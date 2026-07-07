Salvador Illa ha presidit aquest dimarts al matí al Palau de la Generalitat una reunió de seguiment dels incendis que afecten Catalunya. És la primera des que va començar a cremar el foc de les Gavarres, divendres al matí. A la trobada hi han participat els consellers de Presidència, Albert Dalmau; d'Interior, Núria Parlon; de Territori, Sílvia Paneque; i d'Agricultura, Òscar Ordeig, acompanyats dels secretaris generalas dels departaments. S'han reunit amb els representants dels Bombers, dels Agents Rurals i responsables de gestió forestal per analitzar la situació i definir els pròxims passos a seguir. Els incendis de les Gavarres i l'Anoia estan estabilitzats, però encara no controlats, i preocupa especialment el foc de Sentmenat, que crema des de dilluns encara sense control i té molta capacitat de propagació.