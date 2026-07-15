La plaça Fra Bernadí, davant l'Ajuntament de Manlleu, ha aplegat més mig miler de persones en el marc del minut de silenci en record dels dos germans bessons que van perdre la vida al riu Ter. Un llarg i emotiu aplaudiment d'amics i companys de classe, els seus mestres i diversos veïns ha trencat els instants de silenci en una mostra de suport i solidaritat.
L'acte ha comptat amb la presència de l'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, i del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, que han acompanyat els familiars dels menors. El consistori també ha proclamat dos dies de dol.
La tragèdia ha commocionat la vila i els veïns continuen "impactats" pels fets, que es remunten a dilluns a la nit, quan la família va comunicar a la Policia Local que els dos menors no havien tornat a casa. Juntament amb els Mossos d'Esquadra, es va iniciar un dispositiu de recerca i, dimarts al migdia, van localitzar els cossos dels infants a la llera del Ter, a la zona de la Devesa.
La investigació continua, amb el cas tractat com un fet accidental. Tot apunta al fet que el nens no sabien nadar, van entrar al riu i no en van poder sortir.