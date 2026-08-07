Llibertat per al patró de l'embarcació que va provocar l'accident mortal a Empuriabrava

El jutjat de guàrdia de Figueres ha deixat en llibertat el patró de l'embarcació que va accidentar-se contra una moto d'aigua a Empuriabrava i que va acabar amb la mort d'un home. El jutge, això sí, l'obliga a presentar-se periòdicament al jutjat i manté la causa oberta per un delicte d'homicidi imprudent i per omissió del deure de socors, perquè l'arrestat va marxar del lloc dels fets sense ajudar la víctima.
L'arrestat és un home de 52 anys a qui la Guàrdia Civil va detenir quan intentava retornar l'embarcació a l'empresa que li havia llogat. Els agents el van arrestar a la bocana i gràcies a la col·laboració ciutadana i dels responsables de l'empresa que el van entretenir fins que van arribar els policies.
Aquest dimecres, un home que conduïa una moto d'aigua va morir quan, segons va relatar el seu fill, que també hi anava a sobre, una embarcació amb deu ocupants els va passar per sobre i va fugir a tota velocitat sense aturar-se ni avisar del que havia passat. Els fets van ocórrer poc abans de les cinc de la tarda a Empuriabrava. En rebre l'avís de l'incident, Salvament Marítim va intentar fer maniobres de reanimació a l'home a sobre la mateixa moto. Tot i que el van arribar a traslladar fins al port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), els efectius no van poder fer res per a salvar-li la vida.
Diverses persones que van presenciar l'accident van avisar l'empresa de lloguer de l'embarcació en veure que l'home es dirigia a la bocana per retornar-la. Aleshores, els responsables van entretenir el sospitós fins que van arribar els agents i el van arrestar a la mateixa bocana. El detingut, que passarà a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres al llarg d'aquest dijous, haurà de respondre per un presumpte delicte d'homicidi imprudent i un altre d'omissió del deure de socors, per no haver-se aturat.