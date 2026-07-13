El Meteocat concreta els avisos per la tercera onada de calor: 34 comarques en alerta

Catalunya ja està immersa en la tercera onada de calor de l'estiu, quan tot just fa pocs dies es va acabar la segona. Això sí, a diferència de l'anterior, segurament només complirà la condició per ser-ho -tres dies de temperatures extremes- a les comarques de Ponent. El pic està previst per dimecres i, en aquest cas, les màximes més altes es poden produir en zones poc habituals com la Catalunya Central, però també la regió metropolitana de Barcelona i altres punts del litoral i prelitoral.
Tornen les temperatures de 40 graus
Des de dijous passat que a Catalunya no s'arriba als 40 graus, un llindar que abans era excepcional i que cada vegada és més habitual. De fet, enguany ja s'ha superat en vuit ocasions amb un màxim de 44 graus a Vinebre el passat 8 de juliol.
Ara mateix, és difícil afinar si es poden arribar o superar aquests registres tan extrems. Ara bé, sí que els 40 poden tornar entre avui i demà a Ponent, mentre que dimecres ho farà de "manera generalitzada", segons adverteix Carme Farnell, tècnica de Predicció del Meteocat. En aquest sentit, el Servei Meteorològic ha emès avisos de calor diürna i nocturna per un total de 34 comarques.
De moment, de cara a dimecres són de nivell taronja -quatre sobre una escala de sis-, però no es descarta que demà s'acabin transformat en vermell per unes condicions que seran complicades a causa d'un vent de ponent sec i molt calent que pot fer disparar el perill d'incendis.
En aquest sentit, Farnell apunta que mentre dilluns i dimarts els vents seran de component sud-est, fet que augmentarà la sensació de xafogor a la costa, a partir de dimecres canviarà el règim i farà disparar les temperatures.
Dilluns 13 de juliol
Total de comarques en alerta: 3 comarques afectades
Avís per calor diürna
- 🟡 Noguera (avís groc)
- 🟡 Pla d'Urgell (avís groc)
- 🟡 Segrià (avís groc)
Dimarts 14 de juliol
Total de comarques en alerta: 12 comarques afectades
Avís per calor nocturna
- 🟡 Baix Camp (avís groc)
- 🟡 Baix Ebre (avís groc)
- 🟡 Garrigues (avís groc)
- 🟡 Montsià (avís groc)
- 🟡 Noguera (avís groc)
- 🟡 Pla d'Urgell (avís groc)
- 🟡 Priorat (avís groc)
- 🟡 Ribera d'Ebre (avís groc)
- 🟡 Segrià (avís groc)
- 🟡 Tarragonès (avís groc)
- 🟡 Terra Alta (avís groc)
- 🟡 Urgell (avís groc)
Avís per calor diürna
- 🟡 Noguera (avís groc)
- 🟡 Pla d'Urgell (avís groc)
- 🟡 Segrià (avís groc)
Dimecres 15 de juliol
Total de comarques en alerta: 33 comarques afectades en total
Avís per calor nocturna
- 🟡 Baix Camp (avís groc)
- 🟡 Garrigues (avís groc)
- 🟡 Garrotxa (avís groc)
- 🟡 Montsià (avís groc)
- 🟡 Noguera (avís groc)
- 🟡 Osona (avís groc)
- 🟡 Pla d'Urgell (avís groc)
- 🟡 Priorat (avís groc)
- 🟡 Ribera d'Ebre (avís groc)
- 🟡 Segarra (avís groc)
- 🟡 Segrià (avís groc)
- 🟡 Selva (avís groc)
- 🟡 Terra Alta (avís groc)
- 🟡 Urgell (avís groc)
Avís per calor diürna
- 🟠 Alt Camp (avís taronja)
- 🟠 Alt Penedès (avís taronja)
- 🟠 Anoia (avís taronja)
- 🟠 Bages (avís taronja)
- 🟡 Baix Camp (avís groc)
- 🟠 Baix Ebre (avís taronja)
- 🟠 Baix Empordà (avís taronja)
- 🟠 Baix Llobregat (avís taronja)
- 🟠 Baix Penedès (avís taronja)
- 🟠 Barcelonès (avís taronja)
- 🟡 Berguedà (avís groc)
- 🟡 Conca de Barberà (avís groc)
- 🟠 Garrigues (avís taronja)
- 🟠 Garrotxa (avís taronja)
- 🟠 Gironès (avís taronja)
- 🟡 Lluçanès (avís groc)
- 🟠 Maresme (avís taronja)
- 🟠 Moianès (avís taronja)
- 🟠 Montsià (avís taronja)
- 🟠 Noguera (avís taronja)
- 🟠 Osona (avís taronja)
- 🟠 Pla d'Urgell (avís taronja)
- 🟠 Priorat (avís taronja)
- 🟠 Ribera d'Ebre (avís taronja)
- 🟡 Ripollès (avís groc)
- 🟠 Segarra (avís taronja)
- 🟠 Segrià (avís taronja)
- 🟠 Selva (avís taronja)
- 🟡 Solsonès (avís groc)
- 🟠 Terra Alta (avís taronja)
- 🟠 Urgell (avís taronja)
- 🟠 Vallès Occidental (avís taronja)
- 🟠 Vallès Oriental (avís taronja)