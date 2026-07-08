Una onada de calor extrema: màximes de 44 graus i sense fi a curt termini

El 18 de juliol de 2023 Catalunya va assolir una temperatura que anys enrere hauria estat impensable: 45,4 ºC a Figueres. Aquell dia fins a 85 observatoris del Meteocat -quasi la meitat- van superar el llindar de la quarantena. Tres anys després, aquests valors es podrien repetir o, fins i tot, superar. Tot plegat en el marc d'una onada de calor sense fi: aquest dimecres s'ha arribat a 44 graus, de cara a divendres i dissabte es preveu una treva trampa, però les previsions a mitjà termini indiquen un segon assalt encara més intens. En definitiva, mala notícia per a uns incendis que continuen fent anar de corcoll els Bombers.
El punt àlgid, de moment
Fins al 2018 arribar a la ratlla dels quaranta graus era quelcom excepcional a Catalunya. En els darrers anys, en canvi, no només ha començat a ser habitual -14 dies el 2022, 12 el 2023 i 16 el 2025- sinó que s'ha generalitzat a més localitats i comarques.
Enguany, ja s'hi ha arribat en set ocasions. Primer, l'onada de calor entre el 21 i el 24 de juny. En aquesta segona, ja són tres dies consecutius i tot apunta que seran molt més. “Aquest episodi de calor no té un final concret”, admet Santi Segalà, cap de Predicció del Servei Meteorològic de Catalunya.
Aquest dimecres, s'ha arribat al primer punt àlgid de l'onada. Un total de 46 observatoris de 22 comarques han passat dels 40. El valor més extrem s'ha registrat a Vinebre -44,1 graus, rècord de l'estació i setena temperatura més alta registrada a la xarxa del Meteocat- i s'han superat els 42 graus a punts del Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Priorat i l'Alt Empordà -enguany no s'havia arribat a la quarantena a les comarques gironines.
8 de juliol de 2026: màximes superiors als 40 graus
- Vinebre (Ribera d'Ebre): 44,1 ºC
- Aldover (Baix Ebre): 42,3 ºC
- Ascó (Ribera d'Ebre): 42,3 ºC
- Espolla (Alt Empordà): 42,2 ºC
- Pantà de Riba-roja (Ribera d'Ebre): 42,2 ºC
- El Masroig (Priorat): 42,2 ºC
- Cabanes (Alt Empordà): 42,1 ºC
- Benissanet (Ribera d'Ebre): 42,0 ºC
- Torroja del Priorat (Priorat): 41,8 ºC
- Sant Salvador de Guardiola (Bages): 41,7 ºC
- Navata (Alt Empordà): 41,6 ºC
- Batea (Terra Alta): 41,4 ºC
- Lleida - la Femosa (Segrià): 41,3 ºC
- Gandesa (Terra Alta): 41,2 ºC
- Girona (Gironès): 41,2 ºC
- Margalef (Priorat): 41,1 ºC
- El Montmell (Baix Penedès): 41,1 ºC
- Alcarràs (Segrià): 40,8 ºC
- Anglès (Selva): 40,8 ºC
- Artés (Bages): 40,8 ºC
- Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès): 40,8 ºC
- Barcelona - Observatori Fabra (Barcelonès): 40,9 ºC
- Tàrrega (Urgell): 40,7 ºC
- Fornells de la Selva (Gironès): 40,6 ºC
- Maials (Segrià): 40,6 ºC
- Pantà de Siurana (Priorat): 40,6 ºC
- Nulles (Alt Camp): 40,4 ºC
- Sant Pere de Ribes - PN del Garraf (Garraf): 40,4 ºC
- Cassà de la Selva (Gironès): 40,3 ºC
- Sant Martí Sarroca (Alt Penedès): 40,3 ºC
- Torres de Segre (Segrià): 40,3 ºC
- Banyoles (Pla de l'Estany): 40,2 ºC
- Tivissa (Ribera d'Ebre): 40,2 ºC
- Els Hostalets de Pierola (Anoia): 40,2 ºC
- Caldes de Montbui (Vallès Oriental): 40,1 ºC
- Castellnou de Bages (Bages): 40,1 ºC
- Roses (Alt Empordà): 40,1 ºC
- Sant Romà d'Abella (Pallars Jussà): 40,1 ºC
- Ulldecona - els Valentins (Montsià): 40,1 ºC
- Vilanova de Segrià (Segrià): 40,1 ºC
- Òdena (Anoia): 40,1 ºC
- Castellbisbal (Vallès Occidental): 40,0 ºC
- Gimenells (Segrià): 40,0 ºC
- Mollerussa (Pla d'Urgell): 40,0 ºC
- Sant Cugat del Vallès - CAR (Vallès Occidental): 40,0 ºC
- Seròs (Segrià): 40,0 ºC
- Vallirana (Baix Llobregat): 40,0 ºC
- El Poal (Pla d'Urgell): 40,0 ºC
Ara bé, el 8 de juliol de 2026 serà recordat especialment per dos rècords molt significatius. A Barcelona s'ha arribat a 40,9 ºC -segona vegada per sobre de la quarantena en 112 anys d'història- i a Portbou s'ha viscut la nit més càlida a Catalunya (31,9).
A més, una desena d'observatoris de la xarxa del Meteocat amb més de vint anys de dades han assolit els seus valors més elevats. A banda de Vinebre i el Fabra, destaquen els 42,3 d'Ascó, els 40,4 de Sant Pere de Ribes o els 39,9 de Vilafranca del Penedès.
Un segon dia extrem, dos de treva trampa
De cara a aquest dijous, els valors poden tornar a ser similars als d'avui. “Serà fàcil superar els 40 en molts punts de Catalunya i els 42 a Ponent, l'interior de l'Ebre, però també en punts del prelitoral”, explica Segalà.
A més, ens esperen dues nits extremadament càlides. Mínimes tòrrides a molts punts del litoral, però també del prelitoral, i tropicals a quasi tot Catalunya.
Ara bé, a partir de divendres comença una treva trampa de dos dies. Després de tres dies amb avisos vermells, de moment, el Meteocat només en manté de nivell groc a Ponent. “Serà l'únic punt on es podran superar els llindars”, apunta el responsable del Meteocat. En aquest sentit, si s'assoleixen els 40 graus serà de manera força local i per poc marge.
A partir de diumenge, nou repunt
Després de dos dies en què les temperatures recularan mínimament, a partir de diumenge començaran a repuntar. I, atenció, serà un increment sostingut que pot provocar que a partir de dimarts els valors “poden ser semblants o lleugerament superiors als actuals”, segons el Meteocat. De fet, hi ha alguns mapes que indiquen temperatures extremes que amenacen en trencar el rècord dels 45,4 ºC del 18 de juliol de 2023.
I quan es podrien començar a normalitzar les temperatures? Segalà admet que “no hi ha un final concret a l'onada”, però que a finals de la setmana vinent podria començar a remetre. Els models marquen aquest fil d'esperança per al 19-20 de juliol.