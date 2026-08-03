Lleida es prepara per l'eclipsi del 12 d'agost: tallers i conferències

Després de gairebé 200 anys, Lleida es prepara per al nou eclipsi total del 12 d'agost. La Societat Astronòmica de Lleida (SALL) impulsa activitats divulgatives, com ara tallers i xerrades, per explicar què passarà i com fer un seguiment adequat del fenomen fins al mateix dia de l'eclipsi. El president de l’entitat, Antonio Mòdol, destaca que el darrer eclipsi total de sol que es va poder veure a Lleida va ser el 1840 i que, a més, va ser el primer que es va “estudiar científicament”.
La SALL afronta les setmanes amb més activitat de la seva història. Mòdol destaca que l’interès per l’astronomia s’ha disparat recentment, la qual cosa ha omplert completament l’agenda de conferències, tallers i observacions fins al 12 d’agost, quan tindrà lloc l’eclipsi total de sol.
L’entitat feia més de dos anys que intentava coordinar-se amb l’Ajuntament de Lleida per anticipar-se a l’esdeveniment, però inicialment no hi va haver resposta. En els darrers mesos, sí que s’ha aconseguit configurar una agenda d’activitats, on també hi ha participat altres administracions i universitats.
Turisme i repercussió per un fenomen històric
La SALL considera que un fenomen d’aquestes característiques a la capital del Segrià i a bona part de Ponent és un “fet històric excepcional”, perquè no n’hi tornarà a haver cap en 200 anys. El sector hoteler de Lleida ciutat ha multiplicat els preus per quatre i les reserves estan gairebé completes per a mitjan agost, un període habitualment de baixa ocupació.
El paper de la SALL durant el dia de l'eclipsi
La SALL actuarà com a informadora prèvia, però no organitzarà cap acte massiu a la capital de Ponent, on hi ha dos punts oficials per veure el fenomen astronòmic, a la Seu Vella i a Magraners, amb les 11.500 entrades que s’havien ofert ja exhaurides. Tot i això, un petit grup de la SALL organitzarà una observació de l’eclipsi des del Tossal de Carrassumada, on hi ha l’ermita que porta el mateix nom. La previsió és que en aquest punt d’observació hi hagi un aforament limitat a 500 persones amb l’accés de vehicles restringit.
Malgrat això, Antonio Mòdol recorda que qualsevol lloc obert cap a l’oest, sense obstacles ni ombres d’edificis o arbres, “pot ser adequat”. En aquest sentit, posa èmfasi en la importància d’utilitzar les ulleres homologades per evitar danys visuals greus.