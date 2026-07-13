Catalunya acumula 3.800 hectàrees cremades en només deu dies

Fins al 2 de juliol a Catalunya s'havien cremat poc més de 500 hectàrees. Tanmateix, el divendres 3, poc després de les 9 del matí, es va declarar un focus a la Bisbal que, ràpidament, es va convertir en el primer gran incendi forestal de la temporada. Les més de 2.200 hectàrees cremades a les Gavarres van suposar l'inici d'una onada de focs que, deu dies després, ja frega les 3.800. Es tracta d'una xifra poc habitual. De fet, supera la superfície acumulada en 15 anys en el mateix període d'inici de juliol.
Episodi de simultaneïtat
Establir un centre de comandament centralitzat a Bellaterra, prioritzar alguns dels incendis, admetre que no es podia defensar una urbanització enmig del bosc o explicar clarament que un dels objectius era evitar el “col·lapse” del cos són alguns dels missatges dels Bombers en aquest inici de juliol tan complicat.
Després de les Gavarres -amb 2.200 hectàrees cremades i el temor que afectés la totalitat del massís-, els incendis s'han succeït arreu del país. Concretament, segons les dades provisionals dels Agents Rurals s'han produït un total de 24 focus en 16 comarques. Un episodi de simultaneïtat -especialment entre el 6 i el 8 de juliol- que ha sumat 1.600 hectàrees calcinades més.
Per superfície, destaquen els de Carme -495 hectàrees i l'impacte sobre un polígon industrial- com el de Guimerà, més de 400 hectàrees després d'una represa que va avançar cap a Tàrrega empesa per la marinada. El de Sentmenat, per la seva banda, va obligar a una estratègia fins ara poc coneguda: el denominat confinament horitzontal. Els Bombers concentraven els veïns en algunes de les cases més exposades i hi destinaven diverses dotacions per assegurar-ne la protecció.
Un cas a banda semblen els focs d'Aiguamúrcia. Se n'han produït tres en pocs dies -els Agents Rurals i Mossos tenen indicis que ha estat provocat- que han cremat fins ara poc més de 200 hectàrees.
Un inici de juliol molt complicat
Les quasi 3.800 hectàrees cremades aquest inici de juliol fa ascendir el volum global d'enguany a 4.383, superfície equivalent a 800 estadis com el Camp Nou. És molt o és poc? Habitualment, les setmanes prèvies a la canícula acostumen a ser relativament tranquil·les. De fet, la xifra d'enguany supera la suma del mateix període dels darrers 15 anys.
En aquest sentit, segons les dades dels Agents Rurals, des del 2011 fins al 2015 van cremar 3.304 hectàrees en el mateix període, de les quals 2.581,7 corresponen a l'any passat. “Malgrat un hivern amb una bona pluviometria, vam tenir una primavera amb pluges per sota de la mitjana, i acabem de passar dues onades de calor molt intenses, fet que ha provocat que la vegetació hagi assolit uns nivells d'humitat molt baixos”, expliquen des de la policia ambiental catalana.
Preocupació màxima per aquest dimecres
La tercera onada de calor comença amb dos dies en què els avisos de calor es concentren a Ponent amb valors que poden fregar els 40 graus. A la resta del país, el vent de component sud-est farà que augmenti la humitat -i la xafogor-, però això pot mitigar una mica el perill d'incendi.
“El pic màxim serà dimecres i els 40 se superaran en llocs poc habituals com el prelitoral central i bona part de l'interior”, explica Carme Farnell, tècnica de predicció del Meteocat. En serà responsable un vent de ponent molt sec: “Juntament amb les temperatures tan elevades són els ingredients perfectes pel foc”, afegeix la meteoròloga, que fa una crida a la prudència.
Un altre dels elements a tenir en compte seran les tempestes seques, episodis sense pluja, però amb aparat elèctric. En aquest sentit, el foc de Lladurs (Solsonès) declarat aquest dimarts és una revifada causada per un llamp caigut la setmana passada.
🔥 L'incendi a Lladurs (Solsonès) afecta una superfície d'unes 2 hectàrees de terreny forestal, segons dades provisionals d'#AgentsRurals.— Agents Rurals (@agentsruralscat) July 13, 2026
La causa del foc ha estat la revifada d'un incendi de la setmana passada, provocat per l'impacte d'un llamp.
📷 #GSAcar (15.22 hores) https://t.co/POOkRVFEHm pic.twitter.com/ykpmjPa02z
Des dels Agents Rurals, per la seva banda, recorden que seran “dies especialment complicats”. En aquest sentit, recorden que continua activat el nivell 4 del Pla Alfa amb la prohibició d'accessos a vuit espais naturals. “Possiblement caldrà ampliar el tancament de massissos en zones de les comarques de Tarragona i l'Ebre”, afegeixen les mateixes fonts.