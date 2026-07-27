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Un mort i dos ferits en un xoc frontal a Viladamat

Societat

  • L'accident de Viladamat que ha deixat un mort i dos ferits -

ARA A PORTADA

Publicat el 27 de juliol de 2026 a les 20:16
Actualitzat el 27 de juliol de 2026 a les 20:23

Un home ha mort aquest dilluns a la tarda arran d'un xoc frontal amb el seu turisme a la carretera GI-623 a Viladamat (Alt Empordà). Per causes que encara s’estan investigant, s’ha produït una col·lisió frontal entre dos turismes a les 18.03 hores al quilòmetre 16,4. A conseqüència de l’accident, ha mort el conductor d’un dels dos vehicles.

El conductor i l’acompanyant de l’altre turisme han resultat ferits greus i els han traslladat a l’Hospital Trueta. Arran del sinistre s’han desplaçat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, set dotacions dels Bombers de la Generalitat i diverses unitats i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). D'acord amb les darreres dades de Trànsit, ja són vuitanta les persones que han perdut la vida a la carretera aquest any.

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