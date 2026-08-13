Girona col·locarà noves papereres al centre i intensificarà el buidatge

Girona vol acabar amb la imatge de papereres desbordades al centre de la ciutat. Per això, ha resolt intensificar-ne el buidatge i col·locar-ne de noves de més capacitat, tal com l'Ajuntament ja ha fet en alguns punts més conflictius de la Rambla o del Barri Vell. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha explicat a l'ACN que també preveuen fer feina de "conscienciació" amb els comerços, sobretot amb aquells que venen menjar per emportar o fan venda directa, per millorar la gestió dels residus que generen.
L'Ajuntament de Girona estudia canvis en les rutes i les freqüències del servei de neteja per incrementar el buidatge de les papereres als punts on s'omplen amb més rapidesa. Salellas admet que hi ha zones on el servei actual no dona resposta a l'ús intensiu de la via pública i assegura que el consistori revisa el contracte "en detall" per detectar-hi mancances. "Hi ha alguns llocs on és veritat que les papereres s'omplen més ràpid del que el servei estava previst que hi anés", explica l'alcalde.
Segons Salellas, en alguns casos això es deu a l'activitat de determinats comerços i, en d'altres, al fet que el servei "estava mal dimensionat" quan es va aprovar. "Ho estem mirant tot en detall per poder fer una proposta que ens permeti que això no passi", afirma.
Nova estratègia amb el focus en els comerços
El consistori ha començat a fer algunes passes els darrers mesos per posar solució al problema. Per exemple, ha instal·lat papereres més grans a la Rambla i en diversos punts del carrer Santa Clara per evitar que les convencionals quedin plenes. Ara, una part de l'estratègia se centrarà en els establiments de restauració i els comerços que venen menjar i begudes per emportar. L'Ajuntament vol treballar amb aquests locals perquè els clients puguin retornar-hi els envasos després de consumir els productes al carrer, en comptes de llençar-los a les papereres públiques.
"Volem fer una feina de sensibilització en tots aquests locals perquè, quan fan venda directa i el menjar no es consumeix dins del local sinó a fora, tinguin molt clar si les escombraries es poden tornar a tirar al mateix establiment", assenyala Salellas. L'Ajuntament també preveu revisar les freqüències amb què les brigades passen a recollir les papereres, retirar voluminosos i altres serveis vinculats a la neteja. Salellas defensa que el govern ha introduït millores en el contracte aprovat el 2022, però admet que encara hi ha marge per ajustar-lo.
Multes contra l'incivisme
L'alcalde sosté que una part dels problemes de neteja de la ciutat té a veure amb l'incivisme i critica que hi hagi persones que no utilitzen la targeta per obrir els contenidors. La millora del servei es complementa amb la intensificació dels controls per enxampar persones que deixen bosses fora des contenidors o abandonen mobles i deixalles a la via pública. Segons dades del consistori, la Policia Municipal ha imposat 249 multes per infraccions per residus i neteja entre gener i juny.