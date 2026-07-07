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Els Bombers estabilitzen l'incendi de l'Anoia mentre continuen treballant intensament a Sentmenat

Protecció Civil aixeca el confinament de l'incendi de Carme que ha afectat diverses indústries i almenys una casa

  • L'incendi a l'Anoia, aquest dimarts al matí -

ARA A PORTADA

Publicat el 07 de juliol de 2026 a les 06:52
Actualitzat el 07 de juliol de 2026 a les 10:27

Després d'un cap de setmana marcat per les flames a les Gavarres, que encara no han quedat controlades, el còctel d'incendis als Països Catalans ampliat amb un desfermat foc a Sentmenat (Vallès Occidental), el que més preocupa a les autoritats; un altre a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt; i un a Artesa de Segre, que ja ha quedat controlat. A més, les flames continuen cremant a la Catalunya Nord. Els Bombers de la Generalitat i la Unitat Militar d'Emergències (UME) han treballat de manera intensa durant tota la nit i ho continuaran fent aquest dimarts, mentre l'onada de calor al país es fa més intensa.

10:27H

Sis persones ferides a l'Anoia, una menys greu i cinc lleus

En l'incendi de l'Anoia, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès sis persones, de les quals una en estat menys greu traslladada a l'Hospital d'Igualada, tres en estat lleu portades a l'Hospital d'Igualada, i dos en estat lleu que han estat donades d'alta in situ. En total, el SEM ha activat quatre unitats i l'equip conjunt SEM-Bombers.



10:18H

Els Bombers esperen estabilitzar l'incendi de Sentmenat durant el dia

El cap de la intervenció en l'incendi de Sentmenat, Eduard Martínez, ha expressat aquest dimarts en declaracions als mitjans que esperen "estabilitzar" el foc durant la jornada d'avui. Tot i això, ha advertit, el temps podria empitjorar les revifades a partir de les 18 hores, quan la situació meteorològica podria ser "especialment crítica", ha explicat Martínez. El cos d'emergències no pot descartar les represes de les flames durant el dia i, per aquest motiu, ha explicat que es manté el confinament de diverses urbanitzacions i nuclis de població de la zona.



09:56H

Els Bombers estabilitzen el flanc dret de l'incendi de Sentmenat

L'incendi de Sentmenat, que va començar aquest dilluns, manté molts focus secundaris i té un perímetre "molt irregular", segons ha explicat David Borrell, l'inspector en cap dels Bombers. "El flanc dret el podem donar per estabilitzat, però no el conjunt de l'incendi", ha manifestat. En aquest cas, preocupa que amb les condicions meteorològiques d'aquest dimarts i el reforç de la marinada pogués haver-hi un eixamplament del flanc dret, que el foc anés en direcció nord i pogués créixer "considerablement". Ha insistit que el perímetre està "molt mal cremat i va propagant molts focus secundaris".



09:34H

Estabilitzat l'incendi de l'Anoia, però es manté el confinament a les Garrigues

Els Bombers han donat per estabilitzat aquest dimarts al matí l'incendi de l'Anoia, que va començar aquest dilluns entre Carme i la Pobla de Claramunt. L'inspector en cap dels Bombers, David Borrell, ha explicat que tot i que s'ha donat per estabilitzat, encara s'ha de mantenir el confinament de la urbanització de les Garrigues i que al llarg del matí es veurà si es pot fer algun acompanyament als veïns que tinguin alguna necessitat especial. Segons ha explicat l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabras, la principal preocupació se centra ara en aquesta urbanització, on resideixen prop de 200 persones. Mabras ha detallat que una seixantena de veïns van ser evacuats, mentre que d'altres van optar per quedar-se als seus habitatges. El consistori té constància que el foc ha afectat diverses cases, tot i que encara no n'ha pogut avaluar l'abast perquè els accessos continuen restringits.



09:20H

Interrompudes les R6 i R60 entre Capellades i Igualada per l'incendi de Carme

Les línies R6 i R60 dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) estan interrompudes entre Capellades i Igualada a petició dels Bombers a causa de l'incendi de Carme (Barcelona) aquest dimarts. La línia Llobregat-Anoia funciona de Plaça Espanya a Capellades, segons ha informat FGC a X. S'ofereix servei de bus entre Capellades i Igualada, amb parada a totes les estacions.



09:09H

L'onada d'incendis simultanis a Catalunya, en imatges

65 incendis en 24 hores. Aquest és el balanç del Departament d'Interior d'un dilluns molt complicat per la simultaneïtat de focs a Catalunya. Els més complicats van ser els de Carme (l'Anoia) -ja estabilitzat- i el de Sentmenat, al Vallès Occidental. També va destacar el d'Artesa de Segre, a la zona del port de Comiols, mentre que els Bombers de la Generalitat continuen treballant per controlar definitivament el de les Gavarres.



09:04H

El Govern es reuneix a Palau fer fer seguiment dels focs que cremen a Catalunya

Salvador Illa ha presidit aquest dimarts al matí al Palau de la Generalitat una reunió de seguiment dels incendis que afecten Catalunya. És la primera des que va començar a cremar el foc de les Gavarres, divendres al matí. A la trobada hi han participat els consellers de Presidència, Albert Dalmau; d'Interior, Núria Parlon; de Territori, Sílvia Paneque; i d'Agricultura, Òscar Ordeig, acompanyats dels secretaris generalas dels departaments. S'han reunit amb els representants dels Bombers, dels Agents Rurals i responsables de gestió forestal per analitzar la situació i definir els pròxims passos a seguir. Els incendis de les Gavarres i l'Anoia estan estabilitzats, però encara no controlats, i preocupa especialment el foc de Sentmenat, que crema des de dilluns encara sense control i té molta capacitat de propagació.



08:28H

Estabilitzat l'incendi de l'Alt Palància

L'incendi de l'Alt Palància, a l'interior de Castelló, s'ha donat per estabilitzat i els 500 evacuats ja poden tornar a casa. Al País Valencià hi ha un total de 17 espais naturals tancats i està prohibit circular per tots els vials forestals.



08:27H

Terrassa ajorna el Castell de Focs de la Festa Major per la crisi d'incendis

L'Ajuntament de Terrassa ha comunicat aquest dilluns que ajorna sense data el tradicional Castell de Focs de la Festa Major arran de l'elevat risc d'incendi forestal i les mesures de prevenció activades per la Generalitat de Catalunya. 



08:24H

12.000 evacuats a la Catalunya Nord

L'incendi de la Catalunya Nord continua actiu i ja són 12.0000 persones evacuades, les darreres al municipi de Vinçà. La superfície cremada s'acosta a les 4.900 hectàrees i el balanç provisional és de 50 cases afectades.



08:17H

L'incendi de la Catalunya del Nord continua actiu i afronta una jornada en alerta taronja per onada de calor

L'incendi de Trevillac, a la Catalunya del Nord, continua actiu i afecta unes 4.900 hectàrees, segons el darrer balanç del Departament dels Pirineus Orientals. Aquest dimecres està activada l'alerta taronja per onada de calor a la zona. Els habitants de 27 municipis han estat evacuats i les autoritats els han demanat que no tornin als seus domicilis sense l'autorització de les autoritats. En les tasques d'extinció hi treballen 800 bombers, dels quals 400 han arribat d'altres departaments per reforçar els 400 dels Pirineus Orientals. Està previst que el dispositiu es reforci aquest dimarts amb vuit avions bombarders, dels quals sis procedents de països europeus. Es manté el balanç d'onze persones ferides lleus.



08:10H

Aixequen el confinament de tots els municipis afectats per l'incendi de l'Anoia

Protecció Civil ha aixecat aquest matí a les 8 hores el confinament de tots els municipis afectats per l'incendi de l'Anoia, tal com ha informat amb un missatge Es-Alert. Són un total de 33.000 persones les que ja poden tornar a sortir al carrer, totes veines de la Pobla de Claramunt, Igualada, Vilanova del Camí, Castellolí, Santa Margarida de Montbui i la Torre de Claramunt.



08:04H

65 incendis en un dia

Aquest dilluns, segon dia de l'onada de calor, es van declarar un total de 65 incendis, els més importants els de l'Anoia, el Vallès Occidental i el d'Artesa de Segre, ja controlat.



08:00H

Els Bombers mantenen el nivell 4 del Pla Alfa a 111 municipis d'una vintena de comarques

Després d'una nit de feina intensa per combatre els diversos incendis simultanis que cremen a Catalunya, els Bombers de la Generalitat han informat que aquest dimarts hi ha 111 municipis d'una vintena de comarques que es troben al nivell 4 del Pla Alfa. Tanmateix, s'ha restringit l'accés als espais naturals del Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, el Parc Natural de Montserrat, La Ribera Salada, la Baronia de Rialb i les Gavarres.



07:49H

La calor i la manca de mà d'obra allarguen fins a dues setmanes la instal·lació d'aires condicionats

Les altes temperatures han provocat un augment de la demanda d'aires condicionats, amb poc estoc d'aparells portàtils i uns temps d'espera d'unes dues setmanes per instal·lar els sistemes tradicionals. És el cas d'Electro Norma, a Barcelona, on han esgotat alguns models i ja programen instal·lacions per d'aquí a quinze dies, un termini que continua augmentant. El seu encarregat, Albert Martínez, assegura que les sol·licituds "s'han disparat" perquè s'han concentrat en pocs dies. "Vam fer una previsió més alta que l'any passat i ha superat totes les expectatives", explica.



07:31H

Ja són sis els espais naturals tancats per risc extrem d'incendis

Montserrat, el Montsec d’Ares i el Montsec de Rúbies se sumen a les Gavarres, la Ribera Salada i la Baronia de Rialb.



07:21H

Els Bombers fan maniobres "efectives" al foc de Sentmenat a la nit i per consolidar flanc dret i cap al de l'Anoia

Els Bombers de la Generalitat han continuat treballant durant la nit en la simultaneïtat d'incendis que afecta Catalunya. Al de Sentmenat, el perímetre s'ha mantingut "força estable" i les maniobres han resultat "efectives". Els Bombers hi treballen amb 56 dotacions terrestres i aviat s'incorporaran els mitjans aeris. Al foc de l'Anoia han fet maniobres per consolidar el flanc dret i el cap. En aquest cas hi treballen una cinquantena de dotacions terrestres i aviat s'incorporaran també els mitjans aeris. D'altra banda, efectius han continuat treballant en els incendis de les Gavarres, que continua estabilitzat, i al d'Artesa de Segre, que està controlat.



07:11H

Reallotjats en un balneari de Caldes de Montbui una vintena d'afectats per l'incendi de Sentmenat

Una vintena d'afectats per l'incendi d'aquest dilluns a Sentmenat (Vallès Occidental) passaran la nit al balneari Termes Victòria de Calds de Montbui (Vallès Oriental). L'empresa ha ofert les instal·lacions a l'Ajuntament, que ha derivat les famílies que eren ateses al pavelló municipal les Cremades des de mitja tarda. Dues de les famílies són usuàries del càmping el Pasqualet, que els propietaris han desallotjat per la proximitat de les flames, mentre que la resta són veïns de la urbanització del farell, que no han pogut tornar a casa seva. Demà al matí l'Ajuntament ha citat els afectats per donar-l'os l'última hora i informar-los si poden tornar al càmping o a casa seva, on molts hi han deixat familiars, animals i medicació.



07:01H

Preocupen els incendis a Sentmenat i l'Anoia, mentre que el d'Artesa de Segre queda controlat

Els Bombers de la Generalitat i l'UME han treballat amb més esma als incendis de Sentmenat i l'Anoia, que es troben en fase de creixement i deixen centenars de veïns confinats. D'altra banda, les flames a Artesa de Segre han quedat controlades i les autoritats són optimistes en aquest punt. Mentrestant, els focs a les Gavarres i a la Catalunya Nord que es van declarar el cap de setmana encara no estan sota control.



06:53H

Bon dia i benvinguts al seguiment en directe dels incendis a Catalunya

L'equip de Nació es desplega aquest dimarts per informar minut a minut i oferir tot el context sobre els diversos incendis simultanis que cremen en diversos punts del país. Acompanya'ns per disposar de tota la informació en directe.



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