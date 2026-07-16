L'acusat del crim de Susqueda continuarà sense poder sortir de l'Estat

L'únic investigat pel doble crim de Susqueda, Jordi Magentí, continuarà sense poder sortir de l'Estat després que el jutge hagi rebutjat retornar-li el passaport, tal com ho ha avançat El Punt Avui. L'advocat del sospitós, Benet Salellas, va presentar una carta sol·licitant que se li retirin les mesures cautelars, les quals li impedeixen sortir del país des de fa vuit anys, quan l'Audiència de Girona va posar-lo en llibertat després de determinar que no tenien proves concloents per empresonar-lo.
El magistrat, però, ha cedit amb la periodicitat amb què Magentí s'ha de presentar al jutjat i li permetrà presentar-se un cop al mes, i no cada 15 dies com fins ara. Amb tot, subratlla que els fets que s'investiguen són molt greus i que, davant la proximitat de la resolució de la fase d'instrucció, hi ha risc de fugida i l'aixecament de les mesures cautelars posarien en risc tota la investigació.
Al seu torn, Salellas argumentava que l'acusat ha complert totes les mesures imposades des del primer dia i que ha demostrat una bona predisposició a col·laborar amb les autoritats per esclarir els fets. Si bé, el jutge instructor s'ha mostrat caut i ara caldrà esperar a la resolució definitiva abans de l'inici del possible judici.
El doble crim de Susqueda, a les portes de judici després de nou anys
Els fets es van produir el 24 d'agost de 2017 quan les víctimes de 23 i 21 anys van anar al pantà a fer caiac a l'embassament de Susqueda i van desaparèixer. Els cossos van aparèixer un mes després i la causa continua oberta. Una causa que, de fet, ha passat per les mans de fins a 10 jutges al llarg de tot aquest temps. Després de nou anys i tots els canvis de mans de magistrats, a banda de retirar les cautelars, Salellas també reclama que s'arxivi la causa contra l'únic investigat del crim, però la resolució de la instrucció podria portar els fets finalment a judici.