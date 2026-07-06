Els Bombers es reorganitzen davant l'allau d'incendis a Catalunya

Catalunya es troba immersa en una espiral d'incendis sense aturador que colpeja el país des de diferents punts. Després d'un cap de setmana de flames al Baix Empordà a causa d'un foc originat a la Bisbal que va acabar impactant de ple en el polvorí de les Gavarres, dilluns la situació no ha millorat. Ni de bon tros. Amb el foc empordanès mig regulat -tot i que encara lluny de controlar-se-, el còctel d'incendis que afecta els Països Catalans s'ha ampliat amb un desfermat foc a la Catalunya Nord, el qual ja ha obligat a evacuar més de 10.000 persones i ja ha cremat més de 5.000 hectàrees, i, a la tarda, amb un incendi a Sentmenat, el qual ja ha obligat a confinar set urbanitzacions i ha desplegat una cinquantena de dotacions; un a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt; i un a Comiols, que ja ha deixat més de 33.000 persones confinades.
La terra crema mentre els Bombers de la Generalitat es bolquen en cos i ànima per controlar els focs i evitar mals majors. Aquesta simultaneïtat era la principal preocupació dels Bombers aquest cap de setmana amb l'incendi de les Gavarres, ja que això podia dificultar significativament el control definitiu de les flames. Avui, davant la nova realitat, els Bombers de la Generalitat han activat un centre de comandament unificat al seu complex central, a Bellaterra, per fer front a la nova situació -fet que no passava des de 2022, cosa que demostra l'excepcionalitat de l'onada que viu Catalunya. També hi és la consellera d'Interior, Núria Parlon. Des d'aquest equipament conjunt es decidiran els passos a seguir per evitar que els focs proliferin i es continuïn cremant hectàrees al país.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha recordat que hi ha tres incendis simultanis a l'Anoia, a Sentmenat i a Comiols, que se sumen al de les Gavarres que encara no està controlat. "Per la simultaneïtat dels focs, hem hagut de decretar el nivell màxim de mobilització dels Bombers i establir un centre de comandament a Bellaterra", ha explicat. El president ha agraït la feina als equips d'emergències i a tothom que està participant en les tasques d'extinció. "Això no s'acaba avui, estem tenint una setmana amb una onada de calor que durarà fins dijous", ha advertit, i ha demanat estar "molt alerta" davant l'evolució de la situació.
L'incendi de Sentmenat, principal preocupació
La titular de la cartera d'Interior, acompanyada de l'inspector en cap dels Bombers, David Borrell, ha assegurat que l'incendi que crema descontrolat a Sentmenat és la principal preocupació per al cos -tot i que també els preocupen la resta. El motiu és que té un potencial de superar les 2.000 hectàrees: "Ens està donant molta feina. Són moments extremadament complicats pels serveis d'emergències i els ajuntaments", assevera la consellera Parlon, que recorda que ja venim d'un cap de setmana molt difícil per l'incendi a les Gavarres. Aquí, a més, com recorda Borrell, l'impacte és sobre població amb molta massa forestal entre urbanitzacions: "Això és el que ens ha preocupat més des del primer moment".
En relació amb l'incendi que crema a Carme preocupa que pugui saltar la C-15, ja que té la capacitat també de generar "piroconversió": "Té un potencial més gran d'hectàrees, però són zones més compactades", argumenta Borrell. Segons apunta, la principal prioritat és el flanc dret. En relació amb l'incendi de Comiols, amb un potencial de 500 hectàrees, és el que ocupa el tercer lloc en l'escala de prioritats, i més perquè el punt d'origen ha estat més al nord, on les condicions per estabilitzar-lo són més favorables. Tot i així, les tasques continuen.
Per la seva banda, els Agents Rurals també han fet una crida a la precaució i han demanat a la ciutadania un acte d'esforç per evitar que proliferin els incendis: "Sobretot a les zones de màxima insolació. Tot el que no sigui imprescindible, s'ha d'evitar, també en relació amb la maquinària", han argumentat Josep Antoni Mur en representació del cos, que apunta que el de Sentmenat ja ha cremat prop de 40 hectàrees. A més, recorda que ja s'han tancat cinc massissos forestals i no descarten que s'ampliï aquesta xifra al llarg que s'allargui el dia: "És un episodi acumulatiu. Fins que no acabi hem de preveure que podem tenir incendis amb un comportament violent", argumenten des dels Agents Rurals, que apunten que demà la situació encara serà pitjor. Recorden que, de cara a demà, hi haurà 107 municipis en nivell 4 del Pla Alfa.
Els Bombers no confien controlar l'incendi de les Gavarres
En aquesta línia, el sotsinspector dels Bombers, Ferran Garcia, ha indicat que cal treballar encara per donar per controlats els incendis, principalment el de les Gavarres, ja que encara hi ha risc que pugui revifar. A més, a causa de les condicions meteorològiques, el foc podria arribar a saltar el tram ja cremat, la qual cosa preocupa el cos d'extinció de la Generalitat. A més, també indica que la influència de la marinera tampoc ha estat d'especial ajuda: "Són els incendis els qui t'han de deixar controlar-los", ha deixat clar el sotsinspector del cos. Com ja indicaven els Agents Rurals, doncs, la situació encara no s'ha resolt, i cal tenir paciència fins a poder donar per controlada l'allau d'incendis que afecta el país.
Més d'una desena de nuclis de població confinats
Aquest dijous a la tarda, en relació amb l'incendi de Sentmenat, Protecció Civil ha enviat un ES-Alert per demanar el confinament de diverses urbanitzacions i nuclis disseminats per l'incendi forestal. En concret, es demana el confinament de la urbanització el Farell, Can Gurri, Sant Sebastià de Montmajor, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, el nord de Castellar del Vallès i Can Vinyals. Els bombers prioritzen el flanc esquerre del foc, que en seria el motor i que llança focus secundaris. Hi ha uns 120 efectius treballant a la zona amb 55 vehicles terrestres, i 12 mitjans aeris amb helicòpters i avions, així com la unitat de comandament mitjana. Els Agents Rurals calculen que l'incendi afecta unes 10 hectàrees de moment.
Per altra banda, en relació amb l'incendi de l'Anoia, els Bombers i Protecció Civil, a través de les seves alertes, han demanat el confinament del sud-oest de la Pobla de Claramunt, l’oest de Capellades, la urbanització de les Garrigues i la Torre de Claramunt per l’incendi declarat a Carme. S’hi estan destinant esforços especialment al flanc esquerre de l’incendi, que s’ha iniciat en una zona agrícola però que també afecta superfície forestal. Des de Carme ja no es veuen flames i els pagesos estan col·laborant en les tasques.