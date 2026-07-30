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S'esfondra part del sostre del gimnàs de l'Escola Salvador Dalí de Figueres

Societat

  • Part del sostre del gimnàs de l'Escola Salvador Dalí de Figueres esfondrat -

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Publicat el 30 de juliol de 2026 a les 21:52

Part del sostre del gimnàs de l'Escola Salvador Dalí de Figueres s'ha esfondrat aquest dijous al vespre, segons han informat des de l'Ajuntament. Els Bombers han rebut l'avís de l'incident cap a les vuit del vespre, després que els veïns hagin sentit el soroll de l'esfondrament.

En el moment dels fets no hi havia ningú a l'interior del recinte, per la qual cosa el succés no ha causat ferits. A banda dels Bombers, la Guàrdia Urbana, l'arquitecte municipal, la direcció del centre i membres de l'Ajuntament s'han desplaçat a l'indret. Diversos grups de casals utilitzen les instal·lacions de l'escola durant l'estiu, però en aquests moments no n'hi havia cap que fes servir el gimnàs.

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