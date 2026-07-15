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Decreten dos dies de dol oficial a Manlleu per la mort dels dos germans bessons ofegats al riu Ter

Societat

L'Ajuntament ha convocat un minut de silenci aquest dimecres al vespre

  • La zona de la Devesa de Manlleu és on han perdut la vida els dos germans bessons d'11 anys. -

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Publicat el 15 de juliol de 2026 a les 10:55
Actualitzat el 15 de juliol de 2026 a les 11:10

Consternació a Manlleu per la mort de dos germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. La vila, on s'han decretat dos dies de dol oficial, s'ha despertat trista pel tràgic succés i l'Ajuntament ha convocat un minut de silenci aquest dimecres a les vuit del vespre en record dels dos infants.

En un comunicat, el consistori expressa "el més profund condol per la tràgica pèrdua" dels dos infants i es posen "a disposició de la família per a tot allò que puguin necessitar". Al mateix temps, es demana a la ciutadania "respecte, discreció i sensibilitat", així com evitar "la difusió d'informacions no contrastades" i "preservar la intimitat de la família". A peu de carrer, els veïns es mostren "impactats" i "sense paraules".

 

  • Les banderes onegen a mig pal a l'Ajuntament de Manlleu, que ha decretat dos dies de dol oficial per la mort dels dos germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter.

Què sabem fins ara?

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Manlleu van trobar els cossos dels dos germans bessons d'11 anys dimarts al migdia a la llera del riu, a la zona de la Devesa. La recerca dels menors, però, va iniciar-se hores abans: pels volts de la una de la matinada els pares dels nens van informar la policia que els seus fills no havien tornat a casa. Els germans solien jugar a una pista de futbol propera a la residència familiar, un equipament que tanca a les nou del vespre.

Immediatament, els dos cossos policials van iniciar un dispositiu de recerca conjunt amb l'equip de drons i la Unitat Subaquàtica dels Mossos que es va centrar al voltant de la pista i del riu Ter. Pels volts de les 11:30 hores de dimarts, van localitzar al riu roba que coincidia amb la descripció dels desapareguts facilitada per la família.

  • La zona de la Devesa de Manlleu és on han perdut la vida els dos germans bessons d'11 anys.

D'aquesta manera, tots els esforços van enfocar-se a buscar els dos germans al riu, fins que entre les 13:00 i les 14:00 hores van trobar els cossos sense vida dels infants a la Devesa, una zona que no és especialment perillosa, sense una profunditat excessiva ni aparentment amb masses corrents d'aigua, segons detallen fonts policials consultades per Nació.

La policia catalana està esperant les autòpsies per confirmar la identitat dels cossos a partir de les empremtes, encara que tot apunta al fet que són els dels dos germans bessons, ja que coincideixen amb les descripcions facilitades. D'aquesta manera, es continua treballant amb la hipòtesi que va ser un fet accidental: els dos germans haurien entrat a l'aigua i no n'haurien pogut sortir per causes que s'estan investigant.

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