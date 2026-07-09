Nits de més de 35 graus? El Meteocat ja pensa en com anomenar-les

L'observatori del Meteocat a Portbou encadena dues nits roents, quan la temperatura no baixa dels 30 graus. A més, al llarg d'aquest dimecres 8 de juliol el termòmetre no va baixar dels 32,5 ºC, establint un nou rècord històric a Catalunya. En aquest context, des del Meteocat ja s'admet que caldrà buscar un nom per nits encara més càlides.
Nits tropicals, tòrrides i roents
Quan hi ha una onada calor ens fixem en les temperatures màximes: a Catalunya el rècord se situa en 45 graus -cinc poblacions han superat aquest llindar- mentre que aquest juliol ja s'han arribat a valors de 44 i a Barcelona de quasi 41.
Ara bé, el nostre cos el que encara porta pitjor són les mínimes extremadament altes, ja que ens impossibiliten descansar i dormir bé. En aquest sentit, es parla de nits tropicals, tòrrides i roents. Ara bé, com es diferencien?
- Nit tropical: temperatura mínima igual o superior als 20 ºC
- Nit tòrrida: temperatura mínima igual o superior als 25 ºC
- Nit roent: temperatura mínima igual o superior als 30 ºC
La necessitat de trobar noves denominacions
Ja a mitjan primavera es comencen a registrar les primeres nits tropicals a la costa. Ara bé, quan s'acosta l'estiu aquests valors no només es generalitzen al litoral sinó que apareixen en bona part del prelitoral i, fins i tot, de l'interior.
El concepte de nits tropicals està estès arreu del món i és una variable clau en l'estudi del canvi climàtic. Tanmateix, en contextos mediterranis com el nostre, ha quedat curt, ja que cada vegada més -especialment a la costa- les mínimes quedaven per sobre dels 25 ºC. En aquest sentit, es va crear el concepte de nit tòrrida, que el Termcat justifica pel seu significat de “molt calent”. En castellà, també es pot anomenar ecuatorial.
Fa uns anys, i després que a l'Alt Empordà s'arribessin a temperatures nocturnes superiors als 30 ºC, es va considerar necessari regular aquest extrem climàtic. A Catalunya es va apostar per roent, que vol dir “extremament calent, que crema” i es va descartar, segons explica el Termcat, la proposta de nit abrasadora perquè l'adjectiu abrasador remet a l'acció del Sol i, tractant-se de la nit, podria portar a equívocs. En castellà, per cert, es va optar per noche infernal mentre que en anglès es parla d'extreme tropical night o extreme warm night.
Nits de 35 graus?
El dimecres 8 de juliol la mínima a Portbou es va situar en 32,5 ºC. És un rècord absolut a Catalunya. I el que sorprèn més és que l'anterior era de 31 graus, quinze dècimes menys que el nou, registrat el 4 d'agost de 2018.
El salt és brutal i això ha fet posar sobre la taula una possibilitat que encara ara sembla de ciència-ficció: nits on el termòmetre no baixi dels 35 graus. El cap de Predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, admet que ja es comencen a plantejar informalment com anomenar-les. “Ha estat un dels temes de conversa en un xat de meteoròlegs”, apunta.
Toni Barrera, tècnic de canvi climàtic del Meteocat, explica que no és una decisió a abordar a curt termini i que, en tot cas, caldrà consensuar-la amb el Termcat. Si s'hagués de posar sobre la taula, apunta a possibilitats com cremadora, sufocant, abrasadora o bullent. A la xarxa, també s'han proposat opcions com igniscent, desfeta, de foc o, més barroerament, “de merda”.
Altres opcions, apunta el meteoròleg, serien de caràcter geogràfic: aràbigues o pèrsiques, ja que és un fenomen que s'ha produït a la zona del golf Pèrsic. Sigui com sigui, considera que no és un debat urgent i que, en tot cas, abans ho hauran de fer altres països que començaran a viure les seves primeres nits per 35 graus. El temps dirà.