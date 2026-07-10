S'acaba la segona onada de calor, comença la tercera

Dues notícies: una de bona i una de força dolenta. Aquest divendres s'acaba la segona onada de calor de l'estiu, però a partir de diumenge comença la tercera, que pot assolir registres similars o encara més alts. D'aquesta manera, Catalunya continuarà sota l'efecte d'una cúpula que fa dies que deixa temperatures molt per sobre de la mitjana, rècords de temperatures, incendis i un greu impacte sobre la salut, lamentablement exemplificat per la mort d'un temporer a Ponent.
Un parèntesi d'un sol dia
Aquest divendres les màximes més altes s'han situat entre els 38 i els 39,6 graus. A Lleida, després de quatre dies per sobre la quarantena -en 68 observatoris de 28 comarques-, s'han quedat a només quatre dècimes i no s'ha superat el rècord establert l'any passat de jornades consecutives amb temperatures roents.
Ara bé, la calor no només ha estat general sinó intensa. Punts del Penedès han fregat els 39 graus mentre que al Bages i a Osona s'han situat al voltant dels 38,5. Sigui com sigui, a la majoria de les localitats -malgrat que hi havia avisos de nivell groc en algunes comarques- no s'ha arribat al llindar que el Meteocat estableix per considerar-ho calor extrema.
De fet, aquest divendres, segons explica Santi Segalà, cap de Predicció del Meteocat, es donarà per tancada la segona onada de calor de l'estiu, iniciada el 5 de juliol. Tanmateix, l'únic dia sense avisos serà el dissabte 11 -tot i que les màximes a Ponent es mantindran en 36-38, 35 al Pirineu i la Catalunya Central i 30 al litoral-, a l'espera que diumenge arrenqui la tercera onada d'un estiu que es pot convertir en el més càlid d'ençà que hi ha registres.
Una setmana de rècords
Aquesta onada de calor ha deixat quatre dies consecutius per sobre els 40 graus i un màxim de 44,1 graus a Vinebre. A més, rècords en una desena d'observatoris, la temperatura més alta mai registrada a Barcelona i la mínima més càlida de la història: 32,5 graus a Portbou.
Aquestes han estat els 15 registres més elevats de la segona onada de calor a la xarxa automàtica del Meteocat:
- Vinebre (Ribera d'Ebre): 44,1 ºC (8 de juliol)
- Vinebre (Ribera d'Ebre): 43,7 ºC (7 de juliol)
- Pantà de Riba-roja (Ribera d'Ebre): 43,3 ºC (7 de juliol)
- Torroja del Priorat (Priorat): 43,2 ºC (7 de juliol)
- Lleida - la Femosa (Segrià): 43,0 ºC (7 de juliol)
- Torres de Segre (Segrià): 42,4 ºC (7 de juliol)
- Ascó (Ribera d'Ebre): 42,3 ºC (7 de juliol)
- Aldover (Baix Ebre): 42,3 ºC (8 de juliol)
- Ascó (Ribera d'Ebre): 42,3 ºC (8 de juliol)
- Espolla (Alt Empordà): 42,2 ºC (8 de juliol)
- Pantà de Riba-roja (Ribera d'Ebre): 42,2 ºC (8 de juliol)
- El Masroig (Priorat): 42,2 ºC (8 de juliol)
- El Poal (Pla d'Urgell): 42,1 ºC (7 de juliol)
- Cabanes (Alt Empordà): 42,1 ºC (8 de juliol)
- Pantà de Siurana (Priorat): 42,0 ºC (7 de juliol)
- Benissanet (Ribera d'Ebre): 42,0 ºC (8 de juliol)
L'impacte sobre la salut
Qui més qui menys coneix alguna persona que aquests dies ha tingut malestar, algun mareig o, fins i tot, un problema de salut que ha requerit assistència mèdica. Des de diumenge passat, el Sistema d’Emergències Mèdiques ha atès 295 persones per afectacions relacionades directament amb la calor. D'aquestes, un 59% han requerit l’activació d’una ambulància, traslladant a la persona afectada a un centre sanitari, i un 41% han estat ateses pel servei 061 Salut Respon.
El cas més greu, sens dubte, ha estat la mort d'un temporer de 64 anys a Seròs, al Segrià. Dimecres va patir una aturada cardiorespiratòria mentre treballava en la collita de la fruita -la màxima en aquest municipi va ser de 40,0 graus- i l'endemà va acabar morint a l'Hospital Arnau de Vilanova. Es tracta d'un fet luctuós que reobre el debat sobre l'impacte de la calor extrema a la feina, un any després de la mort d'una treballadora de la neteja a Barcelona.
De fet, segons l'estadística oficial del Ministeri de Salut, del 5 al 9 de juliol han mort a Catalunya un total de 71 persones a causa de les altes temperatures, una estimació que es realitza a partir de la diferència entre les morts esperades i les notificades. Des de l'inici de l'estiu, ja són un total de 254 decessos, una xifra que ja supera set dels onze darrers estius... sencers.
La tercera onada de calor, més forta encara
“La baixada de temperatures d'aquest dissabte dividirà l'onada de calor en dues”, explica Santi Segalà. En aquest sentit, serà un sol dia de treva, ja que diumenge tornen els avisos -de moment d'un nivell 2/6- en l'inici de la tercera gran calorada de l'estiu.
El Meteocat pronostica els dies àlgids per dimarts i dimecres i, malgrat que encara queden molts dies, tot apunta que es podran tornar a repetir els valors entre els 40 i 44 graus en moltes comarques i, localment, encara superar-los. Cal recordar que el rècord absolut a Catalunya són els 45,4 de Figueres del 18 de juliol de 2023.
El que és segur és que aquesta tercera onada s'allargarà, com a mínim, fins al dijous. Però el responsable de les prediccions del Meteocat, ens deixa una darrera advertència: “O alguns dies més”.