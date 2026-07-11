57 municipis en perill extrem d'incendi i vuit massissos tancats: «No abaixem la guàrdia»

Catalunya afronta una nova jornada amb perill extrem d'incendi. Aquest dissabte, hi ha 57 municipis de 13 comarques diferents amb el nivell 4 del Pla Alfa activat i 160 més de 17 comarques amb el nivell 3. Si bé aquest divendres acabava la segona onada de calor de l'estiu, la treva no durarà massa, perquè aquest diumenge el país s'enfronta a una nova calorada. Les temperatures poden tornar a assolir registres similars o encara més alts que els darrers dies, que han arribat als 40 graus a desenes de municipis.
Així, després d'una setmana marcada per les temperatures extremes i els nombrosos -massa- incendis que han cremat al país, aquest dissabte els Agents Rurals fan una crida a "no abaixar la guàrdia". En aquest sentit, mantenen vuit espais naturals tancats per prevenció. Són els següents:
- Montsec d'Ares (Pallars Jussà / Alta Ribagorça)
- Montsec de Rúbies (Noguera / Pallars Jussà)
- Baronia de Rialb (Noguera)
- Ribera Salada (Solsonès)
- Parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac (Vallès Occidental / Bages)
- Parc natural de la Muntanya de Montserrat (Anoia / Bages / Baix Llobregat)
- Espai natural del Montmell-Marmellar (Alt Camp / Baix Penedès)
- Parc natural de la Serra de Montsant (Priorat)
Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a la prudència. "Cal que se segueixin les recomanacions que es fan des de Protecció Civil, d'evitar les hores de màxima exposició del sol, de prestar atenció en les nostres activitats professionals i de tenir molta cura amb el foc i els incendis", ha assenyalat Illa aquest dissabte en la seva intervenció a la II Jornada de Municipis Rurals.
El mapa interactiu del Pla Alfa
Cada vegada és més habitual sentir a parlar del Pla Alfa dels Agents Rurals. Apareix constantment als mitjans i en els comunicats de l'administració. Ara bé, què és exactament i com funciona? El Pla Alfa és un procediment operatiu de vigilància, prevenció i control de les activitats de risc de perill d'incendis forestals a Catalunya.
Es tradueix en un mapa interactiu fet i gestionat pels Agents Rurals que es pot consultar municipi per municipi. Cada terme queda tenyit d'un color diferent segons el risc d'incendi. En aquest sentit, té fins a cinc nivells de perill -del 0 al 4- i cadascun inclou la regulació o suspensió de determinades activitats així com la realització d'actuacions preventives i un grau diferent de mobilització dels efectius del cos de policia ambiental.
- Nivell 0: perill baix (color blanc)
- Nivell 1: perill moderat (color groc)
- Nivell 2: perill alt (color taronja)
- Nivell 3: perill molt alt (color vermell)
- Nivell 4: perill extrem (color granat i negre si hi ha restricció d'accessos)
El mapa interactiu es pot consultar actualitzat -a la mitjanit, a les 9.30 i, si s'escau, en altres horaris- tant pel dia en curs com per a l'endemà.
Què suposa el nivell 3 del Pla Alfa?
Amb el nivell 3 del Pla Alfa, totes les activitats amb risc d’incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses. Els Agents Rurals fan vigilància exclusiva de les suspensions d’aquestes activitats i del compliment de les prohibicions següents:
- Encendre foc a tota mena d'espais oberts.
- La suspensió temporal de cremes autoritzades de rostolls, pastures i restes de poda o silvícoles.
- Encendre foc a les àrees de descans i d'acampada, incloses les zones habilitades per fer-ho.
- La utilització de maquinària a menys de 500 metres de zones forestals que generin deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques.
- La introducció i ús de material pirotècnic.
- Llançar o abandonar objectes en combustió o qualsevol mena de material susceptible d'originar un incendi.
- Les restriccions de l’ús de bufadors, serres radials i similars a menys de 500 metres de terreny forestal.
Nivell 4 del Pla Alfa: restricció d'accés a espais naturals
El nivell 4 (color granat) suposa risc extrem d'incendi. Es pot restringir l’accés als espais naturals protegits i altres massissos forestals d’alta freqüentació -quan això succeix al mapa es marca amb color negre-, excepte per al veïnat i els serveis essencials.
També pot suposar la restricció específica d’algunes activitats al medi natural, recollides en una resolució signada per la consellera del Departament d’Interior i Seguretat Pública.
L’activació del nivell 4 del Pla Alfa també suposa l’activació en fase d’alerta del Pla Infocat de Protecció Civil i implica que els Agents Rurals es dediquin exclusivament a la vigilància del compliment d’aquestes mesures extraordinàries i de la prohibició de les activitats que suposen risc d’incendi.