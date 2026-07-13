Carme Farnell, tècnica de predicció del Meteocat: «Dimecres es podran superar els 40 graus en llocs poc habituals»

La tercera onada de calor de l'estiu serà força diferent de les anteriors. Dos primers dies amb valors que fregaran els 40 graus a Ponent i un pic dimecres amb màximes que poden arribar als 42.
Ara bé, Carme Farnell, tècnica de predicció del Meteocat, destaca un element a tenir en compte: “Es podrà superar la quarantena en llocs habituals”. En aquest sentit, apunta especialment al prelitoral central i també en punts de l'interior com la Catalunya Central.
D'aquesta manera, punts del Vallès, del nord del Baix Llobregat o d'Osona -que han fregat o superar per poc els 40,0- poden assolir els valors més elevats d'aquest 2026. A la tarda, de nou, a les zones de Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre es poden assolir valors extrems. Seran de 43 o 44 graus com la setmana passada? “De moment no ho indiquen els mapes, esperem que no passi”, explica Farnell.
Perill extrem d'incendi
Aquest increment sobtat de temperatures vindrà vinculat a un canvi en el règim de vents. Passarà de component sud-est -amb una notable càrrega d'humitat i que fa augmentar la xafogor al litoral- a ponent.
Serà un vent molt sec que, conjuntament amb una massa d'aire molt càlida, no només farà disparar els termòmetres sinó també el perill d'incendi. “Hi haurà els ingredients perfectes”, apunta la meteoròloga que aprofita per fer una crida a la prudència.
Incertesa a partir de dijous
Dijous serà, en principi, el darrer dia de la tercera onada de calor. A partir d'aquest dia, els models mostren una gran dispersió, però una certa tendència a la baixa. Ara bé, des del Meteocat s'aclareix que, en cap cas, ve una refrescada. “Pot baixar una mica, però continuarà fent molta calor”, conclou Farnell.