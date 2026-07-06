Nou incendi forestal a Catalunya: 34 dotacions i set urbanitzacions confinades al Vallès Occidental

Els Bombers de la Generalitat treballen des d'aquest dilluns en un incendi de vegetació a Sentmenat, al Vallès Occidental, declarat poc després de les 14.20 hores al nord del polígon Mas d'en Cisa. El foc ha cremat inicialment un camp de conreu i s'ha estès per la vessant sud d'un turó.
El foc afecta 10 hectàrees de terreny, majoritàriament forestal, segons dades provisionals d'Agents Rurals i ha arribat a carenar el turó i ha generat alguns focus secundaris. Els Bombers centren els esforços al flanc esquerre, el més actiu, amb un dispositiu format per 27 dotacions terrestres i set mitjans aeris, entre les quals hi ha helicòpters i avions. A banda, hi ha un centenar d'efectius dels Bombers treballant per controlar les flames.
A causa del nou incendi forestal, el qual arriba després d'un cap de setmana molt marcat pels focs al nord del país, des de Protecció Civil han enviat una ES-Alert per ordenar el confinament de set nuclis de població de la zona. En concret, s'ha confinat la població de la Urbanització El Farrell, Can Gurri, Sant Sebastià de Montmajor, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, Can Vinyals i el Nord de Castellar del Vallès.
Els Bombers prioritzen el flanc esquerre
Els bombers prioritzen el flanc esquerre del foc, que en seria el motor i que llança focus secundaris. Hi ha uns 120 efectius treballant a la zona amb 55 vehicles terrestres, i 12 mitjans aeris amb helicòpters i avions, així com la unitat de comandament mitjana. Els Agents Rurals calculen que l'incendi afecta unes 10 hectàrees de moment. Es tracta d'un incendi topogràfic que crema vegetació forestal amb intensitat. Ha agafat la vessant sud d'un turó. Les flames han carenat el turó per la zona del cap i el flanc dret.