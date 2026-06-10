Girona millora l'eficàcia de la recollida selectiva després d'anys d'estancament

Girona ha aconseguit situar-se en el 61% de recollida selectiva el 2025 amb l'arribada dels nous contenidors intel·ligents. Es tracta de la ciutat amb més de 100.000 habitants de Catalunya que té la millor taxa de reciclatge. "Girona va en la bona direcció i la millora vol dir que el sistema funciona", ha reiterat el regidor d'acció climàtica del consistori, Sergi Cot, que recorda que l'objectiu és assolir un 70% de cara el 2030. A més, una altra dada significativa és la reducció en la generació de residus que té la ciutat. En dos anys s'ha passat dels 1,16 kg d'escombraries per habitant i dia als 1,07.
El regidor gironí recorda que la ciutat ha estat "uns anys estancada" amb la separació de residus, que vorejava el 50% en els últims anys. Malgrat que Cot ha recordat que aquesta xifra estava per sobre la mitjana catalana, el 2025 ha incrementat un 10% el reciclatge de residus. A més, assegura que la notable millora en reciclatge demostra que "el sistema de recollida de residus funciona en tots els mètodes que es fan". El regidor apunta que en aquest últim any s'han instal·lat contenidors intel·ligents en bona part de la ciutat, que s'obren amb una targeta identificativa. Aquest model es combina amb la recollida porta a porta en alguns barris de la ciutat i les àrees temporals de recollida.
La millora en la recollida selectiva ha suposat reduir el volum de la fracció resta que es genera. En concret, s'han passat de les 21.012 tones que hi havia el 2024 a 15.859 tones el 2026. Segons el regidor, aquesta reducció ha permès un estalvi d'1,2 milions d'euros en el cost de la recollida d'escombraries. La gestió de la fracció de resta és la més costosa de totes.
Girona genera menys residus
Una part de la millora en la taxa de reciclatge prové de la reducció en la generació de residus. Concretament al llarg del 2025 es van generar 1,07 kg d'escombraries per habitant i dia. El 2024, aquesta xifra era d'1,16 kg per habitant i dia. El responsable de l'àrea d'Acció Climàtica ha destacat que aquesta és "una millora evident" perquè permet generar menys residus i això es nota, sobretot, en els residus que es generen a la fracció de residus.
Per això, Cot assegura que els esforços que s'han de fer ara per arribar al 70% en la recollida selectiva ha de ser en aquesta reducció en la generació de residus. El regidor recorda que l'aplicació del nou model de contenidors tancats amb targeta identificativa ha suposat una millora important, però "això és com una marató i els últims quilòmetres són els que més costen". Per això demana la implicació màxima de l'Agència de Residus de Catalunya en la "prevenció" de generació de residus.