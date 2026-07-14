14 de juliol de 2026

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Tornen els avisos vermells per calor extrema

Terra

El Meteocat posa en alerta un total de 37 comarques pel pic de l'onada de calor

  • El Vallès serà una de les zones on l'onada de calor impactarà -

ARA A PORTADA

Publicat el 14 de juliol de 2026 a les 11:32
Actualitzat el 14 de juliol de 2026 a les 11:35

Catalunya afronta el pic d'aquesta tercera onada de calor. Els valors més elevats es registraran aquest dimecres i, en aquest sentit, el Meteocat ha tornat a emetre a avisos vermells per valors extrems. De fet, tal com explicava la meteoròloga Carme Farnell, "s'assoliran els 40 graus en zones poc habituals".

Màximes fins a 42 graus

En la segona onada de calor els registres més elevats van ser de 43 i 44 graus. Ara mateix, no sembla que s'hi pugui arribar -cal tenir en compte que la pols en suspensió pot frenar una mica les màximes-, però tot apunta que es poden assolir valors entre els 40 i 42 en desenes de localitats.

En aquest sentit, destaca que s'hi arribarà de manera generalitzada al punts del Vallès, del nord del Baix Llobregat, de l'Anoia, d'Osona i el Bages, entre altres.

37 comarques en alerta

Aquest dimarts, els avisos del Meteocat es limiten a Ponent i de nivell 1 sobre 6. En aquest sentit, els valors de 38 o 39 graus -puntualment 40- es repetiran a punts del Segrià, la Noguera o el Pla d'Urgell.

Ara bé, la nit serà complicada i costarà dormir. No només al litoral, sinó en molts punts de l'interior. En aquest sentit, hi ha avis taronja per calor nocturna a Ponent i groc a quasi tot Catalunya.

Tot plegat, anticiparà un dimecres de calor extrema. El Servei Meteorològic ha activat avisos vermells al Baix Llobregat així com el Vallès Occidental i Oriental, mentre que els de nivell taronja afectaran la pràctica totalitat de les comarques gironines, la Catalunya Central, Ponent i les Terres de l'Ebre.

De cara a dijous, en canvi, els avisos es tornen a limitar al pla de Lleida.

Dimarts 14 de juliol

Total de comarques en alerta: 4 comarques afectades

Avís per calor diürna

  • 🟡 Noguera (avís groc)
  • 🟡 Pla d'Urgell (avís groc)
  • 🟡 Segrià (avís groc)
  • 🟡 Garrigues (avís groc)

Dimecres 15 de juliol

Total de comarques en alerta: 37 comarques afectades en total

Avís per calor nocturna

  • 🟡 Anoia (avís groc)
  • 🟡 Alt Urgell (avís groc)
  • 🟡 Baix Camp (avís groc)
  • 🟡 Baix Ebre (avís groc)
  • 🟡 Baix Llobregat (avís groc)
  • 🟡 Berguedà (avís groc)
  • 🟡 Conca de Barberà (avís groc)
  • 🟠 Garrigues (avís groc)
  • 🟡 Garrotxa (avís groc)
  • 🟡 Lluçanès (avís groc)
  • 🟡 Maresme (avís groc)
  • 🟡 Montsià (avís groc)
  • 🟡 Moianès (avís groc)
  • 🟠 Noguera (avís groc)
  • 🟡 Osona (avís groc)
  • 🟡 Pallars Jussà (avís groc)
  • 🟠 Pla d'Urgell (avís groc)
  • 🟡 Priorat (avís groc)
  • 🟡 Ribera d'Ebre (avís groc)
  • 🟡 Segarra (avís groc)
  • 🟠 Segrià (avís taronja)
  • 🟡 Selva (avís groc)
  • 🟡 Terra Alta (avís groc)
  • 🟠 Urgell (avís taronja)
  • 🟡 Vallès Occidental (avís groc)
  • 🟡 Vallès Oriental (avís groc)

Avís per calor diürna

  • 🟠 Alt Camp (avís taronja)
  • 🟡 Alt Empordà (avís groc)
  • 🟠 Alt Penedès (avís taronja)
  • 🟡 Alt Urgell (avís groc)
  • 🟠 Anoia (avís taronja)
  • 🟠 Bages (avís taronja)
  • 🟡 Baix Camp (avís groc)
  • 🟠 Baix Ebre (avís taronja)
  • 🟠 Baix Empordà (avís taronja)
  • 🔴 Baix Llobregat (avís vermell)
  • 🟠 Baix Penedès (avís taronja)
  • 🟠 Barcelonès (avís taronja)
  • 🟡 Berguedà (avís groc)
  • 🟡 Conca de Barberà (avís groc)
  • 🟠 Garrigues (avís taronja)
  • 🟠 Garrotxa (avís taronja)
  • 🟠 Gironès (avís taronja)
  • 🟡 Lluçanès (avís groc)
  • 🟠 Maresme (avís taronja)
  • 🟠 Moianès (avís taronja)
  • 🟠 Montsià (avís taronja)
  • 🟠 Noguera (avís taronja)
  • 🟠 Osona (avís taronja)
  • 🟡 Pallars Jussà (avís groc)
  • 🟠 Pla d'Urgell (avís taronja)
  • 🟠 Pla de l'Estany (avís taronja)
  • 🟠 Priorat (avís taronja)
  • 🟠 Ribera d'Ebre (avís taronja)
  • 🟠 Ripollès (avís taronja)
  • 🟠 Segarra (avís taronja)
  • 🟠 Segrià (avís taronja)
  • 🟠 Selva (avís taronja)
  • 🟡 Solsonès (avís groc)
  • 🟠 Terra Alta (avís taronja)
  • 🟠 Urgell (avís taronja)
  • 🔴 Vallès Occidental (avís vermell)
  • 🔴 Vallès Oriental (avís vermell)

Dijous 16 de juliol

Total de comarques en alerta: 26 comarques afectades en total

Avís per calor nocturna

  • 🟡 Anoia (avís groc)
  • 🟡 Alt Urgell (avís groc)
  • 🟡 Baix Camp (avís groc)
  • 🟡 Baix Ebre (avís groc)
  • 🟡 Baix Llobregat (avís groc)
  • 🟡 Berguedà (avís groc)
  • 🟡 Conca de Barberà (avís groc)
  • 🟠 Garrigues (avís groc)
  • 🟡 Garrotxa (avís groc)
  • 🟡 Lluçanès (avís groc)
  • 🟡 Maresme (avís groc)
  • 🟡 Montsià (avís groc)
  • 🟡 Moianès (avís groc)
  • 🟠 Noguera (avís groc)
  • 🟡 Osona (avís groc)
  • 🟡 Pallars Jussà (avís groc)
  • 🟠 Pla d'Urgell (avís groc)
  • 🟡 Priorat (avís groc)
  • 🟡 Ribera d'Ebre (avís groc)
  • 🟡 Segarra (avís groc)
  • 🟠 Segrià (avís taronja)
  • 🟡 Selva (avís groc)
  • 🟡 Terra Alta (avís groc)
  • 🟠 Urgell (avís taronja)
  • 🟡 Vallès Occidental (avís groc)
  • 🟡 Vallès Oriental (avís groc)

Avís per calor diürna

  • 🟡 Noguera (avís groc)
  • 🟡 Pla d'Urgell (avís groc)
  • 🟡 Segrià (avís groc)
  • 🟡 Garrigues (avís groc)
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