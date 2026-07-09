La Transsegre suspèn les dues baixades per l’extrem risc d’incendi

La 41a edició de la Transsegre no podrà celebrar finalment les baixades de barques pel riu Segre.
L'organització ha decidit suspendre els dos descensos previstos per aquest cap de setmana a causa de l'elevat risc d'incendi derivat de l'onada de calor i de les restriccions associades al Pla Alfa 4, una decisió adoptada per garantir la seguretat dels participants i del medi natural.
La notícia arriba després que, durant els darrers dies, ja s'hagués advertit que les temperatures extremes podien posar en perill l'activitat més emblemàtica de la festa.
Les previsions meteorològiques i les indicacions dels serveis d'emergència han acabat fent inviable la celebració tant de la baixada de Camarasa a Sant Llorenç de Montgai, prevista per dissabte, com de la de Gerb a Balaguer, programada per diumenge.
La decisió és especialment significativa perquè aquest any la Transsegre havia recuperat, després de diverses edicions marcades per la sequera i altres restriccions, el seu format tradicional amb dues baixades, una de les grans novetats de l'edició d'enguany. També s'havien limitat les inscripcions a 100 embarcacions i un màxim de 1.000 participants per reforçar la seguretat.
La resta de la programació es manté
Malgrat la cancel·lació dels descensos pel riu, la resta de la programació es manté. Els concerts, les activitats culturals i la resta d'actes previstos al Parc de la Transsegre i als diferents espais de la ciutat es duran a terme amb normalitat, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin.