquè Guanyem o Esquerra volguessin", en clara referència a Junts i a la seva sortida del govern. Geis ha lamentat el pacte amb el PSC -que ha permès l'aprovació de la nova estructura de l'executiu municipal- i ha criticat que "el peix estava venut des del primer dia". En aquest sentit, la portaveu de Junts ha lamentat que "s'hagi fet creure que hi havia una negociació" i ha recordat que els dos compromisos que exigien per abstenir-se -el manteniment de la reforma del padró i fer caure la moratòria de botigues de bicicletes- "no eren nous".
A més, Geis ha revelat que havien suavitzat les seves peticions, però ha lamentat que, finalment, no s'hagi arribat a bon port. "Vostè tenia clar el pacte amb el PSC des del primer dia", ha dit Geis, i ha repassat tots els conflictes més polèmics com la protecció del parc Jordi Vilamitjana o el procés de canvi de gestió del cinema Truffaut. "No podem donar suport al cartipàs, perquè no demanàvem res nou. Nosaltres continuarem treballant per Girona. Avui no votem un cartipàs, avui es confirma un pacte amb el PSC", ha reblat.
En la seva resposta als grups, Salellas ha replicat a Geis recordant-li que "qui va decidir canviar les regles del joc va ser Junts", sortint del govern. L'alcalde ha lamentat que hagin escollit fer propostes "clarament ideològiques" i li ha recordat que va ser la primera a rebre la proposta del nou cartipàs -divendres passat-. "Imaginis quines eren les meves prioritats", ha replicat Salellas que, això sí, ha deixat oberta la possibilitat a seguir pactant altres temes de ciutat amb Junts.
Els altres dos grups en votar en contra han estat el PP i Vox. El portaveu dels populars, Jaume Veray, ha defensat la seva negativa a la proposta del cartipàs i ha criticat a Salellas que "el seu govern s'ha trencat". Veray ha recordat que ja ho va advertir quan es va formar, perquè "mai hi ha hagut un model de govern conjunt", entre Junts, Guanyem i ERC. "Aquest ple certifica un fracàs d'aquell govern", ha remarcat Veray.
Per la seva banda, Francisco Javier Domínguez, de Vox, ha explicat la seva negativa al nou cartipàs perquè, entre altres coses, redueix de disset a onze els membres del govern municipal, però manté tots els càrrecs de confiança i dedicacions parcials a alguns membres de l'oposició.
El PSC defensa el pacte
L'únic partit de l'oposició que ha defensat el nou cartipàs ha estat el PSC. La seva portaveu a l'Ajuntament, Bea Esporrín, ha destacat els cinc punts "de ciutat" que va pactar amb el govern municipal i que, alguns, "fa massa anys que esperen". "Transformar una ciutat també vol dir desencallar projectes", ha reivindicat la portaveu socialista. A més, Esporrín també ha destacat que amb el nou cartipàs hi ha un estalvi de 120.000 euros cada any, entre altres coses, per la reducció de les tinences d'alcaldia.
Finalment, des d'Esquerra també han ressaltat que el nou cartipàs és "bo per la ciutat", si bé reconeixen que en els deu mesos que venen abans de les eleccions municipals "queda molta feina per fer". El portaveu dels republicans a l'Ajuntament de Girona, Quim Ayats, ha reconegut que "caldrà treballar majories" per poder tirar endavant qüestions "importants per Girona" com el nou campus de la Salut i la protecció del parc Jordi Vilamitjana.