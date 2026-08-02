Mor ofegada una dona de 74 anys en una cala de Sant Feliu de Guíxols

Una dona de 74 anys ha mort aquest diumenge a la tarda mentre es banyava a la cala del Maset a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà). L'avís al telèfon d'emergències 112 s'ha rebut a les 14.10 hores, després que s'alertés que una banyista tenia dificultats per mantenir-se a flotació.
Una embarcació de Salvament Marítim ha traslladat la dona fins al punt de socors de la platja, on efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) li han practicat maniobres de reanimació cardiopulmonar. Malgrat els esforços dels sanitaris, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat tres unitats terrestres del SEM i una patrulla dels Mossos d'Esquadra, que s'ha fet càrrec de les diligències.
Amb aquesta víctima, ja són 22 les persones que han mort ofegades a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany, el passat 15 de juny. En el conjunt de l'any 2026, els ofegaments mortals ja ascendeixen a 36 persones: 22 a les platges, 11 a les piscines i 8 en aigües interiors. Durant tot el 2025, Catalunya va registrar 46 víctimes mortals per ofegament.
Davant aquestes xifres, Protecció Civil insisteix a extremar les precaucions durant el bany, especialment entre la gent gran i els infants. Les autoritats recorden la importància de respectar la senyalització de les platges, banyar-se preferentment en espais vigilats, evitar entrar a l'aigua si no es troba bé o s'està cansat i avisar immediatament el servei de socorrisme o el 112 si s'observa una persona en dificultats.